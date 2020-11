Dirigenta Andrea Marchant, dijo que la decisión se tomó ante la insuficiencia de la última oferta de la empresa.

Radio Nuevo Mundo(*). 11/11/2020. Este jueves 12 de noviembre, trabajadores/as de CMR Banco Falabella iniciarán una huelga legal al no llegar a acuerdo con la empresa en su proceso de negociación colectiva, el cual comenzó en marzo de este año.

Así lo expresó la presidenta del sindicato de Falabella, Andrea Marchant, agregando que esta decisión se tomó ante la insuficiencia de la última oferta de la empresa.

La dirigenta de los empleados de CMR acusó una discriminación de la firma entre quienes laboran en la tiendas respecto a aquellos que lo hacen en los bancos, lo cual se refleja en este proceso de acuerdo de beneficios.

Andrea Marchant advirtió que “CMR Falabella argumentó una crisis económica producto de la pandemia para no acceder a sus demandas, sin embargo, esto no sea refleja en las ventas y ganancias, la cuales no se han visto afectadas”.

El 83% de los trabajadores de CMR Falabella votaron en favor de la huelga, la que se iniciará este jueves en todo el país, esto además surge por la amenaza de despidos tras este proceso de negociación colectiva.

