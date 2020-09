Se busca obligar a los clientes a pagar las deudas en cinco meses y con intereses, y se está alterando contenido de la ley que prohíbe cortes de suministro.

Osciel Moya. Periodista. 07/09/2020. El diputado Boris Barrera denunció en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados que la empresa ENEL está manipulando la información relativa a la ley que prohíbe el corte de suministros básicos, para obligar a los clientes pagar las deudas en 5 meses y con intereses, si éstas no son canceladas a tiempo.

En la sesión de este lunes, uno de los temas que trató la Comisión de la Cámara Baja fue la implementación de la normativa que prohíbe el corte del agua potable, la luz y el gas y las numerosas denuncias por cobros excesivos, principalmente de la energía eléctrica.

El diputado Barrera, del Partido Comunista, precisó que en las cuentas de ENEL, la empresa está cobrando una diferencia, que se estimó por un consumo menor, pero que es una deuda que unilateralmente la empresa está obligando a pagar en 5 cuotas.

“La ley (N° 21.249) dice que entre el 18 de marzo y hasta 90 días después que se publicó, es decir hasta noviembre, existe la posibilidad de repactar hasta en 12 cuotas sin intereses. Por lo tanto, considero que ENEL está manipulando la información y está obligando a las personas a pagar una deuda en 5 cuotas y con intereses” puntualizó.

Sobre los cobros excesivos, pese a que la Superintendencia considera que están de acuerdo a la norma, el diputado Barrera afirmó que persisten las dudas sobre el incremento en las boletas de la luz porque “es difícil creer que medio país esté reclamando por cuentas que superan hasta en tres veces el consumo real de una familia”

Sobre el particular, el Superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Avila, señaló que no han “detectado cobros que no procedan (…) a una tarifa más alta a la que corresponda en la norma y es más bien la diferencia entre lo que se facturó provisoriamente versus el consumo que estaba teniendo ese hogar, que en todo los casos ha sido un consumo más alto”

Finalmente, Boris Barrera también cuestionó la información que a través de los portales de ENEL y Aguas Andinas, se está entregando a la comunidad, ya que no hablan de los beneficios establecidos en la ley que prohíbe los cortes y además, en el caso de ENEL, preguntan si es arrendatario o propietario de una vivienda, cuando es número de cliente está asociado al RUT y esto no tiene nada que ver con la ley 21.249.