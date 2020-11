“Insuficiente”, sin impuestos a los súper ricos, dejando a un lado la Cultura, lleno de “letra chica” y “política fiscal tímida”.

Valparaíso. 16/11/2020. La bancada parlamentaria del Partido Comunista (PC) anunció su voto en contra del presupuesto 2021 presentado por el gobierno, haciendo énfasis en la necesidad de legislar sobre el impuesto a los súper ricos, sobre la pensión de subsistencia para las víctimas de violencia de Estado en el estallido social, así como valorar el aporte de la Cultura y las Artes, partida que se ha visto seriamente afectada en la propuesta del gobierno para los gastos e inversión del próximo año.

Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, criticó la propuesta del gobierno para el presupuesto 2021, calificándolo de “insuficiente”. “Este es un presupuesto que va a seguir siendo insuficiente, porque no están asignados los recursos para dar las ayudas contundentes que la gente necesita y siempre está la letra chica que restringe las ayudas y tampoco va a haber toda la inyección de dinero que se requiere para reactivar la economía y esa es la verdad”, afirmó.

El parlamentario acusó al Ejecutivo de no querer tomar medidas para inyectar mayores recursos, además de no tener voluntad política para debatir el proyecto del impuesto a los súper ricos presentado por el PC.

“Lo que a uno le da de rabia, lo que a uno lo indigna, es que frente a esta situación, el gobierno no ha querido tomar medidas para disponer de más recursos fiscales y acá sí hay soluciones, incluso hicimos un proyecto de ley para entregarle al Estado más dinero y ese proyecto se llama Impuesto a los Súper Ricos que es una reforma constitucional. ¿Dónde está la plata? Ahí está la plata, en las mansiones que tienen Luksic, Aneglini, Matte y en la plata que tienen los súper ricos de Chile en paraísos fiscales. Toda la plata que nosotros hemos propuesto que se recaude en este impuesto equivale casi a lo mismo que se saca de los fondos de los mismos trabajadores cuando se hace un retiro del 10%”, insistió el representante del PC.

Daniel Núñez expresó la urgencia que el Estado entregue una pensión de subsistencia a quienes a las víctimas de la represión en el contexto de las movilizaciones sociales.

“Acá hay un drama humano del cual el gobierno no se ha querido hacer cargo y que es qué pasa con aquellos chilenos y chilenas que producto de la represión que hubo desde el 18 de octubre se encuentran en la práctica invalidados de poder trabajar, se encuentran discapacitados, se encuentran incluso en algunos casos con lesiones gravísimas como Fabiola Campillay, Gustavo Gatica, Rolando Robledo. ¿De qué viven ellos?, ¿quiénes alimentan a sus familias?, ¿es humano que los tengamos viviendo de la caridad?, O me van a decir que tienen que esperar 3 años a que estén las condenas para que hayan juicios reparatorios y ellos obtengan una indemnización y mientras tanto si se enferman no tienen plata ni siquiera para tomar un taxi e ir al hospital”, criticó.

El titular de la Comisión de Hacienda hizo un emplazamiento al primer mandatario para que esta iniciativa sea considerada, de lo contrario, anunció el voto en contra de la bancada comunista a los gastos reservados.

“Si el Presidente de la República Sebastián Piñera se niega a hacer entrega de esta pensión de subsistencia, le vamos a rechazar los gastos reservados que son 1.810 millones para el año 2021 y eso inmoral, no es ético”, sostuvo.

En tanto, la diputada Camila Vallejo, jefa de la bancada comunista calificó este presupuesto como una muestra de una política fiscal tímida. “Este gobierno decidió llevar una política fiscal tímida, que carga a los trabajadores y trabajadoras del país el costo de la pandemia, mientras las grandes fortunas se hicieron más grandes el año 2020. Es realmente inentendible que el gobierno no tenga la más mínima disposición a recaudar grabando los patrimonios de los súper ricos, hemos solicitado incluso que se regule y termine con las exenciones tributarias, que, según un estudio del propio FMI y la OCDE, el fisco deja de percibir más USD $ 9330 millones por este motivo”, afirmó.

Además, Vallejo insistió en la necesidad de incorporar recursos al fisco, a través del combate a la elusión y las exenciones. La legisladora expresó: “La pandemia no terminará en el corto plazo y sus consecuencias económicas, políticas y sociales perduran por un lapso importante de tiempo, por eso es tan importante incorporar recursos al fisco, combatiendo la elusión y las exenciones y creando un impuesto al patrimonio al menos transitorio. Por esta línea tendremos ingresos permanentes que nos permitirán como país abordar financiamiento a las leyes de presupuesto venideras y en particular a las próximas que serán las más complejas y también ingresos transitorios que nos permitirían proteger a la población frente a las consecuencias de la crisis Covid”.

La diputada hizo énfasis en cómo la pandemia ha afectado a las mujeres y la ausencia del gobierno en políticas que vayan en ayuda directa de ellas, así como tampoco se habla del pago de gratificaciones a las manipuladoras de alimentos.

“No existe, tampoco, una política seria sobre extensión del post natal de emergencia. En términos de ocupación laboral, el año 2020 las mujeres retrocedieron más de 10 años pues nuevamente se les ha cargado con el cuidado de niños, niñas y personas de la tercera edad. Tampoco nada sobre el pago de gratificaciones y bono zonas extremas a las manipuladoras de alimentos…de las mujeres más precarizadas de nuestro país…más en pandemia, muchas de ellas cumplieron un gran rol en las ollas comunes de nuestro país, supliendo la incapacidad de este gobierno de ayudar a las familiar que no tenían que comer”, concluyó la diputada.

El diputado Amaro Labra criticó duramente la partida correspondiente a la Cultura y las Artes, indicando que hay una ausencia de una política real del gobierno para ir en apoyo de los trabajadores y trabajadoras de este rubro, aún cuando desde el inicio del COVID -19 se han perdido cerca del 58% de puestos de trabajo en esta área.

“El trabajo cultural en Chile aporta más del 2,2% del PIB. Y en esta crisis, esperábamos un mayor compromiso del Gobierno para con las culturas, las artes y el patrimonio. Sin embargo, hemos recibido un presupuesto pobre, que no alcanza ni siquiera a compatibilizar la ganancia que genera el sector. Con un 0,3% del presupuesto total nacional, el Ejecutivo nos da una señal de abandono, de no reconocimiento de las culturas como un sector fundamental para el desarrollo y crecimiento”, afirmó Labra.

“Recibimos desde el Ejecutivo un proyecto de ley que infla artificialmente los recursos, destinados al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con partidas de otros Ministerios, y reduce de un 0,4% a un 0,3% su proporción en base al total del presupuesto nacional. Celebran la incorporación de un Fondo Transitorio de Emergencia, pero que no presenta información sobre el uso de sus recursos ni quienes serán sus beneficiarios. Además, es importante recalcar, es “transitorio” no permanente. No es un real reconocimiento a la necesidad de fortalecer al sector cultural desde un punto de vista estatal, sino un subsidio que cuando desaparezca dejará aún más en evidencia el estado precario de las culturas”.

De aprobarse esta propuesta de proyecto de ley, se verán afectadas las instituciones colaboradoras que llevan la cultura y las artes a las diferentes comunas del país, y también, se verán afectados los sitios de memorias, tan fundamentales para reconocer, conmemorar y generar conciencia, para que nunca más en Chile ocurran los hechos inhumanos de la dictadura. Es necesario que se repongan los recursos del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, y también es necesario generar planes y programas públicos que vayan en apoyo a los trabajadores de las culturas afectadas por la crisis”.