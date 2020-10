Teillier le contestó a ministro del Interior: “Nunca he llamado a la violencia”. Recuerdan tejado de vidrio de Pérez, un hombre de la dictadura y de Colonia Dignidad.

Equipo El Siglo. 13/10/2020. “Nunca he llamado a la violencia en las manifestaciones que se han realizado”. Fue la repuesta tajante de Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista (PC) al ministro del Interior, Víctor Pérez, al vocero de gobierno, Jaime Bellolio (estos dos últimos militantes de la UDI), y a otros personeros políticos de la derecha y la ex Concertación, que acusaron que el timonel del PC habría instando a la violencia en las movilizaciones sociales.

En un video difundido ampliamente por medios de prensa y redes sociales, el dirigente y diputado comunista enfatizó: “Voy a seguir condenado la represión, y voy a seguir llamando a la manifestación pacífica. Ese es mi modo de pensar”.

El que Teillier, en entrevista con el diario La Tercera, se negara a hacer un llamado a la gente a no manifestarse, en la lógica del gobierno y la derecha de que movilizarse es alentar la violencia, desencadenó una airada reacción desde La Moneda, la derecha y sectores de la ex Concertación diciendo que eso era alentar la violencia. Incluso Bellolio habló de “ataque directo a la democracia”, cuando no hubo ninguna palabra explícita ni implícita al respecto de parte del presidente del PC. En Twitter, Pérez escribió: “El PC no parece entender la democracia, donde las reglas del juego son el diálogo y acuerdos, no piedrazos y destrucción. A días del plebiscito, se esperaría que aquellos con responsabilidad política y pública respetaran la democracia, no atentar contra ella incitando a la violencia”.

Frente a todo eso, Guillermo Teillier señaló que “aquí alguien está interpretando mal las cosas. Yo por lo menos no. Condenar, a través de una condena genérica, a través de ello -que es lo que el gobierno quiere-, la manifestación social, eso no lo voy a hacer”.

En el video, el diputado declaró que “no estoy de acuerdo con el gobierno de que avale la represión generalizada que hoy día existe en el país, y que se alienten actos de las fuerzas represivas que están reñidas totalmente con la observancia de los derechos humanos, y el derechos de las personas a manifestarse, a tener derecho a la opinión, a manifestar su demanda de distinta manera”.

Añadió: “Si el gobierno quiere, a través de esta represión generalizada justificarla, diciendo que hay una ‘violencia generalizada’ en el país, a raíz de las demandas sociales, tampoco estoy de acuerdo con el gobierno”.

El presidente del PC abundó en que “si a mí me preguntan cómo deben ser las movilizaciones, yo siempre planteo, recomiendo, que estas deben ser pacíficas”.

Luego, comentando las declaraciones de Víctor Pérez, Guillermo Teillier sostuvo que “si el ministro del Interior quiere dar lecciones de democracia, si quiere darme lecciones de democracia a mí o mi partido, bueno, (es) una persona que fue denominada a alcalde a dedo por la dictadura de (Augusto) Pinochet y que avala la represión, y que ahora está, por esa misma razón, enfrentando una acusación constitucional”. Agregó que entonces, “mal puede dar lecciones de democracia”.

El presidente del PC dijo que “las lecciones de democracia las está dando el pueblo de Chile, que lo que quiere hacer es cambiar hoy un sistema que lo tiene acongojado, que lo tiene con enormes dificultades económicas, un sistema que comete abusos contra las personas, que no respeta los derechos esenciales y no los garantiza de ninguna manera”.

Siguiendo en la línea que quiso imponer el titular de Interior, Teillier manifestó que “la disyuntiva no es entre violencia o democracia, la disyuntiva es entre democracia y un sistema que ya no da para más, que hay que cambiarlo y que, lo más importante, es que empecemos por cambiar la Constitución”.

El que reveló el criterio usado desde La Moneda y el oficialismo, fue el diputado Jorge Alessandri, también de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quien declaró que si Teillier “no hará un llamado a evitar las marchas y, por ende, tampoco hará un llamado a evitar la violencia”, es decir, vinculó el convocar a movilizaciones a convocar a actos violentos; la tesis de la derecha frente al movimiento ciudadano. Sergio Bobadilla, diputado también de la UDI, señaló que el presidente del PC “con sus palabras, está avalando esta conducta que tiene la extrema izquierda, que no ha trepidado en quemar, amenazar e incluso asesinar a personas en el sur del país”. Algo considerado al interior de la representación parlamentaria comunista como declaraciones desproporcionadas, agresivas, alejadas de la realidad y criminalizadoras.

En Twitter, se expresaron críticas a las declaraciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien al querer criticar a Guillermo Teillier, salió a defender la democracia.

La diputada del PC y abogada de derechos humanos, Carmen Hertz, escribió, dirigiéndose al titular de Interior: “Ud. Cómplice activo del terrorismo de estado de su dictadura se atreve a pronunciar la palabra democracia? Ud. Superior de @Carabinerosdechile q violentan y agreden a diario a las personas habla de “diálogo”? Ud. Es impresentable en su falta de pudor (lea además la entrevista completa)”.

“Ministro, lo tomaría en serio si esas palabras vinieran de un demócrata y no de un activo colaborador de la dictadura militar…Y para la otra lea la entrevista completa”, le indicó la diputada del PC, Camila Vallejo.

Gael Yeomans, de Convergencia Social, escribió en redes sociales: “Lo dice un ex alcalde designado por la dictadura y ministro del gobierno que generó la peor crisis de DDHH desde Pinochet. Las patitas para dar lecciones de democracia”.

Karol Cariola (PC) escribió: “¿Un ex funcionario de Pinochet dando lecciones de democracia? Ese traje no le queda ministro”.

“El gobierno, la derecha, y el viejo orden en picada contra el PC. Teillier llama a que las movilizaciones sean pacíficas y seguras, pero sin caer en rechazar la movilización como algunos pretenden. Totalmente de acuerdo con esa postura. Hoy es contra el PC, mañana contra cualquiera”, colocó en redes sociales el legislador Gabriel Boric, de Convergencia Social.

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expuso en Twitter: “Teillier lo dice en la entrevista: la necesidad de la protesta pacífica para construir el camino hacia los cambios. Quienes critican, la derecha, tiene una visión militarizada del orden en Chile”.

Víctor Pérez fue alcalde designado por el dictador Augusto Pinochet en Los Ángeles, fue un estrecho amigo de alemanes y chilenos que dirigieron Colonia Dignidad, centro de torturas durante la dictadura, y durante el gobierno de la Unidad Popular fue activo militante del ultraderechista Partido Nacional.

