Así la sostuvo la ex subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara. “Si hubiese protección para familias durante la pandemia, no estaríamos discutiendo uso de fondos previsionales”.

Santiago. 08/10/2020. La directora de la Fundación Ideas para Conchalí y ex subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, expuso ante los parlamentarios y parlamentarias que integran la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados, para dar a conocer los alcances que puede provocar un segundo retiro de un 10% de los fondos previsionales de los afiliados a las AFP.

Indicó que “la situación económica se ha ido agudizando y en la medida que no haya políticas públicas que aborden esta realidad, no se entreguen beneficios para todos o bien si hubiese existido una verdadera protección para las familias durante la pandemia, no estaríamos discutiendo el uso de los fondos previsionales”.

Sobre el proyecto, Jeannette Jara planteó que “no aborda la situación del 20% de las personas que retiraron todos sus fondos, los cuales en su mayoría corresponden a trabajadores de quintiles más bajos, por ello, hay que ser cautos con estas medidas que sin duda generan expectativas en los más necesitados”.

La directora de la Fundación Ideas para Conchalí planteó que “hay que prever qué pasará con el retiro de las personas de las más altas rentas, pues esto no puede ser en un sentido regresivo que agudice la mala distribución de los ingresos que hay en nuestro país o bien constituirse en un beneficio fiscal para quienes deseen reintegrar sus fondos a través de un APV”.

En este sentido, comentó que “una alternativa a los proyectos de retiro del 10% es la iniciativa presentada por diputados del Partido Comunista y que se ha denominado Impuesto a los Súper Ricos, el cual aplicaría un impuesto de un 2,5% por una sola vez a las fortunas personales de $22 millones de dólares, lo que permitiría que más de 11 millones de personas puedan beneficiarse con una renta básica de emergencia, tal como se le planteó al Presidente Piñera en abril de este año”.

Según la ex subsecretaria de Previsión Social “con la aprobación de ese proyecto además se aseguraría algo que ya hemos dicho hasta el cansancio y que es que el costo de esta pandemia y de esta crisis no lo pueden seguir pagando los trabajadores y trabajadoras”.

De hecho, “entre las personas que no tienen saldo en sus cuentas que son el 20% y aquellas que tenían menos de 10 millones de pesos o menos, estamos hablando de cerca del 60% de los afiliados, ellos técnicamente, aunque se hubieran jubilado con o sin retirar el 10%, no tendrían una pensión, porque 10 millones de pesos dividido en 110 años no da pensión”, agregó Jara.

Para Jeannette Jara “los fondos previsionales debiesen estar destinados a pensiones, sin embargo, nuestro país no tiene un sistema alineado con la seguridad social, sino que es un sistema de pensiones y seguro privado que ha reemplazado la seguridad social, por ello, este debate viene a reiterar la necesidad de una reforma al sistema de pensiones, por uno de verdadera seguridad social, que resguarde la entrega de pensiones dignas para todas y todos los chilenos y chilenas”.