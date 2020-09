Seminario internacional con personalidades de todo el mundo. Presentación de artistas. Foros, presentación de libros y actos en todo el país. Ofrendas florales en La Moneda.

Equipo ES. 02/09/2020. Un seminario internacional el 4 y 5 próximo, colocación de ofrendas florales en la puerta de Morandé 80 de La Moneda y en el monumento al Presidente Salvador Allende frente al palacio presidencial, un concierto virtual con grandes representaciones artísticas, foros, presentaciones de libros, actos culturales y políticos -prácticamente todos vía telemática-, se anuncian para estos días en conmemoración de la victoria electoral de Allende y la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970, que dio el inicio al gobierno popular y a un profundo proceso de transformaciones económicas, sociales y culturales en el país.

Habrá una verdadera ola de actividades para celebrar el triunfo de Allende y la UP a lo largo de todo el país, con participación de cientos de organizaciones sociales, sindicales, culturales, de derechos humanos, políticas, comunales, barriales, deportivas, juveniles, de mujeres. Se anuncian actividades en Concepción, Valparaíso, Antofagasta, Santiago, Viña del Mar, Punta Arenas, Copiapó, Temuco, Valdivia, Arica, entre otras ciudades. También se informó de actos culturales y foros en varios países latinoamericanos y europeos.

Este viernes 4 de septiembre se iniciará un Seminario Internacional por los 50 años del triunfo de la UP, organizado y convocado por el Partido Comunista junto a centros de estudios, fundaciones, entre otras organizaciones, donde en la inauguración estará el académico estadounidense Noam Chomsky, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa y la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Mónica Valente.

Todo el evento, donde participarán intelectuales, académicos, dirigentes políticos y parlamentarios de Chile y el mundo, será transmitido por Facebook y el canal de Youtube del Partido Comunista de Chile y algunas plataformas de medios de prensa.

Entre los participantes y expositores estarán el Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza; Joan Garcés, jurista español y ex consejero del Presidente Salvador Allende; Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de México; Marcela Ahumada, secretaria ejecutiva de la Fundación Salvador Allende; Daniel Jadue, alcalde de Recoleta; Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo de México; Jacques Chonchol, ex ministro de Agricultura del Gobierno Popular; Víctor Kot, secretario general del Partido Comunista Argentino; Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile; Karina Bathyany, secretaria ejecutiva de Clacso; Pedro Calzadilla, coordinador general de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad; Heinz Bierbaum, encargado internacional de Die Linke y presidente del Partido de Izquierda Europeo; Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre; Juan Carlos Concha, ex ministro de Salud del Gobierno Popular; Caroline Edelstam, de la Fundación Harald Edelstam; Luis Weiner, Partido Solidario de Argentina; Mario Amoros, periodista e historiador español; Marco Consolo, del Partido Refundación Comunista de Italia; Laurent Perea, encargado de América Latina del Partido Comunista de Francia; Manuel Antonio Garretón, sociólogo y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades; Jaime Caycedo, académico y secretario general del Partido Comunista Colombiano; Orlando Caputo, ex gerente general de Codelco; el

médico Pablo Sepúlveda Allende; Raúl Molina, vicepresidente de la Red por la Paz y el

Desarrollo de Guatemala (RPDG) y miembro de la Coordinación del Movimiento por la

Unidad Progresista y Popular (MUPP); Manuel Guerra, secretario general del Partido

Comunista Peruano Patria Roja; Jorge Arrate, ex Presidente Ejecutivo de Codelco; Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España; Carlos Ruiz, presidente de la Fundación NodoXXI; Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre; Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT; Piedad Cordoba, senadora colombiana; Atilio Boron, sociólogo y escritor argentino; Claudia Sheinbaum, gobernadora de Ciudad de México; Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Valter Pomar, dirigente del PT de Brasil; Ernesto Águila, académico y analista socialista; Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile.

Fiesta Popular

Se informó que más de 50 movimientos sociales, representativos del arte, la cultura y partidos políticos se han convocado para desarrollar un programa especial “50 años UP, Allende un pasado lleno de futuro”, el viernes 4 de septiembre de 2020, a las 20 horas, vía redes sociales, medios de comunicación, radioemisoras y medios digitales.

En un comunicado se indicó que “convocamos a quienes vivieron el proceso, a los jóvenes que han encontrado en la figura del Presidente Allende y la Unidad Popular un referente de honestidad, valentía y consecuencia a crear durante el mes de agosto hasta el 4 de septiembre, una gran cadena en redes sociales, medios de comunicación y movimientos sociales que demuestren nuestra fuerza y convicción”.

Entre las 20:00 y 22:00 horas, organizaciones y artistas chilenos y de varias partes del mundo realizarán una Fiesta Popular vía multiplataforma, bajo el título de “50 años UP, Allende Vive, Un pasado lleno de futuro. Entre las 17:30 y las 18:30 se exhibirá el documental “Historia de Chile” de Jorge Soto Veragua. A partir de las 18:30 estará en Grupo Aracaraca y Malucha Pinto. En las actividades en esta plataforma y celebración de los 50 años del triunfo de Salvador Allende estarán León Gieco, Patricio Manns, Inti Illimani, Brigada Ramona Parra (BRP), Coros Ciudadanos, Congreso, los Miserables, Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, Raúl Zurita, Corporación UTE-USACH, Colectivo Los Oberoles, Agrupación de Ejecutados Políticos, Centro de Formación Memoria y Futuro, Pablo Milanés, Brigada de la Memoria Popular, Académicos de la Universidad de Chile, Jorge Baradit, Fundación Salvador Allende, Pintores y Escultores, APECH, Frente Cacerolas, Sociedad de Escritores de chile (SECH).

Desde la Fundación Salvador Allende se informó de la realización de una “Cadena por la Dignidad” a partir de las 20:00 horas de este 4 de septiembre, donde estarán Patricio Manns, Grupo Afluente, Los Candia, Mariela Dreyfus, Mario Montalbetti, Edwin Navarro, Chino Garay, Elicura Chihuailaf, Carmen Prieto, y se exhibirá el cortometraje “Choyün”. Esta actividad será transmitida a través de Facebool y plataformas de prensa popular, redes sociales y medios digitales.

También se realizará la conferencia “Unidad Popular: 1970-2020. La vigencia de un proyecto”, organizado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano para discutir los alcances de esta propuesta socialista que nació en un escenario regional de cambios políticos y culturales profundos. El encuentro virtual y abierto al público en general, contará con la participación de Pedro Felipe Ramírez, ingeniero y ex Ministro de Minería y de Vivienda y Urbanismo durante el gobierno de Salvador Allende; Jacques Chonchol, agrónomo y ex Ministro de Agricultura de la Unidad Popular junto a Miguel Lawner, arquitecto chileno y Premio Nacional de Arquitectura en 2019, quien fuera director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) durante ese mismo período. El panel lo completan la diputada (PS) Maya Fernández Allende y la moderación del rector UAHC, Álvaro Ramis.

Socialistas Allendistas y Fundación Constituyente organizaron un evento bajo el título “Homenaje. Salvador Allende. 50 años Unidad Popular”, donde participarán la doctora en Derecho, Claudia Iriarte; Paul Walder director de El Clarín; Patricio Guzmán, dirigente del Movimiento del Socialismo Allendista; Pablo Sepúlveda Allende de la Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende; Julio Chávez, diputado del Partido Socialista Unificado de Venezuela; Rafael Araya, presidente de Coplac Palestina; Aída García del Partido Socialista de Perú; Alfredo Porras, diputado del Partido del Trabajo de México; Esteban Silva, dirigente de socialistas allendistas, entre otros.

Durante el viernes 4 de septiembre, distintas organizaciones, así como ciudadanos, concurrirán a dejar ofrendas florales en la puerta Morandé 80 de La Moneda, y ante el monumento al Presidente Salvador Allende frente al palacio presidencial.