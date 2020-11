“No está mirando el resto del país. El está igual que el ex ministro (Jaime) Mañalich que no tenía idea y estaba muy sorprendido de que en Chile había pobres y había hacinamiento”.

Radio Nuevo Mundo(*). 16/11/2020. Una fuerte crítica hizo el diputado de Acción Humanista (AH), Tomás Hirsch, al canciller Andrés Allamand, quien señaló que “sería un gravísimo error que Chile se refundara en la nueva Constitución”. Le reviró que “ha sido un excelente modelo, ha sido fantástico, beneficioso, solo que para un pequeño porcentaje de chilenas y chilenos, para un pequeño conjunto de personas, mientras la gran mayoría vivía en la postergación”.

El legislador comentó en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción”, que “a mí me tocó recorrer el planeta por muchísimos años (cuando) fui vocero del humanismo a nivel mundial. Y permanentemente me tocaba explicar lo que he llamado los fracasos del éxito; un modelo que se vendió al mundo como exitoso porque les interesaba exportarlo, porque quienes lo estaban implementando en Chile tenían a su vez intereses, vínculos comerciales, empresariales y políticos en el resto del planeta. Les interesaba que las AFP, las privatizaciones, la baja tributación se exportaron también a otros lugares, pero la realidad de lo que se vivió en Chile nunca pudo ser bien relatada hacia afuera, porque obviamente los pueblos originarios, lis adultos mayores, los pensionados, las mujeres, no tenían la posibilidad de ir al mundo a transmitir lo que se estaba viviendo”.

Tomás Hirsch enfatizó: “Entonces, este es un país que ha vivido dos realidades brutalmente diferentes. Una, de una pequeña minoría -que se vio reflejado en el plebiscito cuando tres comunas del distrito que yo represento, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea-, son las únicas donde gana el rechazo” a la nueva Carta Magna. Y precisó que en las comunas populares y algunas de sectores medios como La Reina, ganó el Apruebo.

El diputado de Acción Humanista sostuvo que Andrés Allamand “no está mirando el resto del país. El está igual que el ex ministro (Jaime) Mañalich que no tenía idea y estaba muy sorprendido de que en Chile había pobres y había hacinamiento”.

El parlamentario y ex candidato presidencial manifestó que los ministros de este gobierno “viven en un mundo paralelo que les hace no entender nada de lo que vive el Chile real, de lo que significa el hacinamiento, lo que significa el endeudamiento asfixiante, lo que significan las pensiones miserables, lo que significa estar endeudado por la educación; no poder llegar a fin de mes. Esa realidad ellos no la ven, no la quieren ver”.

(*)Medio colaborativo con El Siglo.