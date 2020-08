Salir de esos atolladeros supone una acerada voluntad de lucha de la que cada persona que haya estado en la tarea de mantener El Siglo se puede enorgullecer.

Francisco Herrreros. Periodista. Ex director de ES. 25/08/2020. Convocado a evocar la etapa en que me tocó dirigir el semanario El Siglo, me asisten sensaciones encontradas.

Predominantemente, de orgullo y agradecimiento, por haber tenido la oportunidad de contribuir al esfuerzo colectivo de sostener medios de contrainformación, en condiciones de extraordinaria y sostenida adversidad.

Pero también, de oscuro desasosiego, proveniente del hecho de que, para bien o para mal, e independiente de responsabilidades, durante mi periodo de dirección se desarrolló una de las crisis más graves de sus ochenta años de existencia, como lo fue la creación del sindicato, y enseguida, la huelga de El Siglo.

El hecho de que el semanario se haya sobrepuesto a esa crisis; así como de otra de no menor gravedad, que también me tocó protagonizar, demuestra la sobrehumana resiliencia de El Siglo.

Me refiero a la descapitalización y severa crisis económica que sobrevino al intento de retomar la periodicidad diaria.

Salir de esos atolladeros supone una acerada voluntad de lucha de la que cada persona que haya estado en la tarea de mantener El Siglo se puede legítimamente enorgullecer.

No en vano es el único medio de comunicación de izquierda prevaleciente, entre los que circulaban el 10 de septiembre de 1973.

De todos esos esfuerzos, destaco con tipografías especiales los que ha desplegado la infraestructura de impresión, que independiente de avatares, crisis y circunstancias, siempre ha estado disponible, y nunca -tampoco ahora- ha flaqueado en su deber.

No pretendo profundizar sobre la crisis antedicha; salvo reconocer un alto costo personal.

Sin embargo, sabiendo eso, y consultado si haría lo mismo llegado el caso, la respuesta es categórica: sí, mil veces.

El Siglo es una de las causas a las que se viene a servir.

Por eso, agradezco la oportunidad de haber podido hacerlo.

Habita en las experiencias que más valoro, dentro de mi trayectoria profesional.