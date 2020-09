#APPlicaTusDerechosYa buscan visibilizar la desprotección e inseguridad que enfrentan ante la nula regulación de su labor.

Santiago. 09/09/2020. Se inició una campaña para informar y concientizar sobre las condiciones laborales y derechos de los trabajadores de reparto, labor que se acentuó con la crisis sanitaria y la necesidad de millones de personas de contar con esos servicios. Se sabe que las y los trabajadores que efectúan esas labores presentan dificultades laborales, en un marco de inseguridad y violación de derechos.

La campaña está relacionada a personal de reparto de las empresas Pedidos Ya, Uber Eats y Rappi, se hará bajo el lema #APPlicaTusDerechosYa, se extenderá todo septiembre y se realizará fundamentalmente a través de redes sociales (RRSS) con el objetivo de exigir el reconocimiento de la relación laboral por parte de estas compañías.

Esta jornada a favor de derechos de repartidores cuenta con el respaldo de la Fundación Friedrich Ebert (FES Chile) y la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), y, según se explicó, buscan visibilizar las precarias condiciones laborales y la nula responsabilidad de estas empresas que, bajo un formato de plataforma digital, se desvinculan de la responsabilidad de empleadores sin entregar garantías sociales ni responder ante accidentes, robos o fallecimientos durante la jornada laboral. Esto, además, se ha visto agudizado durante las medidas de aislamiento social y de la ampliación de zonas de reparto a sectores que antes no se consideraban debido a la inseguridad ciudadana que enfrentan.

“Nos llaman socios repartidores y al final no lo somos. Nos tratan como títeres, como si no fuéramos nadie, no nos ayudan absolutamente en nada, ni en temas de seguridad ni de salud; temas en los que nos deberían apoyar porque nosotros trabajamos para ellos. Últimamente y mucho antes de la pandemia nos han dejado solos, sin hacerse responsables de nada, si tenemos problemas debemos hacernos cargo solos y si tengo un accidente solo cuento con mis compañeros repartidores”, afirmó José Morillo, vocero de la Agrupación Rappi 08 Chile.

Pablo Fuentes, vocero de la Agrupación de Repartidores Penquistas denunció la vulneración de derechos como “descanso laboral, derecho a vacaciones, pago de horas extra, horarios de colación, pago extra por pandemia, negociación colectiva, derecho a huelga, indemnización por meses o años de servicio. Todos estos derechos han sido vulnerados durante todo este tiempo. Denunciamos este hecho y exigimos que se haga algo al respecto, al Gobierno o a las entidades pertinentes, para que esto no vuelva a suceder y nuestros colegas estén protegidos”.

Señalaron que buscan ser escuchados por el Ministerio del Trabajo, ya que hoy la legislación no contempla regulación laboral para este sector de trabajadores y trabajadoras que han cumplido una labor esencial durante la crisis sanitaria. “El llamado es a las autoridades competentes en materia laboral, a los congresistas de este país, para que se regule este nuevo sistema que hoy explota a los trabajadores. Estamos retrocediendo al siglo XX cuando al trabajador se le exigían largas jornadas laborales y sin ningún tipo de beneficios ni garantías de seguridad social”, afirmó Daniel Lara, vocero del Movimiento Rider Unidos Ya.