Presidente del PC reiteró disposición por unidad opositora para elección de convencionales y abordó el tema de las dos listas.

Equipo El Siglo. 01/11/2020. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se inclinó a la posibilidad de que finalmente haya dos listas de la oposición para candidatos a la Convención Constitucional (CC), como un cuadro más real, pero advirtió del peligro de llevar más listas, incluidas algunas de independientes, dispersando la votación de quienes estuvieron por el Apruebo nueva Constitución.

El también diputado del PC expresó que una aspiración es que ese 78% que votó a favor de tener un nuevo texto constitucional, se refleje en la votación de los miembros de la CC porque eso garantizará que exista una nueva Carta Magna y no se impongan las posturas de quienes estuvieron por el Rechazo.

Teillier manifestó que para enfrentar la elección de las y los convencionales hay que considerar varios factores, “uno, que tomemos consciencia (de) cómo se dio la votación en el plebiscito que fue un 78 contra un 20, es decir, más de los dos tercios votaron por el Apruebo. Dos, que si esos dos tercios se mantienen votando por aquellos candidatos y candidatas que estuvieron por el Apruebo, podríamos obtener los dos tercios” en la CC y se podría garantizar un texto constitucional realmente nuevo. Sin embargo, el presidente del PC sostuvo: “Pero sabemos que eso no es ni fácil, hay maniobras comunicacionales, la plata de los del Rechazo, los caciques de cada región que movilizan y que tratan de pasar por sobre el interés general y ponen de relieve el interés particular”.

Insistió en que “la ciencia y el arte de la política está, en este caso, en unir a todos aquellos que están por el Apruebo, a todos. O sea, para ganar la Convención, a todos. Tenemos la obligación los que estuvimos por la Convención Constitucional, de ir a votar por aquellos candidatos y candidatas que estuvieron por el Apruebo”.

En esa línea, el diputado del PC expresó que “pueden haber diferencias, que tú eres de un partido político, que tú eres independiente, que tú eres evangélico. Borremos esas barreras; aquí estamos todos los que votamos por el Apruebo. Tiene que haber una combinación, una mixtura de todos aquellos que estuvieron por el Apruebo. De independientes, de dirigentes sociales, dirigentes políticos, de personalidades, de todos”.

Análisis más real

En todo caso, Guillermo Teillier, al participar en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, planteó que hay que analizar con realismo la situación de las listas, específicamente teniendo en cuenta que la elección de convencionales se dará por distritos, como la de diputados, y por tanto en algunos se elegirán tres convencionales, en otros seis, en un marco donde los partidos de oposición y movimientos sociales superan la veintena. Es decir, es casi imposible que todos puedan llevar postulantes en todos los distritos, más si se considera que los partidos grandes no han mostrado disposición a abrir espacios.

“Yo todavía tengo dudas de que algunos partidos que tanto predican con la unidad -sin contenidos, porque esa es la verdad hasta ahora- tengan la voluntad de sacrificar un poco de sus ambiciones partidarias. Porque es como si no hubiera pasado nada en Chile”, remarcó el presidente del Partido Comunista.

En esa línea, y ante declaraciones de personeros de la ex Concertación, Teillier dijo, por ejemplo, que “no tengo ningún problema en hablar con el presidente del Partido Socialista (Álvaro Elizalde), si él me lo pidiera. Si hay posibilidades de acercamiento, veámoslas. Hagámosla de manera distinta a como se han hecho hasta ahora estas tratativas. No lo complejicemos, tratemos de hacerlo más simple, más llevadero. Que no sea una guerra de guerrillas el llegar a la unidad o a una lista unitaria”.

El timonel comunista planteó, en ese contexto, que no es desechable tener dos listas y sobre eso y las conversaciones manifestó que “mientras se esté discutiendo una o dos listas, (que) no se descalifique a los que están discutiendo, que es lo que ha pasado”.

Guillermo Teillier expresó, en Radio Nuevo Mundo, que “nosotros hemos dado muestras de que hemos participado de todo el proceso constituyente, hasta ahora, que nos hemos jugado. Nos hemos jugado con movilización social, con todo, y tenemos derecho a participar de esto, como el que más. Entonces, yo espero que sí se abran las puertas con real voluntad política para un acuerdo”.

En la línea de cuestionar que se habla de unidad “en el vacío”, dijo que todo acuerdo al que se llegue debe considerar “contenidos y tenemos que ponernos de acuerdo en qué contenidos” habrá para la nueva Constitución y que defenderán los convencionales.

Analizó que “hay varios peligros en este proceso. Uno es que no alcancemos los dos tercios, y que el quórum de dos tercios haga casi imposible aprobar demandas del pueblo. Lo segundo, es que como ha ocurrido en este país, la derecha presionada, desesperada, busque un acuerdo de consenso con sectores que estuviero por el Apruebo, y de nuevo se produzca una especie de engaño a los anhelos del pueblo de Chile, a lo que se ha expresado en las calles, lo que se ha expresado en la lucha. Eso tenemos que evitarlo de todas maneras”.

Así, el presidente del PC recalcó que “hay que actuar muy transparentemente en este proceso, y transparentemente ante la ciudadanía y también con quienes conversamos, sobre cuáles son los propósitos. Y los propósitos tienen que estar marcados porque cuál es nuestra voluntad respecto a las materias que tienen que quedar en la nueva Constitución”.