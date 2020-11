Texto frente a la amenaza a la democracia desde la ultraderecha. Firmaron Dilma Rousseff, Rodríguez Zapatero, Alberto Fernández, Evo Morales, Rafael Correa, Pablo Iglesias.

Equipo El Siglo. 08/11/2020. Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y dirigente del Partido Comunista, fue una de las firmas que apareció en un documento titulado “Declaración de La Paz, en defensa de la Democracia”, suscrito por varias y varios líderes internacionales, en el marco de condenar cualquier intento de la ultraderecha en contra de la estabilidad en Bolivia y otras naciones de la región.

La declaración fue firmada, además de Jadue, por el Presidente de Bolivia, Luis Arce, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, Dilma Rousseff (ex presidenta de Brasil), Evo Morales Ayma (ex presidente de Bolivia), Pablo Iglesias (Vicepresidente de España,) José Luis Rodríguez Zapatero (ex presidente de España), Rafael Correa (ex presidente de Ecuador), Alexis Tsipras (ex Primer Ministro de Grecia), Gustavo Petro (senador colombiano), Jean-Luc Mélenchon (Presidente del Grupo Francia Insumisa), Andrés Arauz (candidato a la presidencia de Ecuador), Verónica Mendoza (candidata a la presidencia de Perú), y Caterina Martins (líder del Bloco de Esquerda de Portugal).

En el texto se señaló que “hoy la democracia está amenazada y basta con analizar los acontecimientos políticos de los últimos meses en Bolivia, país anfitrión de esta Declaración, para constatar que la principal amenaza a la democracia y la paz social en el siglo XXI es el golpismo de la ultraderecha”.

Añadió: “Una ultraderecha que se expande a nivel global, que propaga la mentira y la difamación sistemática de los adversarios como instrumentos políticos, apelando a la persecución y la violencia política en distintos países. Promueve desestabilizaciones y formas antidemocráticas de acceso al poder”.

“Esta acción antidemocrática se potencia allí donde encuentra poderes comunicacionales a su servicio, que acumulando un inmenso poder de influencia, pretenden manipular y tutelar las democracias en defensa de sus intereses políticos y económicos”, sostuvo la declaración firmada por los representantes de varias naciones.

Se indicó: “Reunidos en La Paz con motivo de la toma de posesión de Luis Arce como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, país que se ha convertido en referencia internacional de la respuesta ciudadana al golpismo, los firmantes de esta Declaración, gobernantes, expresidentes y líderes progresistas en nuestros respectivos países de Iberoamérica y Europa, afirmamos nuestro compromiso histórico de trabajar conjuntamente por la defensa de la democracia, la paz, los derechos humanos y la justicia social frente a la amenaza que representa el golpismo de la ultraderecha”.