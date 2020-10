Tuvo un 90% de adhesión en el sector público y un 70% en el sector privado.

Santiago. 11/11/2019. Este martes se realizó la jornada de Huelga General más grande del último tiempo, con paralización de sectores laborales y productivos, y manifestaciones en todo Chile. Hubo paro en escuelas y universidades, oficinas públicas, municipalidades, algunas empresas, portuarios, transportistas y mineros. Según el balance de la mesa Unidad Social fueron 2 millones de personas las que se movilizaron a nivel nacional. Hubo un 90% de adhesión al Paro en el sector público y 70% en el sector privado.

En los sectores mineros hubo paro de las faenas y se cortaron los caminos de ingresos. También fueron suspendidas las sesiones en el Senado y la Cámara de Diputados. Debido a la dificultad de traslados, ya que la locomoción colectiva en Valparaíso se plegó a la movilización. En la ciudad puerto hubo una masiva adhesión a la movilización. Nueva Constitución y Asamblea Constituyente o la renuncia del Presidente Sebastián Piñera son las demandas que recorrieron las calles y plazas de Chile. En Iquique, Antofagasta, Concepción, Chillán y Valparaíso hubo masivas marchas.

Durante la tarde se realizó nuevamente una masiva concentración en la Plaza Baquedano.

Organizaciones y ciudadanos en Santiago participaron de la marcha central que se desplegó desde la Plaza de la Dignidad (Plaza Baquedano). “Tenemos que destacar la gran convocatoria de esta marcha en Santiago, lo que da cuenta que la unidad sindical ha respondido y también el anhelo de cambios y transformaciones profundas. Hoy están todas las regiones del país movilizadas. Hoy estamos dando un últimatum al gobierno. No podemos esperar quince días más, necesitamos respuestas claras a las demandas de la ciudadanía. Los trabajadores y trabajadoras exigimos Asamblea Constituyente”, indicó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, al inicio de la movilización.

En tanto, el vocero de No +AFP, Luis Mesina, dijo que “el país está totalmente conmocionado y desgobernado. No hay un gobierno que esté ejerciendo la administración del Estado. El país dejó de funcionar a las 13 horas. El sistema financiero se sumó, los trabajadores del puerto, el sector público, sin embargo, tenemos un gobierno indolente que no da cuenta de la realidad. Si el gobierno quiere paz tiene que partir dando señales concretas, pero cuál es la respuesta la profundización del sistema de mercado”.

Y agregó que “llamamos a los congresistas que tienen sintonía con el pueblo que dejen de escuchar al gobierno. Y le decimos al gobierno que si no hay un anuncio contundente en estos días vamos a evaluar una huelga general indefinida, hasta que no se resguarde la paz. Están disparando balines de plomo a la gente. Este gobierno miente, porque dice que quiere la paz y está disparando a la ciudadano”.

En tanto el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que “hoy la huelga general se ha instalado muy fuertemente. Ha parado gran parte de los puertos de Chile, han parado muchas de las faenas mineras, ha parado gran parte del comercio, el 40% de la banca, el 80% de educación, los funcionarios públicos, la salud, el transporte. Ha habido una huelga general hoy en Chile, es evidente”.

Asimismo, el presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, Manuel Valenzuela, apuntó que “frente a todo lo que está ocurriendo en el país, debiese ser pronto. Tenemos miles de heridos, tenemos torturados, tenemos muertos, tenemos a la policía que pese a que instaló un protocolo, sigue disparando. Creo que es urgente que se llame a un plebiscito para decir que queremos una nueva Constitución, pero que tiene que ser a través de una Asamblea Constituyente”.

Mientras se desarrollaban las primeras movilizaciones los datos económicos de la jornada tampoco fueron buenas noticias para el Ejecutivo, ya que el dólar subió 25 pesos, la bolsa cayó desde el estallido hasta hoy un 14% y los índices de crecimiento económico son estimados a la baja para los dos próximos años.

En tanto, las denuncias por violaciones de derechos humanos de parte de Carabineros en manifestaciones siguen en alza y cada día aparecen nuevos casos de jóvenes con heridas por disparos de balas, balines o perdigones. Los vecinos de Lo Hermida en Peñalolén denunciaron que Fuerzas Especiales mantienen la población sitiada. Hubo enfrentamientos y hay varios jóvenes y uniformados heridos. La misma situación habría ocurrido en las poblaciones Dorsal (Conchalí) y Villa Frei (Ñuñoa), durante la madrugada de este martes.

Respecto a este escenario desde el bloque Unidad Para el Cambio, integrado por el Partido Progresista de Chile, Federación Regionalista Verde Social y Comunista de Chile, mediante un comunicado afirmó que “manifestamos nuestro total respaldo a la jornada de Huelga General convocada por la Mesa de Unidad Social, que se desarrolló en el país de manera pacífica y de la cual se han hecho parte diversos sectores de nuestra sociedad”.

Y agregó que “manifestamos nuestra total y absoluta condena ante la violencia policial de parte de las fuerza policiales sobre la población Lo Hermida de la comuna de Peñalolén en esta madrugada. Detenciones ilegales dentro de viviendas, uso indiscriminado de escopetas antidisturbios, ataques a escuelas, agresiones por transitar en la vía pública, agresión contra una mujer embarazada; en los hechos un estado de sitio ilegal sin precedentes en nuestra democracia que atenta de manera flagrante toda convención y el respeto por los derechos humanos que ha suscrito Chile, y que revive los peores momentos de la historia de nuestro país”.

Asimismo, el texto de Unidad para el Cambio exigió “una Asamblea Constituyente ahora. El gobierno debe asumir que el proceso constituyente ya ha comenzado y que la Mesa de Unidad Social, la ciudadanía movilizada y los partidos que suscribimos, hemos propuesto esta demanda como fórmula de salida a la crisis política y social que enfrenta nuestro país”.

Recalcó, además, que “insistimos en nuestro llamado al gobierno y en particular al Ministro Gonzalo Blumel a tomar cartas en el cese de la violencia policial, a que se aplique el retiro total de las escopetas antidisturbios y a que se termine de una vez con las violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos de parte de organismos de Estado. No solo el mundo juzga el accionar de este gobierno, también lo hará la historia”.

En ese marco, la Corte de Apelaciones de Antofagasta prohibió el uso de balines contra los manifestantes que estuvieran en las calles de manera pacífica.

La Huelga General fue convocada por el bloque Unidad Social que agrupa a más de 150 organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la CUT, ANEF, Colegio de Profesores, Confusam, Coordinadora NO+AFP y diversas organizaciones en defensa del medioambiente, del agua y recursos naturales; pobladores y estudiantes.