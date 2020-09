Presidente del PC dijo que las encuestas, además, lo ponen adelante. Insistió en hacer primarias con todos los aspirantes presidenciales.

Equipo ES. 06/09/2020. “Es el pueblo el que ha impuesto esta candidatura, es el que le ha ido abriendo camino”, afirmó Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista (PC), respecto a la opción presidencial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Además, agregó el factor de las encuestas donde Jadue aparece primero o segundo. “Son las encuestadoras las que preguntan las preferencias, no los comunistas, nosotros ni hemos pagado una encuesta, no hemos hecho ninguna, pero sí Cadem, Criteria y otras encuestadoras, incluso la Sofosa (Sociedad de Fomento Fabril) donde Jadue está bastante adelante de todos los otros competidores, son encuestadoras las que lo ponen adelante”, enfatizó Teillier.

Hablando sobre las voces que salen desde la oposición cuestionando la candidatura comunista, el presidente de la colectividad de la hoz y el martillo sostuvo que el apoyo ciudadano y los resultados de las encuestas “es lo que desespera a algunos. Eso los tiene preocupado a muchos”. Ante críticas a la militancia de Jadue, el dirigente apuntó: “Creo que a muchos se les quedó pegado el disco, el disco rayado de la exclusión de los comunistas, porque como 20 años nos tuvieron excluidos, nos decían que por favor votáramos por ellos para cerrarle el paso a la derecha, y mientras votábamos para cerrarle el paso a la derecha, ellos tranzaban con la derecha”.

Recalcando que aun el PC no toma una resolución formal, Guillermo Teillier dijo, al participar en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, que “tenemos una persona que representa una candidatura potente, una persona capaz de generar ideas, y ha expresado varias, y tiene realizaciones en el gobierno comunal. Ha hecho cuestiones que podrían extenderse al resto del país, una persona que ha sabido manejar bien un gobierno comunal podría llegar a manejar un gobierno nacional”.

Respecto a la existencia de otras candidaturas presidenciales que surge desde el conglomerado Convergencia Progresista (Partido Socialista, Partido Radical, Partido por la Democracia), Unidad para el Cambio (PC, Frente Regionalista Verde Social, Partido Progresista), Democracia Cristiana, el Frente Amplio y otras colectividades, el timonel del PC anotó que “nosotros hemos planteado unas primarias de todas las candidaturas presidenciales (opositoras)…Estamos propiciando una primaria total, de todos los candidatos”. Es decir, que todas y todos los candidatos de la oposición se sometan a una primaria general y de allí surja el candidato o candidata con mayoría.

En todo caso, Teillier manifestó que “si no se da eso, si no quieren competir con nosotros, bueno, tendremos que hacer una primaria en nuestro sector. Por nuestro lado hay candidaturas, está Daniel Jadue, nominaron a Jaime Mulet de la Federación Regionalista, no sé si por el lado del Partido Humanista podrá emerger otra candidatura, como de Pamela Jiles, que está en las encuestas; no sé Marco Enríquez, que no ha dicho nada hasta ahora, y bueno, sería una primaria bastante potente para elegir a un candidato, y si los otros partidos no quieren, esa candidatura tendría que ir obligatoriamente a primera vuelta. Sería una disputa muy seria”.