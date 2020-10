Defendió el actuar represivo de Carabineros; ningún error en caso de joven arrojado al río. “Yo me debo a mis carabineros” por encima del deberse al país y los ciudadanos.

Equipo ES. 05/10/2020. El general director de Carabineros, Mario Rozas, dijo que, pese a los amplios cuestionamientos en su contra, sigue en el cargo por disposición del Presidente Sebastián Piñera. Indicó conocer que hay una ola que pide su renuncia, pero no lo hará porque debe cumplir un mandato otorgado por el mandatario. Continúo defendiendo el actuar de su tropa, pese al nuevo caso que involucra a un uniformado en un hecho criminal y a varios oficiales en falsedades y encubrimientos que derivan en obstrucción a la justicia.

Lo mantiene Piñera

“Mi deber personal e institucional es continuar hasta cuando su excelencia el Presidente de la República así lo estime conveniente” declaró el general Mario Rozas, después de reconocer que “constantemente se ha pedido mi renuncia”.

Insistió en que sigue en su cargo gracias al apoyo y decisión de Piñera. “Tengo un mandato presidencial que cumplir y que es encabezar, liderar esta reforma que hoy estamos trabajando “.

En tanto, al comparecer ante legisladores, insistió en defender el accionar de Carabineros que tuvo como consecuencia el que arrojaran a un muchacho al río Mapocho y, además, quiso sacarse de encima la acusación de que los uniformados no prestaron auxilio al joven, diciendo que habían llamado al SAMU y a Bomberos…algo que hicieron muchos civiles que estaban el viernes en el Puente Pío Nono donde ocurrió el episodio. “Por qué no se socorrió al niño, a este joven de 16 años, sí se socorrió y tal como lo dijo el general (Enrique) Monrás, se efectuaron las comunicaciones con Samu, con Bomberos, y eso está en los audios”, insistió Rozas.

En la línea de seguir protegiendo al carabinero que impulsó al lecho del río al menor de edad, el general director planteó “dejar que las instituciones funcionen. Aquí se afirma que el joven no cayó, sino que lo botamos, en una acción de los Carabineros nosotros intencionalmente lo botamos”. Luego, para salir del paso, puso un ejemplo extraño: “Lo mismo aconteció en el pasado cuando se dijo que en una comisaría en el Metro había un centro de tortura, cuando se nos acusó de que habíamos violado a un joven en una comisaría y lo mismo aconteció que había crucificado personas y también; se nos enrostró que éramos responsables de todas esas situaciones dolosas muy desgraciadas”. Habló de eso, pero no mencionó como ejemplo del actuar policial los montajes, alteraciones de pruebas, encubrimiento, comisión de delitos, no prestar auxilio, como los casos de la Operación Huracán, ataques con consecuencia de pérdida total de la vista a Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, asesinato de Camilo Catrillanca, golpiza con resultado de muerte a un trabajador en Maipú, los delitos financieros de decenas de uniformas en el caso Pacogate, los más de 400 amputados oculares por accionar de la policía uniformada.

“Yo me debo a mis carabineros”, sentenció Rozas, colocando tácitamente esa premisa por encima de “deberse” a los ciudadanos o al país. Frente a lo sucedido en el Puente Pío Nono, con grabaciones y los argumentos de la Fiscalía, no hubo reconocimiento de errores, autocrítica y menos asumir alguna responsabilidad.