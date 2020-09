De hecho, puede ganar en noviembre. Pero ha llevado a cabo una campaña patética e intrascendente, una que podría plantear enormes peligros.

Ross Barkan. Periodista. Nueva York. “Jacobin”(*). En el extenso perfil neoyorquino de Joe Biden que apareció a principios de este mes, un funcionario anónimo de la administración de Barack Obama dejó caer una evaluación de la campaña presidencial que resonará con los liberales en todas partes: “Este país necesita simplemente relajarse y tener un presidente aburrido”.

De hecho, cuatro años en el giro de Trump, suspendidos en un estado de emergencia ininterrumpida, tener un presidente convencional y moderadamente competente para Estados Unidos es probablemente una cuestión de supervivencia. La desastrosa gestión de Donald Trump de la pandemia de Covid-19, su negación del cambio climático y su intolerancia e incapacidad para gobernar de manera coherente representan una profunda amenaza para el proyecto estadounidense.

La idea de un presidente “aburrido” es un antídoto para esto: un presidente que se involucra en hechos, no en una conspiración, y opera desde la posición mínima de que las personas decentes e inteligentes deben dotar de personal a las burocracias federales para garantizar su funcionamiento. Biden, un demócrata moderado que ocasionalmente se tambalea hacia la izquierda, haría esto, y solo por eso vale la pena votar en el otoño.

La propia democracia estadounidense, lo crea o no, podría soportar otros cuatro años de Trump (las elecciones continuarían, los dos partidos principales seguirían presentando candidatos), pero desde una perspectiva de izquierda, una demócrata, el segundo mandato de Trump sería desastroso, otros cuatro años para que Mitch McConnell llenara el poder judicial de conservadores jóvenes e incendiarios y Trump para, tal vez, seleccionar otro juez de la Corte Suprema o dos, desgarrando a la nación hacia la derecha durante una generación o más.

En este tipo de contexto, casi apocalíptico, las críticas a Biden equivalen a herejía. ¿Quieres que gane Trump? Bueno no. La política de estos días puede adquirir una cualidad insectoide, con una incapacidad para ver más allá del momento presente, ya sea hacia el futuro o hacia donde estábamos hace apenas cuatro años.

Por el bien de la clase trabajadora, los pobres, los que pueden enfermarse por el coronavirus y la propia economía en caída libre, lugares como la ciudad de Nueva York, que necesitan desesperadamente enormes rescates federales y reconocer la campaña intrascendente que ha llevado a cabo y el peligro que esto representa para noviembre y más allá.

Primero, los hechos. Biden está en una posición más fuerte que Hillary Clinton en 2016. Su victoria sobre Bernie Sanders fue mucho más dominante. Muchos votantes demócratas, temerosos de Trump, votaron por él porque creían que era el mejor candidato para las elecciones generales. Sus ventajas en las encuestas nacionales son mayores y su fuerza en los estados indecisos puede ser más duradera.

Biden, por muchas razones -su sexo, sus vínculos con Barack Obama y no con Bill Clinton, y su propia táctica en casa- es una figura menos polarizante, más aceptable para los votantes que probablemente se negaron a votar por Clinton hace cuatro años. La proporción de votos de terceros, para los partidos Libertario y Verde, inevitablemente disminuirá, y muchos más demócratas estarán motivados para votar en contra de Trump, ya que la propuesta de que una figura tan ridícula se convierta en presidente es ahora una realidad y no una ficción.

Es probable que aumente la participación demócrata, como sucedió durante las elecciones intermedias de 2018, incluso durante una pandemia. Si esta fuera la participación más alta para una elección presidencial en medio siglo, no me sorprendería, aunque el sabotaje de la oficina de correos y los nuevos brotes de Covid-19 podrían atenuarlo de diferentes maneras.

Biden es un oponente difícil para Trump porque se involucra muy poco con él y generalmente existe fuera de línea. No se deja engañar fácilmente por las peleas. Es difícil caricaturizarlo como radical, aunque Trump lo está intentando. Postulando como candidato a la restauración, un rostro afable y familiar para devolver una apariencia de normalidad a la república, Biden encaja perfectamente en este momento en particular. Promete poco más que la derrota de Trump. Para muchos demócratas, eso es suficiente.

Trump, a diferencia de George W. Bush, nunca ha gozado de un índice de aprobación positivo en una encuesta de Gallup, y es indiscutiblemente en una posición más débil que Bush en 2004, cuando se defendió de John Kerry. Trump es el presidente más polarizador y odiado de todos en la vida; también tiene una base de fans y un culto a la personalidad más fervientes que cualquier presidente en la memoria viva, republicano o demócrata.

Para una parte del electorado republicano, Trump es algo así como un dios del sol o un Papa, absolutamente infalible. En una carrera presidencial, este es su respaldo. No existe una pasión equivalente para Biden, solo por los recuerdos del hombre con el que sirvió, Barack Obama, como vicepresidente.

Biden ha llevado a cabo la campaña presidencial más laboriosa y olvidable de los últimos tiempos. Para muchos liberales ciegos, incluso sugerir que Biden necesita articular una visión clara y afirmativa es ofrecerse a la horda MAGA. Aunque el exvicepresidente ha sido inteligente en ocasiones al permanecer físicamente aislado, debido tanto al Covid-19 como a la realidad de que las interacciones sin guión inevitablemente conducen a extraños errores verbales, estamos llegando a un punto en el que tendrá que involucrarse e intentar, tal vez, para formar un argumento coherente y con visión de futuro para su candidatura.

Esto no significa simplemente explicar, una vez más, por qué Trump es tan terrible y por qué es una amenaza para la democracia estadounidense. No significa lanzar plataformas políticas ocasionales y bien intencionadas, esperando que los votantes las vean en su sitio web. Significa, en cambio, hacer lo que todas las campañas ganadoras han hecho: ofrecer una visión convincente para una presidencia que pueda ser entendida y fácilmente resumida por la gente promedio.

Para bien y para mal, esto es lo que tienden a hacer las campañas victoriosas. Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton lo hicieron. Incluso Trump: “¡Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande!” “¡Construye el Muro! -participó en una versión de este mensaje en 2016. Una campaña debe responder a una pregunta simple: ¿qué espera hacer por nosotros? Biden, avanzando, no ha hecho esto todavía, no más allá de la publicación de documentos de política a los periodistas.

Estas políticas, por ambiciosas que sean, difícilmente forman parte de su confuso mensaje. Sea testigo de su compromiso con el enorme gasto de estímulo para rescatar la economía, que parecía ser el centro de su agenda hasta que uno de sus colaboradores más cercanos, Ted Kaufman, lo derribó en una de las extrañas interpretaciones erróneas de un desastre fiscal en los tiempos modernos. (La campaña de Biden, más tarde, hizo retroceder un poco a Kaufman).

No hay una posibilidad insignificante de que Biden pueda permanecer en su sótano de Delaware y encontrar una manera de derrotar a Trump. En la misma coyuntura, apenas ha realizado visitas públicas a estados indecisos como Michigan, Wisconsin o Florida, donde los votantes pueden al menos imaginar que su candidato demócrata tiene interés en lo que tienen que decir.

Las operaciones de campo sólidas de la variedad no virtual no son evidentes. Por supuesto, es una pandemia y las campañas de persona a persona no pueden ser lo que eran. Aún así, mucha gente está afuera y se está congregando, y el clima es bastante agradable. Los organizadores de campo pueden ser creativos para conocer a las personas en el lugar donde se encuentran, en lugares públicos, involucrarlas en conversaciones y distribuir literatura de la campaña con máscaras.

Los golpes de puerta tampoco deberían desaparecer por completo; No es un asesinato tocar el timbre de la puerta, llevar una máscara y pararse a dos metros de distancia para charlar. El sindicato de hoteles y servicios de alimentos, UNITE HERE!, está realizando un sondeo en persona para Biden en varios estados. En algún momento, esto deberá intentarse a una escala más amplia, con las precauciones de seguridad establecidas.

Se puede argumentar justamente que solo se puede lograr cierta persuasión en un entorno altamente polarizado entre dos candidatos extremadamente conocidos. Pocos votantes están indecisos entre Biden y Trump. Sin embargo, los márgenes absurdamente pequeños de la victoria de Trump hace cuatro años nos dicen que las campañas se pueden ganar o perder con decisiones como estas. Esa es la realidad del país en el que se encuentran. Los informes sobre el terreno hasta ahora indican que las oficinas y los voluntarios de la campaña de Trump son mucho más visibles en estados cruciales como Pensilvania. La operación Biden, mientras tanto, no es tan visualmente existente.

Si Biden gana, no importará, en cierto sentido, qué tipo de campaña realizó. Una campaña victoriosa siempre se recuerda como buena. Pero aquí es donde los liberales de la resistencia, tan decididos a derrotar a Trump que no pueden sondear mucho espacio-tiempo más allá de su salida del cargo, no logran entender lo que les espera. Obama, un presidente mucho más carismático y cautivador, presidió la aniquilación del Partido Demócrata en las votaciones negativas, mientras los republicanos capturaron ambas cámaras del Congreso y muchos gobernadores en todo Estados Unidos.

Biden, quien se considera orgulloso a sí mismo como un candidato de transición (¿transitorio?), Ha hecho ruidos extraños sobre ser un presidente de un período y entregar la nominación demócrata de 2024 a Kamala Harris, quien no era un político lo suficientemente experto como para sobrevivir a una primaria demócrata en contra. Amy Klobuchar y Pete Buttigieg. Si Biden cruza cojeando la línea de meta de 2020, los demócratas deberán comenzar a planificar cómo protegerse contra una aniquilación en las elecciones intermedias de 2022 en la escala de lo que soportó Obama hace una década, cuando el Tea Party llegó al poder.

Los republicanos tienen ventajas estructurales en el Senado que harán que sacarlos del poder y mantenerlos en minoría sea muy difícil. Si, de hecho, gana Biden, los demócratas tendrán dos años para implementar los cambios radicales que son necesarios para reforzar la red de seguridad social y salvaguardarla de un Partido Republicano radicalizado y revanchista que estará libre de la asombrosa incompetencia de Trump.

Hay republicanos a los que discretamente no les importaría perder estas elecciones. Biden, a diferencia de Obama, carece de la seriedad para repelerlos dos veces con relativa facilidad. Mientras tanto, dado que la política estadounidense es vertiginosamente cíclica, los republicanos tendrán tiempo de ganar asientos traseros a nivel estatal y de condado, asumiendo que los demócratas repitan sus errores de hace una década.

El objetivo del Partido Demócrata debería ser erigir, de alguna manera, una mayoría inexpugnable al estilo de FDR (sí, mucho más difícil en los tiempos polarizados de hoy) que se basa en programas gubernamentales ampliamente populares que alteran, para mejor, el tejido mismo de la sociedad. como hicieron los programas del New Deal y el Seguro Social en la década de 1930, consolidando una red de seguridad que ha soportado más de ochenta años de ataques.

Si los demócratas son el partido de la atención médica universal real, no la Ley de Cuidado de Salud Asequible basada en el mercado, e introducen un plan para garantizar un trabajo a todos los estadounidenses, habrán obtenido victorias universalistas que harán más que solo cambiar el paradigma político: habrán hizo raras diferencias materiales en las vidas de la vasta clase trabajadora y los pobres.

Esto debería estar en la mente de Biden. Vencer a Trump no es un objetivo suficiente. Habrá más Trump, republicanos mejores, más fuertes y, en última instancia, más siniestros, con toda su política y nada de su idiotez. El electorado demócrata eligió a Biden, simplemente, porque creían que era el mejor para derrocar a Trump.

Pero lo peor puede estar por venir, especialmente si Biden demuestra ser un comunicador tan insípido y dócil como lo es en forma de candidato. No será suficiente ser el partido anti-Trump cuando Trump regrese al sector privado, echando espuma por Fox o iniciando su propia red. Los demócratas tendrán que empezar a pensar en volver a ejercer el poder.

(*)“Jacobin”. Una voz de la izquierda estadounidense, que ofrece perspectivas socialistas sobre política, economía y cultura.

Foto: Alex Wong. Getty-Images