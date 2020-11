La diputada y abogada de derechos humanos presentó un escrito ante el TC para impugnar idea de la derecha de no tramitación de proyecto de negacionismo.

Valparaíso. 02/11/2020. Luego del anuncio de diputados y diputadas del conglomerado de derecha “Chile Vamos” de acudir al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto del negacionismo, la diputada del Partido Comunista (PC), y abogada de derechos humanos, Carmen Hertz, decidió presentar un escrito al TC para impugnar las pretensiones de los legisladores de derecha y seguir adelante con la tramitación de la iniciativa en el Senado.

“La derecha pretende impugnar el proyecto de ley aprobado por la Cámara que sanciona la incitación a la violencia como el negacionismo de los crímenes de exterminio cometidos durante la dictadura y que constan en los informes de las comisiones nacionales, es decir, son un testimonio del Estado, siempre que ese negacionismo provoque un resultado que sea o la perturbación del orden público o bien, se vulnere el derecho de terceros”, explicó la parlamentaria.

Para Hertz, el proyecto en cuestión no atenta en ningún caso contra la libertada de expresión como intenta argumentar “Chile Vamos”. “El negacionismo no colisiona con la libertad de expresión de manera alguna, es un tema resuelto ya hace mucho tiempo por el derecho internacional porque tiene que ver con la dignidad y la honra de las personas, o si no, no podrían existir los delitos de injuria o calumnia, por ejemplo, que también protegen la dignidad y la honra”, indicó.

La diputada señaló la experiencia internacional indicando que el negacionismo atenta además la dignidad y honra de los familiares y de la sociedad toda.

“El negacionismo es importante sancionarlo y así lo hacen todos los países decentes que han vivido historias de opresión ya que por una parte negar crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra implica un atentado a la dignidad y la honra de los familiares y del conjunto de la sociedad, y por otra parte, es un agravio intolerable a la memoria colectiva de un país. Por esto es que es necesario tipificar el negacionismo y así lo hacen países como Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Israel, Sudáfrica y en Argentina se está debatiendo una ley similar a la nuestra”.

Carmen Hertz enfatizó: “Es decir, los países que han vivido historias de opresión, tipifican y sancionan el negacionismo y en el caso nuestro, aún se le agrega la necesidad de un resultado, es decir, es un delito de resultado, por lo tanto, no tiene inconstitucionalidad alguna”.

La diputada señaló que la derecha tiene un afán de reivindicar las atrocidades cometidas por la dictadura y por eso buscan salidas que validen su propia negación de los hechos.

“La derecha una vez más ha reivindicado por una parte los crímenes que apoyó y propició en su momento y que hoy lo relativiza y pretende además negarlos”, finalizó.