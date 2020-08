Crean requisitos para impedir sacar lo que les corresponde de sus fondos previsionales.

Santiago. 22/08/2020. Una serie de trabas están imponiendo las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los chilenos y chilenas que viven en el exterior, lo que ha convertido el retiro del 10% en una verdadera odisea. Así lo expresaron este sábado los integrantes de la Red Europea de Chilenos/as por los Derechos Civiles y Políticos en reunión con el diputado Boris Barrera y su equipo.

Según explicó el dirigente Víctor Sáez, las AFP están exigiendo legalizar un formulario ante el Consulado que tiene el valor de 7 euros, el que debe ser enviado a Chile vía courier a una tercera persona que es la que hace el trámite para el retiro de los fondos previsionales en el país. A esto se suma que tampoco están reconociendo las cédulas de identidad vencidas, pese a la disposición que extiende su vigencia tanto para nacionales como extranjeros.

“En el caso de Barcelona, el Consulado está dando citas para el mes diciembre”, señaló Sáez, quien precisó que cuando no hay Consulado cerca, deben viajar varios kilómetros hacia otra ciudad, considerando, además, el contexto de pandemia que se vive.

“Pedimos que los diputados y diputadas tomen este problema porque está afectado a centenares de chilenos y chilenas que viven en el exterior y que enfrentan dificultades económicas” puntualizó.

El dirigente precisó que ya solicitaron al gobierno que la Superintendencia de AFP regule el procedimiento para el retiro de fondos tanto de los chilenos y chilenas, como de los extranjeros que cotizan o cotizaron el país. Además, no descartaron presentar un recurso de protección ya que se les está impidiendo ejercer el derecho que les corresponde de disponer de sus dineros, independiente del lugar donde se encuentren.

Al respecto, el diputado Boris Barrera afirmó “que las AFP no están cumpliendo la ley, porque la normativa no coloca requisitos, el trámite tampoco tiene costos y dice que se depositará en una cuenta, pero no dice que tiene que ser chilena. Aquí las AFP están traspasando a los trabajadores y trabajadoras en el extranjero la responsabilidad de adaptarse a requisitos creados por las propias AFP y que no están contemplados en la ley”.

Por ello, el legislador espera que gobierno entregue una solución y elimine las trabas que se impone a los chilenos y chilenas que viven en el exterior para el retiro de sus fondos previsionales, ya que es el responsable de hacer cumplir la ley y no quedar al arbitrio de lo que determinen las AFP con los problemas que ello trae a cientos de compatriotas.

En la reunión también participaron los integrantes de la Red Europea, Lorenzo Álvarez y Llacolen Muñoz y del equipo del diputado Barrera, el asesor legislativo, Carlos Arrue y el jefe de gabinete, Alex Rojas.