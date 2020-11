Concejal Felipe Zavala indicó que hubo proyectos inmobiliarios “otorgados en base a la ilegalidad” y que son temas de responsabilidad del ahora Ministro del Interior.

Hugo Guzmán. Periodista. 04/11/2020. “El pendiente mayor que tiene Rodrigo Delgado es no haber concretado el tema del plano regulador comunal de Estación Central, que tiene como consecuencia la explosión inmobiliaria, sin respuestas a las gestiones y demandas de juntas de vecinos, organizaciones vecinales y sociales, que incluye acusaciones ante la Contraloría General”.

Así lo señaló el concejal de esa comuna, Felipe Zavala (Partido Comunista), al contestar sobre situaciones anómalas o irregulares que haya dejado pendientes el ex alcalde Delgado (Unión Demócrata Independiente), ahora Ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera.

Sobre el tema, que tiene que ver sobre todo con los “guetos verticales” en esa comuna, Zavala denunció que “hubo fallos en Tribunales en este último tiempo, que establecieron que la entrega de permisos de edificación de ciertos edificios, fueron otorgados en base a la ilegalidad”.

Y enfatizó: “Ese es un pendiente de Rodrigo Delgado, absoluto, determinante y concreto. Tiene que ver con los guetos verticales y con las fachadas continuas que en su momento la división de desarrollo urbano del Ministerio de la Vivienda emitió una circular donde se prohibía entregar ese tipo de permisos”.

El concejal, en entrevista con ElSiglo.cl, recalcó que “a pesar de eso, la Municipalidad, a cargo de Rodrigo Delgado, siguió otorgando los permisos basándose en que el plano regional metropolitano le otorgaba esa facultad. Ese es un pendiente determinante y directo de Rodrigo Delgado que tiene que saber explicar, aunque ahora sea Ministro del Interior”.

Felipe Zavala sostuvo que “hoy estamos encausados con organizaciones vecinales de seguir exigiendo, por la vía legal, y de la organización ciudadana, que el municipio cumpla con la ley y la ordenanza de vivienda y urbanismo. Pero también que se determinen las responsabilidades políticas y administrativas de quienes otorgaron dichos permisos. En eso, la responsabilidad primaria es de la autoridad máxima de la Municipalidad, o del director de obras en el periodo donde se entregaron dichos permisos. Esa situación Rodrigo Delgado no la dejó resuelta”.

En ámbitos comunales y de organizaciones vecinales de Estación Central se espera una respuesta a la responsabilidad de Rodrigo Delgado en los permisos otorgados para levantar los edificios considerados “guetos verticales”.

Perfil y perspectiva

El concejal Felipe Zavala habló también del sonado perfil del nuevo Ministro del Interior: generación nueva de la UDI, votó Apruebo, criticó a Jaime Mañalich por el manejo de la crisis sanitaria.

“Rodrigo Delgado, por más joven, jovial, amplio, con cierto carisma, votando por el Apruebo, sigue siendo un militante de la UDI”, planteó Zavala.

Y contó: “Se lo dije en el Concejo Municipal donde presentó su renuncia como alcalde, que él es un UDI atípico, pero no deja de tener la estampa de militante de la derecha más recalcitrante de este país. Ahora, espero, o no sé si podamos esperarlo, que su rol como Ministro del Interior no sea homologar a su predecesor (Víctor Pérez), porque sería no cambiar ninguna de las políticas y acciones que son la esencia de la represión en nuestro país. Más allá del perfil que se muestre de él, o las características que surjan para definir a Rodrigo Delgado, él sigue siendo un cuadro muy formado de la UDI, eso es decisivo.

¿Cómo fue la reunión del Concejo Municipal donde él renunció como alcalde para irse a Interior?

Mira, en realidad, fue más desde el punto de vista emotivo. Hay una carga de él sobre su desempeño laboral y político, llevaba unos 20 años vinculado a la comuna de Estación Central, ocupó varios cargos, y su renuncia y despedida se cargó más a lo emotivo. Hubo valoraciones a su comportamiento pero también críticas a su gestión. Hay temas de inseguridad, de delincuencia, del plano regulador con todo ese fenómeno de los “guetos verticales”, la destrucción urbana, y afectaciones al patrimonio de Estación Central. Ahora, él habló de su labor en la Municipalidad, de la gestión de los alcaldes, y de que vendrá algo difícil ahora que es Ministro del Interior.

Tú que conoces su gestión de alcalde, su labor, sus actitudes, ¿se podría esperar otra actitud de Delgado en Interior respecto a la labor represiva de Carabineros, la protección de los derechos humanos, el tema de La Araucanía?

Mira, él nos dijo que llegaba a ese Ministerio a darle una cara distinta. Espero que esa cara distinta sea, precisamente, cuidar los derechos humanos, evitar más represión de Carabineros. Quizá él haga algo para sacar al gobierno de este pozo profundo en que se encuentra. Más allá de los perfiles que se hagan de él, de su persona, espero que no aplique la esencia y los objetivos que hasta ahora implementa el gobierno, con todas las secuelas negativas que eso tiene. Ahora, hay una ideología de Rodrigo, que es la de la UDI, de este gobierno, él es un militante de la derecha chilena, y por tanto lo que haga o deje de hacer no dependerá sólo de él, dependerá del gobierno, de la derecha, del Presidente (Sebastián) Piñera, de los ministros. La definición, la línea política de este gobierno es autoritaria, se le da todo el apoyo a Carabineros pese a sus abusos y violaciones a los derechos humanos, se criminaliza al movimiento social. No sé qué podrá hacer Rodrigo ante todo eso, porque no es solo el perfil, es su ideología y es su compromiso con este gobierno. Yo lo vi trabajando en Estación Central y tuvimos muchas discrepancias y creo que en el fondo estaba el tema de su militancia en una derecha recalcitrante, el no responder a la ciudadanía y mantener posturas conservadoras y además, por ejemplo, de protección de proyectos inmobiliarios que dañaron a la comuna.

Se habló en estas horas de que se recurriera a un alcalde para ocupar el principal cargo en el gabinete ministerial. No salió de los senadores o diputados, de las directivas de los partidos, o de generaciones antiguas de la derecha. Se reforzó la idea de que desde el mundo municipal están saliendo las mejores opciones para los gobiernos.

Mira, es que quisiera tomar tu pregunta desde una perspectiva más allá de este nombramiento de Rodrigo Delgado, porque lo amerita. Chile cambió y la mal llamada clase política pensó que todavía era la que debía dirigir los destinos del país. Eso incluye que hoy las autoridades municipales electas, los alcaldes, los concejales, tengamos una función cercana a la gente, más concreta, que se incentive la participación de vecinas y vecinos, que busquemos soluciones, y eso tiene que ver con una nueva realidad. En eso está el aporte que hacemos los comunistas al frente de municipios, como concejales, y donde hay experiencias como el gobierno local de Daniel Jadue donde se cambia la perspectiva del trabajo que se desarrolla en los espacios locales y territoriales. Se ve que los alcaldes, incluso con pocos recursos, pueden gestionar de buena forma las políticas públicas y resolver de manera concreta los problemas y las necesidades de la gente en las comunas. Ahora, en el caso particular de Rodrigo Delgado, puede que su papel como alcalde haya sido un factor gatillador para mostrar otra cara de este gobierno, que en La Moneda lo hayan pensado así, pero la verdad es que si Delgado se somete a los designios de este gobierno que en su esencia es antidemocrático, va a terminar siendo un ministro antidemocrático. Así que tenemos que ver qué pasa y ya los perfiles y esas cosas quedarán en el camino.