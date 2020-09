La variación de utilidades totales del primer semestre se contrajo en 129%, después de haber descendido en el año anterior un 9,3%.

Hugo Fazio. Economista. CENDA. 24/09/2020. Las sociedades anónimas, y empresas estatales que informan de sus resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) registraron en el primer semestre pérdidas sin precedentes, desde que se llevan estadísticas comparables. Ellas se produjeron particularmente en el segundo trimestre, durante el cual se registró el mayor descenso de actividad durante el proceso recesivo vivido por la economía nacional. En enero-marzo las utilidades ya habían descendido. Las primeras 370 sociedades que proporcionaron sus resultados anotaron un saldo rojo ascendente a US$ 2.350 millones. Las pérdidas fueron encabezadas por Latam Airlines, la línea aérea controlada por el grupo Cueto, que el 26 de mayo presentó una solicitud de reorganización financiera bajo el mecanismo de protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE UU. Durante el segundo trimestre perdió US$ 890 millones En general, un 30,7 % de las empresas tuvieron en el semestre resultados negativos.

La mayor utilidad fue obtenida por el Banco de Chile, institución que es controlada de conjunto por el grupo Luksic, el mayor del país, y el consorcio financiero estadounidense CitiGroup, el cual tiene activos globales por US$ 2,2 billones, pasando a ser dirigida desde febrero por Jane Fraser, la primera mujer en encabezar una institución de esa magnitud en Wall Street, y que fue vicepresidenta del Banco de Chile entre los años 2015 y 2018. Entre las diez. empresas de mayores utilidades figuran además otros tres bancos: la filial del banco español Santander, la del canadiense Scotiabank y el BCI, controlado por el grupo Yarur Rey. En segundo lugar figuró Enel Américas, controlada por el consorcio italiano Enel, desde donde maneja inversiones en otros países de la región. En el tercer lugar se ubicó el Banco Santander-Chile.

Empresas Utilidades Controlada por: Banco de Chile 248.585 Grupo Luksic y CitiGroup (EEUU) Enel Americas 243.972 Enel (Italia) BancoSantander-Chile 228.873 Banco Santander (España) Codelco 214.341 Estado BCI 159.071 Grupo Yarur Rey Scotiabank Chile 132.907 Scotiabank (Canadá) LQ Inversión Financiera 121.628 Grupo Luksic y CitiGroup (EEUU) AES Gener 113.098 AES (EEUU) Empresas Juan Yarur 96.905 Grupo Yarur Rey Colbún 80.341 Grupo Matte

La variación de utilidades totales del primer semestre se contrajo en 129%, después de haber descendido en el año anterior un 9,3%. Desde el año 2010 se produjeron también disminuciones en las ganancias en los años 2012 y 2015. Entre las diez empresas de mayores utilidades la mitad tiene presencia controladora de capitales extranjeros. Entre los principales sectores económicos, solo cinco de catorce tuvieron resultados positivos: bancos 10,3%, AFP 2,6%, salmones 5,6%, industrial 16,9% y pesca 5,8%. Las mayores pérdidas se produjeron en dos sectores muy afectados por las medidas sanitarias: transportes ( -43,3%) y construcción e inmobiliarias (-26,1%).

El ranking de ventas fue encabezado por Empresas Copec, controlada por el grupo Angelini, seguido por su matriz AntarChile. En tercer lugar, figura Cencosud, del grupo Paulmann, y en el sexto se ubicó Falabella, controlada por una alianza de siete intereses económicos, con quien compite en la esfera del comercio al detalle, teniendo ambas una gran presencia internacional en la región. La cuarta fue Enel Américas y la quinta Codelco, apareciendo en el décimo lugar otra empresa estatal, Enap. Además, en el listado de las diez empresas de mayores ventas están Empresas CMPC y su matriz Inversiones CMPC, del grupo Matte. También figura, a pesar de la contracción experimentada por el sector, Latam Airlines.

En los estados de ventas y utilidades sigue teniendo gran presencia, al igual que en los años anteriores, los tres grandes grupos tradicionales de la economía chilena (Luksic, Angelini y Matte) junto a las dos grandes cadenas del comercio al detalle, Falabella y Cencosud. Otros grupos nacionales que están presentes son el Yarur Rey, que cuenta con la mayor expansión bancaria en el exterior, prioritariamente en EEUU, y los Cueto, muy afectados por la crisis en el sector de las líneas aéreas.

A mediados de septiembre, Falabella anunció que “se encuentra evaluando opciones de rentabilización de las operaciones de sus filiales en Argentina, las que podrían incluir el ingreso de un socio estratégico”. Mientras tanto decidió cerrar cuatro de sus 19 tiendas en el país. En 2019 ya había hecho otro tanto con una gran tienda en la central calle Florida. “La pandemia -explicó- acelero el proceso de digitalización del retail y ha afectado los resultados”. Buscando así “adelantarse a esta nueva tendencia y hacer sustentable la operación de Argentina en el tiempo” (15/09/20). Cerrará dos tiendas Falabella y otras dos de Sodimac en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Su presencia en el vecino país le proporcionó en el segundo trimestre cerca de un 2% del Ebitda. La empresa tiene locales en siete países: Chile, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay y México.

A su turno Ripley, controlado por los Calderón Volochinsky, que en el segundo trimestre sufrió una pérdida de $44.635 millones, dio a conocer el comienzo de un proceso para vender su participación de 22,5% en nuevos desarrollos SA, controlada por Mall Plaza, filial de Falabella. “Se trata de una participación minoritaria pasiva, cuya enajenación, de concretarse, permitiría liberar recursos para ser reinvertidos en iniciativas de mayor valor estratégico para Ripley Corp y reducir endeudamiento”. Ripley es la tercera empresa de tiendas por departamentos después de Falabella y París.

En un semestre recesivo adquieren particular relevancia las pérdidas empresariales. Las causales más salientes Bice Inversiones las resumió “en fuertes contracciones en los ingresos por efectos de la pandemia, la fuerte depreciación de 21% del peso frente a al dólar, además de importantes efectos no recurrentes” (12/09/20). El listado de pérdidas fue encabezado por Latam Airlines. Destaca también el sector del retail por la contracción del consumo y el cierre de locales como consecuencia de las medidas sanitarias. A los sectores del trasporte y el comercio se agregan dos rubros de exportación, la industria forestal y la salmonicultura, ambos por deterioro de las cotizaciones. También, lo que es poco habitual, el saldo negativo se dio en el sector eléctrico, debido ante todo al retiro anticipado del sistema de la Central Bocamina II, controlada por Enel Chile.

La situación de Latam se hizo más compleja luego que el juez James Garrity no aprobase la proposición de financiamiento efectuada por los grupos Cueto, Amaro y Eblen, en conjunto con Qatar Airways por US$900 millones convertibles en acciones, con un 20% de descuento, lo cual le obligó a proponer otra forma de financiamiento para subsistir durante el proceso de renegociación de su deuda. A julio, la caja disponible de la empresa era de unos US$1.100 millones y a fines de septiembre se calcula sería de US$700 millones. El gasto mensual en la empresa se estima entre US$ 200 millones y US$ 300 millones. Latam sigue dando pasos para reducir sus costos. En agosto, utilizó sólo un 13,9 de su capacidad de transporte. “La lección que deja el fallo del juez James Garrity -escribió Iván Weissman en El Mostrador- es que nuevamente son los reguladores de Wall Street los que le ponen freno a acciones de abusos de empresas chilenas. Con Latam ya pasó en el caso de la colusión en el mercado de la carga y en el caso del pago de coimas para entrar al mercado argentino” (14/09/20).

El sector bancario experimentó una disminución en sus utilidades de 79% con relación al primer semestre de 2019, afectado por el efecto contable y no recurrente, según se informó, de Itaú Corpbanca durante el segundo trimestre, que implicó a la empresa brasileña no repartir utilidades, lo cual condujo a una difícil situación al grupo Saieh que es el principal accionista minoritario, con un 26,5% de la propiedad a través de la sociedad familiar Inversiones Corpgroup Interhold después del traspaso de su control. Su holding CorpGroup Banking depende para cancelar sus compromisos de los dividendos que les proporcione Itaú Corpbanca. Su deuda con el grupo brasileño, desde el acuerdo de fusión, tiene como garantía la mayoría de sus acciones del banco. Las dificultades financieras le llevó a informar en EEUU que CorpGroup Banking está analizando su estructura de capital “en vista de las limitaciones de liquidez la compañía y las obligaciones que presentan los servicios de la deuda“( 07/09/20).

El acuerdo de fusión de Itaú Unibanco Holding y CorpGroup Interhold establece un piso mínimo de dividendos a entregarle y de no hacerlo debe proceder a comprarle acciones al grupo Saieh. Ya Itau Unibanco incrementó su participación en la filial chilena en poco más de 1%, elevándola a 39,22% porque en la repartición de utilidades del ejercicio 2019 le correspondió un monto inferior a US$120 millones. El 15 de septiembre, CorpGroup Banking no canceló los cerca de US$17 millones por intereses del bono de US$500 millones emitido el año 2013. Ya en marzo tampoco lo efectuó en la fecha establecida, haciéndolo treinta días después. En esta oportunidad se limitó a declarar que “continúa avanzando en el análisis de la estructura (…) se espera construir este proceso a fines del tercer trimestre de este año con una solución integral” (15/09/20). El bono tiene una tasa anual de interés de 6,75%.

El grupo Saieh debió desmentir rumores de que entregaría el control del supermercado SMU, del cual posee el 50,6% de las acciones. “El proceso de análisis de capital suscrito por la sociedad dedicada al negocio financiero -declaró CorpGroup- está circunscrito a dicha compañía y no toca a otras filiales del grupo(…)“(14/09/20). SMU es el tercer operador del sector de supermercados después del estadounidense Walmart (Líder) y Cencosud. En el primer semestre sus utilidades descendieron un 97,4% con relación al año anterior.

Mayores pérdidas de primer semestre

Empresas Pérdidas Controlada por: Latam Airlines 2.472.130 Grupo Cueto Itau Corpbanca 722.416 Itau Unibanco Holding (Brasil) Enel Generación Chile 395.837 Enel (Italia) Enel Chile 327.941 Enel (Italia) Metro 256.047 Estatal Cencosud 134.796 Grupo Paulmann Falabella 111.932 Acuerdo de siete inversionistas Enap 106.533 Estatal Enap Refinerías 100.554 Estatal Empresas CMPC 92.924 Grupo Matte

El único de los sectores con alzas en las utilidades durante el primer semestre fue la minería, las cuales llegaron a US$ 375 millones, aumentando un 9,8% en relación a los mismos meses del año anterior. En el tercer trimestre la cotización del metal rojo siguió un curso ascendente, colocándose sostenidamente sobre los tres dólares la libra, en lo fundamental debido al incremento de la demanda desde China. El país continúa exportando principalmente concentrados, en su forma más elemental.

Desde que estalló la pandemia aumento en Chile la participación en el mercado de empresas de e-commerce internacional. Al finalizar el primer semestre la empresa china Ali Express tenía una participación de 40%, seguida por la estadounidense Amazon con 23%. La presencia de la empresa estadounidense fundada por Jeff Bezos creció desde el 12% registrado a fines de 2019 cuando el consorcio chino tenía el 65%. En tercer lugar, en junio se ubicó la también estadounidense Ebay con un 17%. Las compañías internacionales compiten en el mercado local con París, Ripley y Falabella.