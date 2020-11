Motivos personales llevaron a la ex ministra a no aceptar la postulación. Guillermo Teillier indicó que en los próximos días se darán a conocer nombres de candidatos a gobernadores.

Equipo El Siglo. 06/11/2020. Desde el Partido Comunista (PC) se confirmó que Claudia Pascual, dirigenta de esa colectividad, no será candidata a gobernadora de la Región Metropolitana, por motivos personales que llevaron a la ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género a no aceptar la postulación.

Esa situación se conocía hace semanas en el PC y finalmente esta semana se zanjó. En declaraciones a El Mercurio, Claudia Pascual dijo que tiene un hijo de un año y medio y no está en condiciones de asumir una campaña como la de gobernadora.

Dirigente del PC hicieron ver que hay nombres para llevar candidatos a la Región Metropolitana que se están evaluando para tomar decisiones.

Guillermo Teillier, presidente del partido de la hoz y el martillo, dijo que “Claudia Pascual dio una razón válida para no ser candidata a gobernadora por la Región Metropolitana”.

En declaraciones a ElSiglo.cl, indicó que “el Partido Comunista está determinando candidaturas competitivas en algunas regiones, que incluye a la Metropolitana. En los próximos días se darán a conocer nombres”.