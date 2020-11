Equipos de abogados y expertos listos para declarar el triunfo del conservador, sin que estén contados todos los votos. Joe Biden llamó a “salvar el alma de Estados Unidos”.

Equipo El Siglo. 02/11/2011. En distintos medios de prensa estadounidenses, europeos y latinoamericanos aparecieron entre este domingo y lunes informaciones que apuntan a que el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, junto a un equipo de abogados, técnicos electorales y miembros de su equipo de campaña, aplicará un plan para impugnar las elecciones presidenciales de este martes, de irlas perdiendo, y fraguar lo que podría ser un fraude, algo denunciado desde el Partido Demócrata (PD) y organizaciones civiles de Estados Unidos. El punto clave del plan de Trump es descartar los millones de votos vía correo, que serían a favor de Joe Biden.

“Vamos con nuestros abogados”

“Vamos con nuestros abogados, tan pronto como terminen las elecciones,” a enfrentar el conteo y resultados de votos dijo este fin de semana Trump. “No creo que sea justo que tengamos que esperar un largo período de tiempo después de las elecciones”, haciendo referencia a no esperar el conteo de millones de sufragios vía correo o a distancia, que terminarían de ser contados entre el miércoles y el jueves. En esa línea, los abogados y expertos de Trump, establecerían números la noche de este martes. Así, la estrategia del conservador es evitar el conteo de votos llegados por correo, no dar tiempo a un conteo preciso y “adelantar su triunfo”. “Creo que es terrible que no podamos saber los resultados de una elección en la noche de esa elección”, indicó el conservador, reforzando su plan.

Los republicanos y sobre todo los ultraderechistas partidarios de Trump, enquistados en varias instancias estatales, están planteando una falacia: que los resultados se deben conocer la noche del 3 de noviembre, cuando eso nunca ha ocurrido en un proceso electoral en Estados Unidos.

Amenazó con recurrir al litigio si veía que perdía la elección donde se enfrenta a Joe Biden, candidato del Partido Demócrata (PD). Para esto inclusive cuenta con respaldo de personeros conservadores en el Colegio Electoral y en el Poder Judicial estadounidense. De hecho, en la Corte Suprema se metió un litigio por conteo de votos por correo en Pensilvania. Esas boletas se mantienen separadas en caso de que el litigio avance. Por cierto, son votos que pudieran ser definitorios en el resultado.

Trump insistió a 48 horas de la elección por la Casa Blanca que habrá una batalla legal, cuando las encuestas dan una diferencia de siete a diez puntos a favor de Biden.

Biden: “Salvar el alma de Estados Unidos”

En ese marco, el candidato demócrata sostuvo que “se trata de salvar el alma de Estados Unidos” en estos comicios, desarrollados en alta tensión por la postura prepotente de Trump y sus amenazas de no respetar el resultado final.

La operación del equipo del actual mandatario está incluyendo agresiones a los partidarios de Biden y asentarse en lugares estratégicos en el conteo de votos. Esto incluyó una peligrosa acción, cuando varios vehículos se cruzaron ante el bus del aspirante demócrata en una carretera en Texas y estuvieron a punto de provocar una colisión. Trump aplaudió el acto de agresión.

En el camino de cuestionar el proceso electoral, está el intento de suprimir el voto anticipado y retener o cuestionar el voto por correo, que ya suma más de 90 millones de papeletas. También insistir que si no hay resultados generales y definitorios la noche del martes, significará automáticamente que habrá fraude. Eso tiene que ver con que muchos de los sufragios por correo son demócratas y que algunas votaciones de estados donde gana Biden, podrían estar fielmente contados el miércoles 4 de noviembre.

El plan de Donald Trump, de acuerdo a versiones periodísticas, es adelantar un discurso de triunfo este martes, aún cuando no se tengan todos los resultados. A esa altura se espera que haya operado el equipo de abogados y expertos que tiene armado hace semanas.