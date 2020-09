En todo el país se celebrará en cincuentenario del triunfo de la UP y Allende.

Equipo ES. 02/09/2020. Un seminario internacional el 4 y 5 próximo, colocación de ofrendas florales en la puerta de Morandé 80 de La Moneda y en el monumento al Presidente Salvador Allende frente al palacio presidencial, un concierto virtual con grandes representaciones artísticas, foros, presentaciones de libros, actos culturales y políticos -prácticamente todos vía telemática-, se anuncian como conmemoración de la victoria electoral de Allende y la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970, que dio el inicio al gobierno popular y a un profundo proceso de transformaciones económicas, sociales y culturales en el país.

Habrá una verdadera ola de actividades para celebrar el triunfo de Allende y la UP a lo largo de todo el país, con participación de cientos de organizaciones sociales, sindicales, culturales, de derechos humanos, políticas, comunales, barriales, deportivas, juveniles, de mujeres. Se anuncian actividades en Concepción, Valparaíso, Antofagasta, Santiago, Viña del Mar, Punta Arenas, Copiapó, Temuco, Valdivia, Arica, entre otras ciudades. También se informó de actos culturales y foros en varios países latinoamericanos y europeos.

Diversas iniciativas se desarrollarán durante el día 4 de septiembre a lo largo y ancho del país, destacándose el homenaje popular que al mediodía (12:00 horas) se reunirán en plazas y calles para saludar la significativa victoria del pueblo en 1970, desplegando banderas y lienzos, recordando al compañero presidente con un potente “Allende Vive” en el corazón de las y los chilenos.

Este viernes 4 de septiembre se iniciará un Seminario Internacional por los 50 años del triunfo de la UP, organizado y convocado por el Partido Comunista junto a centros de estudios, fundaciones, entre otras organizaciones, donde en la inauguración estará el académico estadounidense Noam Chomsky, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa y la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Mónica Valente.

Intelectuales, académicos, dirigentes políticos, parlamentarios, de Chile y el extranjero, participarán en el Seminario Internacional “A 50 años del triunfo de la Unidad Popular”, celebrando medio siglo de la victoria del Presidente Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970.

El cronograma del seminario abarca el 4 y 5 de septiembre próximo, y será transmitido por la página de Facebook y el canal de Youtube del Partido Comunista de Chile. La jornada inaugural del 4 de septiembre comenzará a las 17:00 horas y continuará con paneles de conversación hasta la noche. La jornada continuará con más paneles y conversatorios el sábado 5 desde las 10:00 de la mañana hasta el mediodía.

El diputado Hugo Gutiérrez, quien preside el Comité Organizador del Seminario, junto con extender la invitación a la ciudadanía, se refirió a la importancia de las coaliciones políticas que se comprometen con las demandas del pueblo, y aseguró que durante el seminario se buscará relevar “el papel que juega la unidad política y programática de la izquierda social con la izquierda política para obtener el triunfo popular del 4 de septiembre de 1970”. Asimismo, manifestó que “un proceso que ofrece alegría a las mayorías e independencia nacional siempre va a ser objeto de desestabilización y sedición por los poderes fácticos y las instituciones en que estos se enquistan. Por tanto, se debe debatir la estrategia de defensa de un gobierno popular de la mano de su programa”. La diputada Camila Vallejo comentó que “tendremos un momento y un espacio de debate, de reflexión de lo que fue todo el proceso de lucha y de conquistas del gobierno de la Unidad Popular; lamentablemente interrumpido por la brutal dictadura tras el golpe”. Asimismo, aseguró que también “será un momento para pensar nuestro presente, nuestros desafíos y principales tareas en el marco de un plebiscito constitucional, de un cambio real de nuestra estructura económica, política y social; y para empezar también a pensar la sociedad que construiremos de aquí en adelante”. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, también se sumó a la convocatoria, y comentó que “estaremos celebrando los 50 años de la Unidad Popular, donde después de una larga pausa, volvemos a retomar el rumbo que nos legó el Presidente Salvador Allende. Invito a todas y todos a participar de este seminario para aprender de historia, pero además para poder mirar con otros ojos el futuro”.

El seminario es fruto de un esfuerzo unitario, político y social, y es organizado por el Partido Comunista de Chile, la Fundación Rosa Luxemburgo, la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti (CEFMA), Michoacán de Los Guindos, la Fundación Gladys Marín, el Partido de los Trabajadores de Brasil y la Confederación de Trabajadores del Cobre.

Entre los participantes y expositores estarán el Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza; Joan Garcés, jurista español y ex consejero del Presidente Salvador Allende; Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de México; Marcela Ahumada, secretaria ejecutiva de la Fundación Salvador Allende; Daniel Jadue, alcalde de Recoleta; Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo de México; Jacques Chonchol, ex ministro de Agricultura del Gobierno Popular; Víctor Kot, secretario general del Partido Comunista Argentino; Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile; Karina Bathyany, secretaria ejecutiva de Clacso; Pedro Calzadilla, coordinador general de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad; Heinz Bierbaum, encargado internacional de Die Linke y presidente del Partido de Izquierda Europeo; Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre; Juan Carlos Concha, ex ministro de Salud del Gobierno Popular; Caroline Edelstam, de la Fundación Harald Edelstam; Luis Weiner, Partido Solidario de Argentina; Mario Amoros, periodista e historiador español; Marco Consolo, del Partido Refundación Comunista de Italia; Laurent Perea, encargado de América Latina del Partido Comunista de Francia; Manuel Antonio Garretón, sociólogo y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades; Jaime Caycedo, académico y secretario general del Partido Comunista Colombiano; Orlando Caputo, ex gerente general de Codelco; el médico Pablo Sepúlveda Allende; Raúl Molina, vicepresidente de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) y miembro de la Coordinación del Movimiento por la Unidad Progresista y Popular (MUPP); Manuel Guerra, secretario general del Partido Comunista Peruano Patria Roja; Jorge Arrate, ex Presidente Ejecutivo de Codelco; Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España; Carlos Ruiz, presidente de la Fundación NodoXXI; Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre; Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT; Piedad Cordoba, senadora colombiana; Atilio Boron, sociólogo y escritor argentino; Claudia Sheinbaum, gobernadora de Ciudad de México; Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Valter Pomar, dirigente del PT de Brasil; Ernesto Águila, académico y analista socialista; Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile.

Concierto y evento “Cadena de la dignidad”

Más de 50 movimientos sociales y representativos de las artes, la cultura y los partidos políticos, se han convocado para desarrollar un programa especial “50 años UP, Allende un pasado lleno de futuro”, este viernes 4 de septiembre a las 20 horas, vía redes sociales, medios de comunicación, radioemisoras y medios digitales. La convocatoria es abierta y permitirá crear una gran cadena de transmisión conjunta a toda la población, donde se han dispuesto a transmitir en conjunto más de 33 plataformas en más de dos horas de transmisión conjunta.

El desarrollo de estas iniciativas a través de la llamada “Cadena de la dignidad” por multiplataformas, busca reconstruir una historia que tiene vínculos profundamente valiosos con el triunfo del pueblo junto al Presidente Salvador Allende hace medio siglo y lo significativas que fueron las medidas aplicadas en ese período. Todos quienes han trabajado en este gran homenaje lo hacen de forma voluntaria y solidaria para relevar la importancia del proyecto de la Unidad Popular.

Estará presente inaugurando el evento, el recién galardonado Premio Nacional de Literatura @ElicuChihuailaf Elicura Chihuailaf y todos los representantes de la cultura, internacionales y nacionales, como León Gieco, Inti-illimani, Alejandro “Mono” González, Coros Ciudadanos, Congreso, los Miserables, Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, el poeta Raúl Zurita, Corporación UTE-USACH, Colectivo Los Oberoles, Agrupación de Ejecutados Políticos, Centro de Formación Memoria y Futuro, Pablo Milanés, Brigada de la Memoria Popular, Académicos de la Universidad de Chile, Jorge Baradit, Fundación Salvador Allende, Pintores y Escultores, APECH, Frente Cacerolas, Sociedad de Escritores de chile (SECH), entre otros.

Este acto se transmitirá oficialmente a través de la fanpage de Facebook @50UXP y de Youtube del Comité 50 años Unidad Popular y es el evento central de una serie de actividades que se han sumado por esta conmemoración. De hecho, en la Plaza Ñuñoa un grupo de vecinos se autoconvocó para gestionar una pantalla y transmitir el evento mañana en vivo a quienes permanentemente asisten a este -hoy- centro político y social de la zona oriente.

Habrá participación de los poetas Raul Zurita Premio Nacional de Literatura, Elicura Chihuailaf Premio Nacional de Literatura, María Isabel Gómez, Lenin Dimas, José Boccanera, Mercedes Roffe, Giselle Lucía Navarro, Nicolás Padrón, Mariela Dreyfus, Mario Montalbett; los fotógrafos Álvaro Hoppe, Polizón.org, Juan Pablo Sierra, Marcela Araya, Luis Barriga, Edwin Navarro, Chino Garay, Álvaro Santa Ana y Carlos Vera; los grupos musicales y artistas Eduardo Yánez, Los Miserables, Grupo Afluente, Los Candia, Estudiantina La Chimba, Carmen Prieto, Ckachi Ckausama (San Pedro de Atacama), Grupo Folclórico AFDD, Transporte Urbano, La Legua York, Los Miserables, Inti Illimani, Héctor Pavez, Illapu, Juana Fe, JuanK &Psycho, Luis Lebert, Machakmara, Yeumén, León Gieco, Congreso, Manual de Carroña, Margarita Pastene, Coros Ciudadanos, Pachi Santibañez, Pancho Villa, La Rata Blusera, Raza de Arcilla (Osorno), Tambores por Chile, Tío Valentín Trujillo, Tocata de los Techos (Valparaíso), Pablo Milanés, Leo Rojas, Víctor Jara, Los Republicanos de la Cueca, Eulogio Dávalos, Cía Teatro OH Válgame Dios Nicanor; video y gráfica de Choyün (Brotes de la Tierra) cortometraje, Alejandro Mono González – Pancho Brzovic, Rodolfo Rojas.

Transmiten en vivo mañana a las 20 horas las plataformas siguientes: Diario El Siglo, senador Alejandro Navarro, Telesur, Fundación Salvador Allende, diputado Boris Barrera, Fundación Víctor Jara, Radio Recabarren, Prensa Opal, Ceiler, diario El Clarín, Ical, Radio Nuevo Mundo, Radio Nuevo Norte, senadora Isabel Allende, Piensa Prensa, Confederación de Trabajadores del Cobre, Anamuri, Revista DeFrente, Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación, Anef, Centro Intercambio y Extensión “Max Berrú”, Universidad Academia Humanismo Cristiano, Unidad Social Providencia, Corporación de la Memoria “Vilma Abarzúa”, Prais, diario El Ciudadano, Señal 3 de La Victoria, Partido Comunista, Partido Socialista, Asociación de Trabajadores del Estado Argentino, Radio Chile FM, diputada Karol Cariola.

Conferencia y ofrendas florales

También se realizará la conferencia “Unidad Popular: 1970-2020. La vigencia de un proyecto”, organizado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano para discutir los alcances de esta propuesta socialista que nació en un escenario regional de cambios políticos y culturales profundos. El encuentro virtual y abierto al público en general, contará con la participación de Pedro Felipe Ramírez, ingeniero y ex Ministro de Minería y de Vivienda y Urbanismo durante el gobierno de Salvador Allende; Jacques Chonchol, agrónomo y ex Ministro de Agricultura de la Unidad Popular junto a Miguel Lawner, arquitecto chileno y Premio Nacional de Arquitectura en 2019, quien fuera director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) durante ese mismo período. El panel lo completan la diputada (PS) Maya Fernández Allende y la moderación del rector UAHC, Álvaro Ramis.

Socialistas Allendistas y Fundación Constituyente organizaron un evento bajo el título “Homenaje. Salvador Allende. 50 años Unidad Popular”, donde participarán la doctora en Derecho, Claudia Iriarte; Paul Walder director de El Clarín; Patricio Guzmán, dirigente del Movimiento del Socialismo Allendista; Pablo Sepúlveda Allende de la Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende; Julio Chávez, diputado del Partido Socialista Unificado de Venezuela; Rafael Araya, presidente de Coplac Palestina; Aída García del Partido Socialista de Perú; Alfredo Porras, diputado del Partido del Trabajo de México; Esteban Silva, dirigente de socialistas allendistas, entre otros.

Durante el viernes 4 de septiembre, distintas organizaciones, así como ciudadanos, concurrirán a dejar ofrendas florales en la puerta Morandé 80 de La Moneda, y ante el monumento al Presidente Salvador Allende frente al palacio presidencial. Irá una delegación del Partido Comunista encabezada por su presidente, Guillermo Teillier, antiguos integrantes de la escolta presidencia del Grupo de Amigos del Presidente (GAP), del Partido Socialista, de agrupaciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.