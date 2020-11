No basta renuncia de Rozas y advertencia de que Yáñez actúe “bajo la misma lógica”. No se entiende “complicidad” de Piñera. La necesidad de un interventor civil.

Equipo El Siglo. Valparaíso. 19/11/2020. Para diputadas y diputados del Partido Comunista (PC) la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas, fue tardía y no solucionaría los graves problemas en esa institución, acusada permanentemente de violaciones a los derechos humanos, asesinatos, abusos, uso desproporcionado de la fuerza y agresión particularmente a jóvenes. En la bancada parlamentaria del PC existe la convicción de que la policía uniformada vive una crisis estructural y de doctrina y, por tanto, no basta con cambiar al jefe institucional. Se acusó la complicidad del Presidente Sebastián Piñera con el actuar negativo de esta entidad y se pidió un interventor civil.

Las mismas lógicas

El legislador comunista, Daniel Núñez, declaró que hace tiempo se viene denunciando el mal accionar de Carabineros, y que “no está actuando como corresponde”. Añadió que “hay dos problemas, uno es su director que ya no está y el segundo es que debe haber una reforma estructural y una refundación de Carabineros, y espero que el gobierno nos diga cómo será ese proceso”.

Sobre la salida de Mario Rozas y la llegada como general director de Ricardo Yáñez, Núñez recalcó que “si la salida de Mario Rozas es sólo para instalar un nombre nuevo, pero Yáñez va a actuar bajo la misma lógica y los mismos protocolos que hemos visto hasta ahora, las violaciones a los derechos humanos van a seguir produciéndose”.

Camila Vallejo, jefa de la bancada parlamentaria del PC, comentó que “nunca entendimos por qué tanto respaldo al ex general director durante meses, nosotros venimos pidiendo su salida desde el inicio del estallido social”. Y cuestionó el respaldo que siguió dándole Piñera a Rozas: “Le faltó hacer una condecoración al ex general director, entonces, no entendemos esa complicidad, ese encubrimiento o de no reconocimiento de la responsabilidad política ante estas violaciones generalizadas a los derechos humanos, porque el ex general de Carabineros decía que iba a respaldar a todos sus funcionarios pasara lo que pasara, aunque hayan cometido delitos… es indignante”.

En relación a los dos muchachos heridos a bala por personal de Carabineros en un recinto del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talcahuano, Camila Vallejo declaró que “lo que sucedió el día de ayer generó una conmoción total en el país e incluso los parlamentarios de Chile Vamos solicitaron su renuncia”.

Interventor civil

La diputada Karol Cariola hizo hincapié en la necesidad de un interventor civil en Carabineros y dijo que necesariamente “tenga un compromiso irrestricto con los derechos humanos y sea capaz de iniciar un proceso de refundación y eso todavía no lo vemos”.

“Esto demuestra que el Presidente Piñera no pone ningún valor a los derechos humanos, él no quiere asumir la responsabilidad política que recae en él y tampoco de la institución que está bajo el mando del gobierno como es carabineros”, criticó Cariola.

La legisladora del PC reforzó su crítica al mandatario al indicar que “decir que hay niños accidentados no es real, los niños fueron baleados y eso tiene que ser absolutamente claro y el Presidente no hace ninguna autocrítica de esta situación. Me parece que es una vergüenza el desprecio que demuestra Sebastián Piñera por los derechos de los niños y niñas”.