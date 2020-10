Así lo indicó Daniel Jadue, quien sostuvo que las buenas noticias del 25/O “nos obligan a desafíos mucho mayores”.

Equipo El Siglo. 26/10/2020. Durante el domingo 25 y este lunes 26 de octubre, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, realizó puntos de prensa, estuvo en varios medios de prensa y efectuó declaraciones en relación al triunfo del Apruebo y de la Convención Constitucional en el plebiscito, ambas opciones cercanas al 80% de las preferencias electorales.

Sostuvo, respecto al escenario general del domingo recién pasado, que “la oposición hoy día está mucho más unida que el gobierno y Chile Vamos. Ellos estaban divididos en votar Rechazo, en votar Apruebo. Nosotros, toda la oposición, salimos a votar por el Apruebo y por la convención constitucional, y por lo tanto estamos llegando al tiempo de la unidad”.

El también integrante del Comité Central del Partido Comunista (PC), dijo que “este es un triunfo del pueblo de Chile, es un triunfo de los Gustavo Gatica, de las Fabiola Campillai y de todos aquellos que se han movilizado durante tanto tiempo demandando lo que hoy el pueblo ha señalado con meridiana claridad”.

En todo caso indicó que el convenio político entre partidos de la derecha, la ex Concertación y algunos del Frente Amplio firmado el año pasado, hay que superarlo ante la nueva situación en el país. “Las buenas noticias de ayer nos obligan a desafíos mucho mayores, y uno de esos es avanzar en perfeccionar el acuerdo del 15 de noviembre”. Específicamente planteó que los pueblos indígenas “no pueden quedar fuera” en relación a que tenga escaños reservados en la Convención. Agregó que “si esta Convención no le da facilidad para que los independientes participen en mejores condiciones, vamos a tener un obstáculo que no necesitamos hoy”.

El jefe comunal advirtió que “el tremendo porcentaje de la Convención Constitucional (muy cerca del 80%) es una señal al sistema político”.

Daniel Jadue, que ocupa el primer lugar en los sondeos más recientes de candidaturas presidenciales, afirmó que el contundente triunfo del Apruebo “abre una nueva etapa en Chile, en torno a redefinir el modelo de desarrollo para el país”. Añadió que “este resultado viene a romper con la distribución del poder político y económico, impuesta en dictadura, atentando contra la soberanía popular”.

El jefe comunal de Recoleta indicó que desde ahora va a impulsar la realización de cabildos comunales como parte del proceso constituyente y desde donde salen propuestas para la nueva Constitución.

Consultado por la unidad de la oposición, el alcalde de Recoleta aclaró que “como Partido Comunista siempre han estado disponibles para alcanzar entendimientos con otras colectividades, sin embargo, no existe la misma disposición por parte de algunos sectores”.