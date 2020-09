La ciudadanía “supo manifestar su reacción ante esta pretensión de la derecha de quitarme el encargo” dijo el legislador.

Santiago. 04/09/2020. “Este es un triunfo que sin duda se lo debo a todos aquellos chilenos, chilenas, jóvenes, hombres y mujeres que supieron entender que lo mío es un gesto de apoyo al estallido social, a todos aquellos que se habían sublevado en contra este Estado de derecho injusto, desigual, en contra de una constitución dictatorial y creo que toda esa ciudadanía supo manifestar su reacción ante esta pretensión de la derecha de quitarme el encargo que me había dado el pueblo”, sostuvo el diputado Hugo Gutiérrez, una vez conocido que dentro del Tribunal Constitucional (TC) se rechazó el trámite interpuesto por partidos de la derecha para destituirlo de su puesto de parlamentario.

“Estoy muy contento que las expresiones populares permitieran que el TC echara para atrás y no me destituyera”, indicó el congresista del Partido Comunista. Sostuvo que “uno podría decir que la derecha corrió sola y salió segunda, porque la historia me absolvió sin siquiera defenderme”. Gutiérrez enfatizó: “Al final del día ¿por qué me persiguen? Por las ideas que expreso y por el compromiso que tengo por mi pueblo, nada más que por eso, y si eso es motivo de castigo, estoy contento”.

El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, calificó este intento de la derecha por sacar de sus funciones a Hugo Gutiérrez como una “vendetta política”.

“Se ha ratificado el triunfo contundente de la posición democrática y la derrota de las posiciones de una derecha reaccionaria precisamente son antidemocráticas. Nosotros teníamos la presunción de que el TC no podía desaforar a Hugo Gutiérrez porque la acusación se basaba en lo mismo en que se basaba una acusación contra toda la bancada comunista y que el tribunal ya había desechado. Pretendían llevar un camino de vendetta política, porque eso era esa acusación por su defensa al pueblo, a los derechos humanos”, puntualizó el timonel del PC.

La jefa de bancada, diputada Camila Vallejo insistió en que todas las gestiones de la derecha frente al TC se trataron de una muestra más de una persecución política hacia los y las comunistas. “Esto demuestra una vez más que la soberanía popular, la decisión del pueblo al momento de elegir a sus representantes, tiene un estándar mucho mayor que un acto administrativo de un grupo de ultraderecha que buscaba destituir al compañero Hugo Gutiérrez. Que el Tribunal Constitucional no haya hecho eco de esta persecución política nos da la razón en nuestros planteamientos”.

Misma opinión tuvo el diputado Boris Barrera conocido el fallo del TC, al indicar que “la soberanía del pueblo está por sobre cualquier institución. Es la gente la que eligió a Hugo, la gente la que lo respalda y todos y todas nos debemos a las decisiones del pueblo”.

En tanto, el también diputado Daniel Núñez apuntó a que la derecha siempre ha buscado limitar los derechos políticos de los y las comunistas. “La ultraderecha en Chile quiere limitar la democracia, no acepta que los comunistas hoy ejerzamos nuestros derechos políticos, que estemos hoy luchando junto al pueblo, que estemos protagonizando además incluso algo tan importante como una candidatura presidencial con el alcalde Daniel Jadue y es por eso que intentan impedir que los comunistas seamos parte de la vida normal y democrática de Chile”, concluyó.