También se anunció jornada de actividades desde el Movimiento Ciudadanía Constituyente por el Apruebo. Denuncia por irregularidad del Partido Republicano.

Equipo ES. Radio Nuevo Mundo. 25/09/2020. Con el inicio de la franja televisiva por el plebiscito del 25 de octubre, los distintos comandos de fuerzas sociales y políticas desplegaron creatividad y contenidos a favor del Apruebo una nueva Constitución y para que una Convención Constitucional sea el órgano que redacte una nueva Carta Magna. Esto se sumó a diversidad de actividades que se vienen desarrollando en la campaña por el Apruebo, como marchas, manifestaciones en espacios públicos, caravanas, conversatorios y foros, acciones culturales y llamados a que la gente concurra a votar el día del plebiscito.

Este viernes comenzó oficialmente la campaña electoral con miras al plebiscito constituyente y desde el comando “Apruebo Chile Digno” se dio inicio al proceso desde la Plaza de la Dignidad, destacando que esa instancia cedió el 100% de la franja televisiva a las más de 127 organizaciones sociales que están por cambiar la Constitución elaborada en dictadura.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hizo un llamado directo a la ciudadanía a participar en este hito histórico para Chile, pese a la nula colaboración del gobierno para asegurar el ejercicio democrático en el marco de las condiciones sanitarias y económicas producto de la pandemia.

Jadue acusó a parte de la derecha de incumplir su compromiso de colaborar en un cambio constitucional, al plegarse al Rechazo y relativizar además los eventuales resultados del plebiscito del 25 de octubre.

La diputada Camila Vallejo, enfatizó que espera que este impulso de entusiasmo activo con miras al plebiscito de octubre, se refleje luego en la elección de los constituyentes electos para redactar una nueva Carta Fundamental.

Así mismo, el diputado Tomas Hirsch destacó que el comando “Apruebo Chile Digno” es el único conglomerado en entregar el 100% de su franja televisiva a las organizaciones sociales, como una forma de reconocimiento a la importancia que tienen en este paso fundamental para Chile.

Guillermo González, presidente del Partido Igualdad, acusó al gobierno de no estar a la altura de este proceso democrático, al impedir bajo excusas sanitarias, que la ciudadanía pueda manifestarse.

Desde la Izquierda Libertaria, su dirigente Miguel Urrutia resaltó la propuesta hecha por el comando “Apruebo Chile Digno” en materia de derechos colectivos.

Presente en la oportunidad, el comediante Daniel “Bombo” Fica llamó a la ciudadanía a no caer en las campañas del terror desplegadas por la derecha para no ir a sufragar, y llamó a participar activamente el domingo 25 de octubre, pues de parte del Servel se han tomado todos los resguardos sanitarios correspondientes .

Ricardo Godoy, vicepresidente del Partido Progresista, señaló que “hoy iniciamos la franja del Apruebo Chile Digno, la única que le entregó el 100% de su tiempo a las organizaciones sociales y al mundo independiente”, y agregó que “vamos a estar en sintonía con lo que ocurrió aquí, en este mismo punto que es Plaza de la Dignidad, con casos tan emblemáticos como el de Gustavo Gatica y otros compañeros que perdieron la vista para hacer posible este proceso. Por eso, invitamos a la gente a ser parte de este proceso de participación que vamos a conquistar junto a otros compatriotas en octubre, así que el llamado es a aprobar y marcar Convención Constitucional, ese es el gran desafío que tenemos hoy como país”.

La franja televisiva de “Apruebo Chile Digno” fue construida gracias a la participación voluntaria de directores, técnicos audiovisuales, músicos y actores chilenos. Esta se emitirá dos veces al día hasta el 22 de octubre y tendrá una duración de 15 minutos.

Se denunció acción ilegal del Partido Republicano

A través de un comunicado, el comando “Apruebo Chile Digno” denunció un “aprovechamiento político” de la colectividad que encabeza el ultraderechista José Antonio Kast, porque realizó propaganda “por la opción del Rechazo tanto en el espacio de la Convención Mixta como de la Convención Constitucional, esto luego de haber inscrito sus 3 segundos entre ambas alternativas”.

Se indicó que “esta primera jornada no estuvo exenta de críticas dirigidas al CNTV (Consejo Nacional de Televisión), órgano encargado de la distribución de los tiempos de la franja y los criterios técnicos audiovisuales para la transmisión de la propaganda electoral”. “Esto porque el Partido Acción Republicana, presidido por José Antonio Kast, utilizó sus 3 segundos para hacer propaganda electoral por la alternativa del ‘rechazo’ en el espacio tanto de la alternativa Convención Mixta como de la Convención Constitucional”.

Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas (JJCC) y representante del comando “Apruebo Chile Digno”, indicó que “es impresentable que el CNTV le permita a un comando de ultraderecha irrumpir con sus 3 segundos en el espacio televisivo de quienes estamos por el Apruebo y la Convención Constitucional. Esto vulnera la ley que estableció que todas las opciones tendríamos el mismo tiempo en pantalla”.

Puntualizó que “vamos a tomar acciones legales y esperamos que las autoridades hagan resguardo del principio de equidad, lo que implica no permitir que las opciones Apruebo y Convención Constitucional sean perjudicadas”.

También se denunció “la utilización de logos institucionales de las Fuerzas Armadas y de Orden por parte de la Multigremial Nacional de Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI en Retiro al cierre de sus segundos en la franja”.

Sánchez sostuvo que “el CNTV no puede permitir que en las propagandas electorales aparezcan logos oficiales de ninguna institución del Estado, eso incluye a los logos de las fuerzas armadas y carabineros. Espero que también se corrija y se tomen medidas”.

Diversas actividades del Movimiento Ciudadanía Constituyente por el Apruebo

Desde el Movimiento Ciudadanía Constituyente por el Apruebo, se llamó este viernes a incentivar la participación del pueblo en el proceso constituyente y motivar a que la gente vaya a votar por el Apruebo nueva Constitución en el plebiscito del 25 de octubre próximo. En conferencia de prensa con medios alternativos y sociales, se informó que durante las próximas semanas habrá un sinnúmero de actividades descentralizadas, muchas en regiones y distintas zonas del país, incluyendo territorios, despliegue en redes sociales, conversatorios, acciones callejeras, difusión de textos y propuestas, así como la realización de un Festival Cultural y de una Consulta Nacional a fines de este mes.

“Ponerle contenido a la campaña del Apruebo”, con “temas del movimiento social, como el derecho a la seguridad social, la educación, la salud, el agua”, se planteó desde ese movimiento y se llamó a concurrir a votar, sobre todo jóvenes y adultos mayores, respetando las medidas sanitarias y ayudando a que todas y todos pueden concurrir a las urnas el 25 de octubre.

A pesar de que desde el Movimiento Ciudadanía Constituyente por el Apruebo se criticó el acuerdo político de algunos partidos el 15 de noviembre de 2019, la imposición de los 2/3 para aprobar materias de la nueva Carta Magna, la marginación de los independientes, y el imponer una Convención Constitucional o Mixta descartando una Asamblea Constituyente, se instó a participar en el plebiscito y luego dar una batalla por tener mayoría en el órgano constitucional que redactará la nueva Constitución, e incluso luchar para eliminar el quórum de los dos tercios.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, dijo ante los medios de prensa que “el plebiscito es del pueblo, no es de la clase política, lo levantó la ciudadanía movilizada en barrios, plazas y calles. No es gracias a la clase política sino a pesar de la clase política”. Advirtió que ahora, esa clase política “quiere apropiarse de proceso constituyente”.

Se sumó a la convocatoria a una participación masiva en el plebiscito “y esperamos un 70% a favor del Apruebo, lo que va a demostrar que se quieren cambios” en el país, dijo.

Sobre lo que vendrá después, Aguilar indicó que “lo de los dos tercios y la representación que habrá en la Convención Constitucional es un problema, hay un desbalance en la posibilidad de participación de las bases territoriales y el movimiento social”. Planteó que “hay que correr más el cerco que puso la clase política y después del 25 de octubre darle más profundidad al proceso constituyente”.

En tanto, Mario Villanueva, en representación de Trabajadores por No+AFP, señaló que “estamos por el triunfo contundente del Apruebo, y terminar con las leyes que instaló la dictadura”.

Opinó que el acuerdo político de noviembre “trucó la Asamblea Constituyente” y puso trabas al proceso constituyente y el avanzar realmente hacia una nueva Constitución, a pesar de que todo fue un logro del movimiento popular con la revuelta social de 2019. Apuntó también a que “los independientes están excluidos y los movimiento sociales marginados, de la Convención Constitucional”.

Leticia García, del Centro de Estudios Humanistas, sostuvo que específicamente el mundo de la cultura pone energía y entusiasmo a la participación en el plebiscito y por el triunfo del Apruebo. “Hay que celebrar el triunfo que se logró con el movimiento de octubre y celebrar el plebiscito”. “Hay que contagiar de ese espíritu de celebración y colectivo” presente en esta batalla por el Apruebo. “Queremos ser parte de la construcción de un nuevo país, de la identidad cultural” del pueblo chileno, manifestó.

Resaltó la necesidad de “promover la movilización, de llevar adelante distintas formas de participación, en las calles, vía telemática, con cabildos, con trabajo territorial, con diálogos y conversatorios. Fortalecer el trabajo en regiones y de los independientes”.

También criticó contenidos del acuerdo político del 15 de noviembre pasado. Indicó que “quedó como una camisa de fuerza para el pueblo y hoy hay que sacarse esa camisa de fuerza”.

Danton Vera, dirigente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, planteó que “el mundo del trabajo ha ido entendiendo que el destino de los trabajadores está determinado por el contenido constitucional y ello lleva a una nueva Constitución” para el país.

“Pese a los tironeos de sectores dominantes, la tarea de nosotros y de los trabajadores no se agota el 25 de octubre, ahí comenzará la pega para avanzar hacia una nueva Constitución y un nuevo país. Es una tarea que si no la hace el pueblo y los trabajadores, no la hará nadie”, remarcó el dirigente.