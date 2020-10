Situación en Tarapacá e Iquique, migración, cifras y datos de contagios, y las políticas de Sebastián Piñera.

Ruben Morga Mamani. Doctor en Ciencias Biológicas, ex Gobernador del Tamarugal. 01/10/2020. La memoria es frágil, sobre todos en estos tiempos donde se instalan relatos y post verdades a beneficios de un gobierno, de una coalición Chile Vamos y un Presidente, en base a la desinformación y anuncios grandilocuentes

Hacer memoria nos permite ver acciones y discursos que tienen un relato y consecuencias. Todos debemos recordar tiempo atrás cuando Piñera, cual capitán América corrió a Cucuta, ante el llamado de otro personaje de similares características, el presidente Duque de Colombia, a realizar una puesta en escena de una acción conjunta de carácter humanitaria de entregar ayuda en alimentos que paliarían la crisis venezolana. Para ello, el presidente colombiano invitó a sus colegas latinoamericanos, se organizó un concierto en la frontera, en el principal punto de afluencia de inmigrantes venezolanos rumbo a Colombia. Es en escenario que el presidente Piñera hace un pronunciamiento de irrestricta solidaridad con los refugiados e inmigrantes venezolanos, ya había establecida una visa especial par ellos, la “visa de responsabilidad democrática”, lo cual se leyó como un llamado para coger a los migrantes de esa nacionalidad en un escenario donde se cerraban las fronteras de otros países.

Cuando recordamos esto y vemos la llegada de inmigrantes venezolanos por Colchane, corresponde a esa lógica, a esa posverdad instalada por Piñera, toda acción tiene una reacción, ¿de qué nos sorprendemos entonces?

Me sorprende la actitud errada y xenófoba de una parlamentaria al dar explicaciones por la prolongada cuarentena en nuestra Región. La senadora UDI, Luz Ebensperberg al tratar de explicar esta prolongada cuarentena, argumenta una hipótesis para dar respuesta a esta situación, “el peligroso numero de migrantes que entra al país de una manera ilegal con un promedio de 25% de positividad”. Se le olvida a esta senadora, el llamado de Piñera a los venezolanos para incentivar su migración a nuestro país, sé que la memoria es frágil, cuando nos conviene. Sé que también puede desconocer el fracaso de la gestión en el manejo de la pandemia por parte de su gobierno, representados por el ex Ministro Mañalich, y su estrategia de inmunidad de rebaño, cuarentena dinámicas, carnet de alta sanitario Covid-19 (mayo, 2020), estadísticas distintas y paralelas que generaron desinformación y críticas de la comunidad científica nacional.

Sé que también al parecer no recuerda las desacertadas orientaciones sobre un retorno seguro, apertura de Malls, regreso a clases, entre otros anuncios. La falta de coordinación por parte del gobierno y el ministerio para trabajar con los municipios y la atención primaria de salud, el secretismo inicial en el manejo de la pandemia, pasamos de tener todo bajo control de la mejor salud del planeta a esto era desconocido, no tuvimos la experiencia. Se le olvida o no recuerda los bochornos o mentiras sobre la donación del gobierno chino de ventiladores mecánicos a una compra por empresarios para rebajar impuestos.

Me sorprende también la declaración del colegio Médico de Iquique al pronunciarse sobre la situación de los migrantes venezolanos y las acciones a seguir, emitida este 26 de septiembre.

Esta opinión la emito en mi calidad de académico de una Universidad pública y estatal, la Universidad Arturo Prat comprometida con el desarrollo de la región de Tarapacá. En mi calidad de científico, Doctor en Ciencias Biológicas, Magister en Microbiología, con una veintena de publicaciones científicas en revistas internacionales y nacionales en el área de mi experticia, la microbiología. Creo que uno debe emitir opiniones fundadas en datos que no sean cuestionables, mas sin son emitidas por personas u organizaciones que tienen cierto nivel de reconocimiento en la sociedad, ya sea por un reconocimiento social de una profesión o simplemente por una cultura social que les rinde pleitesía. Sin ser un epidemiólogo, pero si un académico que me he desempeñado en el ámbito de la investigación científica y disciplinaria creo que una declaración de ese tenor tiene que ser sopesada y pensada antes de ser emitida, el Colegio emite un juicio y una opinión que se excede al ámbito de su acción al decir que los migrantes deben volver a su país, cuando ya no padecen la enfermedad y tampoco son portadores de ella, los llamados a mano dura traen a la memoria resabios de un tiempo ya superado en nuestra historia democrática como sociedad.

Me gustaría escuchar un pronunciamiento u opinión sobre el manejo de datos y cifras por parte del ministerio y de la Seremia de Salud en Tarapacá, si estas son las correctas o no en Tarapacá. A qué me refiero, nos han entregado una serie de cifras de un descenso en el número de contagiados, en el numero de pacientes activos, el R0, de la “estrategia búsqueda activa de casos” (BAC) que genera cierta confusión en las cifras para el común de la gente dado como se comunican y dan sensación que estamos mejorando.

Esto tiene que ver con el testeo y la trazabilidad, con la sensación de que estamos saliendo de la etapa critica y que podemos entrar en fase dos, según el plan paso a paso de la autoridad gubernamental. Es decir se debe hablar de las Estrategia de Testeo implementadas, eso dependo del Ministerio de Salud, cuando se ve la positividad regional y se entrega la información de positividad agregada, nuestra región tiene un 6%, semejante a la región del Biobío con un 7%; positividad. Si a esa información le quitamos el BAC, es decir segregada, nuestra región Tarapacá tiene un 18% de positividad y el 8% Bio Bio, no son comparables. Para salir de la cuarentena y pasar a Fase Dos, según el plan Paso a Paso, debemos estar debajo del 10% para pasar a desconfinamiento, y eso no tiene nada que ver con el flujo migratorio que ocurre por Colchane y la llegada de los inmigrantes venezolanos.

Se debe reconocer que existe una heterogeneidad en la búsqueda de los casos y como se entrega la información, es allí donde se requiere opinión del Colegio Médico Iquique fundada en datos, con significancia estadística, eso es relevante, pero no la hemos escuchado, no se han pronunciado sobre la manera de como se interpretan estos criterios y como se implementan en el región. Se necesita una transparencia de datos.

Me permito también dar una opinión del rol que debe jugar el Gobernador del Tamarugal en este situación, de quien depende el complejo fronterizo de Colchane, entendiendo sus limitaciones en atribuciones, debe tener la capacidad de comunicarse e interactuar con el Ministerio de Interior y Cancillería, exponer la situación, realizar gestiones con las autoridades bolivianas para realizar las acciones conjuntas de coordinación que se requieren ante estas situación migratoria. Esto lo digo con conocimiento de causa, ya que fui Gobernador de la Provincia de Tamarugal, y me tocó enfrentar situaciones similares de flujo de migrantes en busca de refugio, donde se tuvo la capacidad de visibilizar y llevar esta situación a los ministerios respectivos y a Cancillería, trabajar con el Estado Plurinacional de Bolivia, y ONGs, como la Casa de Acogida del Buen Pastor en el sector de Pisiga, Bolivia, sector aledaño al complejo fronterizo.

Para finalizar, el tema de la migración no es un tema baladí, tiene que ver con la globalización y un mundo multilateral, en la cual Tarapacá es parte, donde el modelo neoliberal genera estas tensiones y flujos migratorios, es allí don de nuestras autoridades deben tener una visión más amplias, más allá de sus ideología y de su naturaleza humana a fin a ese modelo generador de desigualdad en nuestra América.