Premio Nobel de la Paz, Alfonso Pérez Esquivel, ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, sociólogo Atilio Boron y ex diputada Piedad Córdoba, entre otras.

Equipo ES. Iquique. Santiago. 26/08/2020. Decenas de personalidades de América Latina se pronunciaron en solidaridad con Hugo Gutiérrez, diputado del Partido Comunista Chile, ante el intento de partidos del conglomerado de derecha “Chile Vamos” de destituirlo como diputado, situación que está en manos del Tribunal Constitucional (TC) que debe pronunciarse sobre el caso el próximo 4 de septiembre.

Alfonso Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras; Atilio Boron, sociólogo; Stella Calloni, periodista; Pablo Monsanto, dirigente guatemalteco; Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador; Piedad Córdoba, ex parlamentaria colombiana, figuran entre las decenas de políticos, parlamentarios, periodistas, intelectuales, y personalidades latinoamericanas que solidarizaron con el diputado Gutiérrez y condenaron las intenciones de destituirlo.

Los partidos de derecha acusan al congresista del PC de actos subversivos a partir de su participación en movilizaciones sociales y la emisión de opiniones políticas.

Las personalidades de la región firmaron una declaración de apoyo a Hugo Gutiérrez, destacando además su papel como abogado de derechos humanos, donde se indicó que el legislador del PC “enfrenta un proceso de persecución política por la derecha chilena, el gobierno de Sebastián Piñera y el Tribunal Constitucional de Chile”. Se añadió que

“el haber ejercido su derecho humano a la libertad de expresión y su función de representación en el contexto de las movilizaciones sociales iniciadas en el mes de octubre de 2019 en Chile, no pueden ser motivo ni causa para violentar la soberanía popular”.

En el texto se expresó que “Hugo Gutiérrez es un diputado elegido democráticamente por el pueblo mediante sufragio libre, universal, igual, directo y secreto. Es un diputado y militante de izquierda que ha denunciado a violadores de derechos humanos, políticos corruptos y que ha estado siempre al lado de su pueblo. Hugo Gutiérrez, desde Chile, ha estado en la primera línea de defensa de los presidentes Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales, Jorge Glas, denunciando las injusticias y los montajes judiciales. El gobierno neoliberal de Piñera y la derecha no lo perdonan”.

Se expuso: “Rechazamos la actitud de los jueces del Tribunal Constitucional quienes han demostrado su complicidad extendiendo plazos y retrasando decisiones con el fin de dar tiempo y lugar a los persecutores de Hugo Gutiérrez para armar un caso y pruebas más consistentes que permitan justificar su destitución. La última decisión del tribunal de aplazar por tres semanas la fecha del fallo, demuestra la fragilidad de la autonomía del Tribunal Constitucional y confirma, a los ojos del mundo, que es un tribunal parcial y dependiente de un sector político”.

“Acusamos la actitud de la Corte Suprema de Justicia, tribunal superior cómplice del lawfare, por rechazar los recursos de protección y de amparo interpuestos por el diputado Hugo Gutiérrez Gálvez, denegando un derecho humano sustancial al estado de democrático de derecho, el debido proceso”, se dijo en el texto.

Y se añadió, haciendo analogía con otros casos en América Latina, que “la situación del diputado Hugo Gutiérrez Gálvez, es parte de la estrategia de guerra jurídica impulsada por la derecha en el continente y que ha lesionado la independencia del Poder Judicial”.

