Texto sobre la vida y la trayectoria del presidente del PC fue comentado por Raúl Zurita, Camilo Escalona, Karol Cariola y el autor, Álvaro Peralta.

Natacha Figueroa. Periodista. 08/10/2020. Este miércoles 7 de octubre fue presentado el libro “El sueño existe. Diálogos con Guillermo Teillier”, del escritor Álvaro Peralta Artigas. El evento que debido a la contingencia sanitaria se llevó acabo de forma virtual, contó con la presencia de importantes personalidades del mundo político, del arte y la cultura.

El libro relata en formato de entrevista la vida militante del presidente del Partido Comunista de Chile y diputado de la República, Guillermo Teillier del Valle. Una obra inédita en voz de sus presentadores: Karol Cariola, Raúl Zurita y Camilo Escalona, ya que a través de ésta es posible conocer al máximo dirigente del PC, y su protagonismo en la historia política del país.

“El sueño existe” tiene un “valor humano y político”, expresó Álvaro Peralta, donde “los lectores se sentirán muy estimulados” a través de sus páginas. El autor ha publicado una serie de libros de importantes personalidades de la política, respondiendo a su motivación de “explorar y mostrar quién es quién en la política chilena”, para que los ciudadanos puedan “admirarlos o criticarlos”. Para Peralta el “Partido Comunista chileno tiene una profunda convicción en sus ideas y esas las han ido desarrollando, plasmando en distintas etapas de la historia política”.

La ex secretaria general de las Juventudes Comunistas y diputada Karol Cariola, explicó que este libro es un “retrato de la vida militante de Guillermo Teillier, cómo desde temprana edad es militante activo de una idea, ‘de un sueño’ como lo plantea él”. La parlamentaria destacó que es una “historia muy profunda con grandes pasajes, como su rol en las Juventudes Comunistas, como dirigente estudiantil, su rol en la Unidad Popular y la mirada que hoy día los comunistas todavía mantenemos de este proceso revolucionario, como lo describe Guillermo; pasajes del golpe de Estado, su prisión política en la Academia de la FACH”.

A raíz de la lectura, la diputada comentó que se sintió muy interesada en profundizar en “cómo se gesta la Rebelión Popular de Masas, una definición que hizo el Partido Comunista para enfrentar la dictadura militar, en que él y otros compañeros y compañeras fueron artífices de este proceso”.

El autor del prólogo, el poeta y ganador del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Raúl Zurita, se refirió a éste como “algo limitado frente a las cosas que este libro mueve, moviliza y hace presente. Sentí cuando lo leía que se me iba dando vueltas ese verdadero oráculo que es el final del Manifiesto Comunista: ‘Ellos no tienen nada que perder sino sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos’. Me pareció la vigencia de ese llamado, en el Chile de hoy, que es de una importancia tan crucial”.

El poeta manifestó que “El sueño existe” lo conectó con el sentido de pertenecer al Partido Comunista. “Gracias compañero Guillermo Teillier, su testimonio nos enorgullece y nos ensancha lo que hemos entendido por militancia. En lo personal, me honro con haberme reencontrado con la militancia de mi juventud, volver a pertenecer a un partido que ha sido leal con los trabajadores, que ha sido leal con sus aliados, fue leal hasta el sacrificio con Salvador Allende. Me honra pertenecer a un partido que siendo traicionado muchas veces, jamás ha traicionado, ni sus principios, ni su ideario, ni su historia”.

Otro de los presentadores de “El sueño existe” fue Camilo Escalona, ex presidente del Partido Socialista, quien también es protagonista de un libro del mismo autor. Para el dirigente socialista se trata de un “relato directo, sin adornos, un relato en crudo de las condiciones en las que se forma un militante de izquierda y en particular un militante comunista que llega a ser líder de su organización. Creo que el esfuerzo que hizo Álvaro Peralta está bien conseguido en el libro”. Escalona expresó que “aquí se viene a confirmar que la militancia no es un juego, no es un pasatiempo, que el ejercicio de la acción política no es simplemente un entretenimiento baladí, es un compromiso de vida que se reflejan nítidamente en estas páginas”.

Para cerrar, Guillermo Teillier se refirió al título del libro y afirmó que “estoy convencido que el sueño existe, en lo más profundo de uno y desde la conciencia de muchos y muchas, que si no se empeñan de conjunto en hacer realidad un sueño entonces éste no es posible” y manifestó que “está en las personas, está en los que han luchado tanto, durante tanto tiempo y que han visto que el sueño está ahí a la vuelta de la esquina, y se rompe y se alarga, pero hay que seguir en la lucha. El sueño no muere”.

En 140 páginas se retrata una vida de militante, rodeada de episodios históricos, que “para algunos son cataclismos sociales”, comentó, pero que “pudimos sobrevivir”. El presidente del partido de los trabajadores afirmó que “hoy se sigue viviendo un sueño, cuando en dictadura e incluso hoy tratan de asesinar tus símbolos, aquellos que se han ido construyendo con la lucha, que nos movilizan y nos mantienen”.

“El sueño existe. Diálogos con Guillermo Teillier”, estará disponible en la Página Web de la editorial Pehuén Editores.