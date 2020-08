¿Por qué y para qué presentarlo? ¿Quiénes pagan, quiénes se benefician? Las opciones de aprobarlo en el Parlamento. Una entrevista en “Tribuna Semanal” on line.

Equipo ES. 19/08/2020. La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, conversó con Daniela King, comunicadora del programa “Tribuna Semanal” (una producción de Revista DeFrente, Le Monde Diplomatique Chile y El Siglo) sobre el contenido y la proyección del impuesto a los súper ricos, una iniciativa que busca recaudar seis mil millones de dólares para asumir gastos derivados de la crisis sanitaria y social. Desmenuzó el proyecto a fondo y demostró que es viable concretarlo vía una reforma constitucional. Esta es la conversación en el programa “Tribuna Semanal” transmitido on line.

Con unas y unos colegas estábamos hablando el otro día del sociocuidado, y como la sociedad, en general, se ha sentido muy descuidada desde el Estado, que debería garantizar ciertos derechos en un momento de crisis, pero ha reinado por su ausencia. Entre otros planos, en el económico. Y vamos directo al tema de este impuesto a los súper ricos. Primero que todo Karol, que explicaras este proyecto, por si alguien no conoce todo su alcance.

Cuando levantamos esta propuesta, lo hicimos pensando precisamente en que hay una parte importantísima de la población en Chile que lo está pasando mal. El otro día hacía la presentación en el Congreso Nacional, y decía que de la totalidad de los ciudadanos, el 50,2% ha reducido sus ingresos en parte, y el 23,9% ha dejado de percibir todos los ingresos. O sea, solo un 25% de la población no ha sido afectada por la pandemia desde el punto de vista económico. Digo eso porque es bien importante constatar la realidad en la que están millones de chilenos y chilenas, familias que lo están pasando mal, que tienen que vivir de la solidaridad.

Mientras tanto, existe un grupo de la población que se ha enriquecido de manera muy importante, de forma sistemática. A propósito del sistema que tenemos, que se basa en la desigualdad, existe un 0,1% de la población en Chile que son los llamados súper ricos, que es una parte de la población adulta que concentra el 34% de la riqueza de nuestro país. Hay otro 0,01% que concentra el 25% de la riqueza privada.

Ahí es donde uno dice, cómo es posible que en nuestro país existan sectores que tengan tal nivel de concentración de los recursos cuando hay otros que lo están pasando tan mal. Ante esa tremenda desigualdad que se expresa en estos números, nosotros lo que hicimos fue evaluar la posibilidad de generar una tasa impositiva, un impuesto concretamente, del 2,5%, para las grandes fortunas, para aquellas fortunas que están sobre los 22 millones de dólares, por una sola vez. Propusimos por una sola vez, que se pueda recaudar una cantidad de recursos que van entre los seis mil y los seis mil quinientos millones de dólares, según lo que hemos calculado.

Frente a esa realidad es que hemos tomado la determinación de presentar este proyecto de ley, que ya inició su tramitación en la Comisión de Constitución y lo que busca es que esa recaudación de recursos que mencioné, se pueda destinar a la reactivación de la vida familiar. Hemos hablado mucho de la reactivación del país desde el punto de vista económico general, de cómo reactivar las grandes empresas, y ahí se han puesto todos los recursos, el gobierno ha puesto el énfasis en esa línea, a la banca incluso. ¿Pero qué pasa con las familias? Ahora que estamos empezando el proceso de desconfinamiento hay muchas familias que no van a tener ingresos. Tal como mencionaba, hay por lo menos un 70% de familias que han perdido gran parte de sus ingresos y otras que lo han perdido todo. Entonces, nos preocupa que esta reactivación, de la que se habla tanto, también incorpore a la familia chilena y creemos que con esto se podría garantizar por lo menos un ingreso mínimo de emergencia por unos tres meses, y que permitiera que el proceso de reactivación sea una realidad para unos 4 millones de chilenas y chilenos que tienen mayores necesidades.

Son muy buenos datos los que das. Con esta crisis, la prolongación que va a tener, las personas suspendidas de sus trabajos van a retornar y muchas se van a enfrentar a la cesantía, porque ya muchas empresas anunciaron que no era suspensión, sino un despido anticipado. El 10% que se sacó de las AFP también se va a agotar antes de que se acabe la crisis. Un porcentaje importante era menos de un millón de pesos, eso era una vez, ya no van a tener una segunda cuota. Se dijo que este proyecto del impuesto a los súper ricos iba a alinear a la oposición, al igual que el retiro del 10%, sin embargo, pensaba que a la gente hay que hacerle una bajada bien concreta de esto. En qué se puede transformar el impuesto a los súper ricos, porque al final a la gente le prendió mucho lo del 10% porque sabía que le iba a llegar plata a su bolsillo. Con este impuesto, ¿alcanzaría para cuánto, sería universal, se entregaría al gobierno, que es el peor tesorero del curso que puedes tener? ¿Cómo se podría materializar ese impuesto en ayuda a la gente?

Entiendo la desconfianza que hay en el gobierno, y nosotros también la tenemos. Lamentablemente el gobierno electo en este momento, es el gobierno definido por la gente, y espero que a propósito de todas las condiciones que hemos visto, todo el desarrollo de este gobierno, que no puso en el centro a la ciudadanía, como objetivo principal, eso contribuya a que la próxima vez que tengamos que elegir a un Presidente de la República, los ciudadanos que se quedaron en la casa, vayan votar, que los que no fueron a votar vayan a votar, lo hagan con responsabilidad, y los que votaron por la derecha sepan cuál es la verdadera cara de este sector político que realmente ni tiene intenciones de poner en el centro a las grandes mayorías. Hago ese punto porque me parece importante decir que por más que nosotros queramos saltarnos al gobierno, porque no confiamos, porque sabemos que tiene una mirada distinta, porque incluso ha sido protagonista en boicotear esta propuesta, tal como lo hicieron con el 10% que lo atacaron todo lo que quisieron, finalmente es el gobierno de turno, y cuando se establece una recaudación fiscal, quien recauda y quien administra es el Estado. Y el Estado está administrado por un Poder Ejecutivo que es Sebastián Piñera, aunque no nos guste. Ante esa situación lo que hemos planteado y lo que podemos hacer, y en eso estamos trabajando, es que la ley deje amarrada la asignación de esos recursos.

Nosotros no podemos administrar este recurso. Qué más quisiéramos que al generarse este pago fuera directamente a las cuentas RUT de las familias. Sin embargo, la labor parlamentaria tiene límites. Lo que podemos hacer es presentar la propuesta, llevarla adelante, forzar su tramitación, que es lo que hemos hecho estos meses, y ha sido muy difícil. Déjame decirte que nos han puesto muchas trabas, han tratado de dilatar el tema, el gobierno sacó una minuta en contra del proyecto, “Chile Vamos” obviamente -no todos, pero un sector importante- se mostró contrario porque, claro, los intereses de los súper ricos son los intereses del sector que ellos representan. Incluido el Presidente, que es un súper rico. Pretendemos dejar por ley establecido que la destinación de lo recaudado debe ir a las familias.

Hemos planteado que se establezca a lo menos un aporte hacia las familias, sobre la línea de la pobreza, eso constituye un ingreso mínimo sobre los 170 mil pesos per cápita, por cabeza, en términos familiares, y es lo que hemos calculado que es un monto cercano a lo que se podría recaudar, que son 6 mil a 6 mil 500 millones de dólares. Se podría establecer un ingreso familiar de emergencia a lo menos por tres meses, sobre la línea de la pobreza, y eso implicaría generar una ayuda, al menos en los cálculos que hemos venido haciendo con los economistas, de cerca de 4 millones de familias que son las que hoy tienen mayores necesidades.

Esto es el esfuerzo. Esto no va resolver la totalidad de los problemas, pero sí es una fórmula, ya que el gobierno nos dijo que ya tienen destinado los recursos que se aprobaron para la reactivación económica, que son los 12 mil millones de dólares. Nosotros le decimos, acá en Chile hay plata, el problema es que está mal repartida.

Personalmente soy de la idea de que un impuesto a las grandes fortunas debiera ser algo permanente. Pero bueno, en esta oportunidad lo queremos hacer transitorio, para tener la viabilidad, tener los votos, y viene un proceso constituyente que esperamos nos pueda abrir el camino para tener este tipo de medidas más permanentes en función de la igualdad en la distribución de los recursos o mayor equidad.

Era una pregunta, por qué no hacerlo permanente, un 2,5 a las fortunas que son súper ricas, millonarias. No debería ser tan extraño. Bueno, ahora es transitorio. Y ¿cómo se ve los de los votos en el Parlamento? Sabemos que la gente se interesó mucho en el proyecto anterior del 10%, siguió las discusiones. ¿Cómo ves que están las fuerzas?

Al menos, hasta ahora, en la oposición hemos tenido un acuerdo bastante transversal, en función de esta propuesta. Hace unos meses atrás presentamos un proyecto de acuerdo que fue aprobado con una mayoría de votos bastante importante, que incluso contempló votación de derecha, algunos parlamentarios de Renovación Nacional, de Evópoli, votaron a favor. Un proyecto de acuerdo no es lo mismo que un proyecto de ley, es una declaración política, una solicitud que se hace al Presidente de la República. Sin embargo, como en esta oportunidad es un proyecto de ley y que de alguna manera rompe los esquemas, lo que hemos visto en algunos sectores de “Chile Vamos” es que han estado cuestionando la forma en la cual nosotros ingresamos el proyecto, que es la única alternativa que tenemos, al igual que con el 10%, que tiene que ver con generar una reforma constitucional transitoria.

Por eso te decía que la discusión de algo más permanente está vinculada al proceso de nueva Constitución, del marco de mejor distribución de los recursos, de mayor equidad. Por lo demás, como planteamos esto en el contexto de la pandemia y de la necesidad de las familias, no podíamos hacer un proyecto más permanente porque no hubiese sido bien recibido y se hubiera tenido que generar una reforma tributaria que por ley, los parlamentarios no estamos habilitados para hacerlo. Ahí sí nos hubiéramos metido en un problema, con el Tribunal Constitucional, que sabes cómo funciona, se hubiera rechazado la admisibilidad de la propuesta, etcétera. Hemos buscado todos los mecanismos para hacerlo viable. Ahora se está resolviendo si se vota por 3/5 o por 2/3, que fue lo que discutimos en relación al 10%. Y ya existe un precedente. Yo estoy convencida de que es por 3/5, y eso significa que solo necesitaríamos 11 votos de la derecha para tener la votación necesaria que requerimos para aprobar la iniciativa.

Esperaría que haya muchos parlamentarios con mucho sentido común, que realmente estén comprometidos con la gente que representan, hay muchos parlamentarios de derecha que representan a sectores populares, y que me imagino que han visto la realidad, que saben que hay miles de ciudadanos que se están alimentando de ollas comunes, que cuando termine el proceso de desconfinamiento, el paso a paso, se van a ver en una situación tan compleja que no van a tener plata ni para la micro, para poder ir a buscar una pega. Eso, a mí me parece que es una situación de realidad que tenemos que confrontar. No estamos anteponiendo ni siquiera un elemento con sesgo ideológico porque esto es algo en contra de los ricos, no. Se trata solamente de ver dónde están los recursos concentrados en nuestro país. Hay un sector que concentra una gran cantidad de recursos y otro sector mayoritario que lamentablemente no tiene ni uno en estos momentos. Eso es lo que hay que considerar y eso es lo que tiene que primar en este debate, es una cuestión de consciencia. Al igual que lo fue con el 10%, que tuvimos votos de derecha porque, claro, era una cuestión de consciencia, de ver la realidad.