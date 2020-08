El ministro Monckeberg indicó que Carabineros tenía “autonomía” para hacerlo. Piñera se desentendió. Gran rechazo ciudadano frustró idea de Mario Rozas.

Equipo ES. 20/08/2020. Finalmente no prosperó la iniciativa del general director de Carabineros, Mario Rozas, y algunos miembros del alto manda de esa entidad policial, de bautizar con el nombre de Rodolfo Stange, a la Academia de Ciencias Policiales. Cuando se supo, hubo un gran rechazo desde distintos ámbitos, críticas abiertas a Rozas y cuestionamiento a que la policía uniformada siga relativizando temas de derechos humanos e incluso adoptando ideas agresivas hacia la ciudadanía y de negacionismo. Stange fue miembro de la Junta Militar durante la dictadura, cuando Carabineros cometió diversidad de violaciones a los DDHH y jugó un papel determinante en la represión a la ciudadanía, se negó a renunciar cuando se lo instruyó el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a propósito del caso del degollamiento de tres militantes del Partido Comunista y el proceso en curso, y fue un defensor del régimen militar. Hubo una verdadera ola de repudio desde organismos de derechos humanos, el Parlamento, partidos políticos, personalidades de distintos sectores a que un establecimiento de Carabineros llevara su nombre.

Gobierno se desentendió

Desde La Moneda insistieron en que ni el Presidente Sebastián Piñera, ni el ministro del Interior, Víctor Pérez, tuvieron algo que ver con la idea de ponerle el nombre de Stange a la Academia de Ciencias Policiales. Esto llamó la atención porque Carabineros no tiene tal autonomía del gobierno.

En medio de las críticas e incluso trámites ante el Poder Judicial que se iban a iniciar, el mandatario se apresuró a declarar que “la decisión de cambio de nombre de la academia la tomó el general director de Carabineros y la revirtió el general director de Carabineros”. Se deslindó. Pero no aclaró cómo esa decisión se tomó sin avisar siquiera al gobierno o al menos al Ministerio del Interior.

Claro que antes, un ministro había sido cuando menos flexible ante el paso dado por el general director Mario Rozas y había defendido la postura del uniformado. Cristián Monckeberg, titular de la Secretaría General de la Presidencia, dijo, en momentos en que estaba en pie la resolución, que “esta es una materia que evidentemente forma parte de la autonomía de Carabineros y evidentemente se adoptó dentro de esa autonomía”. Insistió en que “como gobierno preferimos esperar…pero sí reafirmar que esto se tomó dentro de las facultades autónomas que tiene Carabineros de Chile y así se resolvió”.

De tal manera que desde el comité político de La Moneda, en su momento, hubo respaldo a la iniciativa de “homenajear” a Rodolfo Stange, y no se tuvo problema alguno que su nombre lo llevara la Academia policial. Incluso el día miércoles, cuando se conoció la noticia, en palacio no hubo mayor cuestionamiento. Los problemas comenzaron este jueves al ver la reacción de rechazo de amplios sectores de la ciudadanía.

De acuerdo a versiones extraoficiales, Víctor Pérez, titular de Interior, miró para el lado estas 48 horas, no abordó el tema ni lo puso como una prioridad, menos cuando Sebastián Piñera declaró que era algo que había estado en manos del jefe de Carabineros. Para Pérez, se estima, no había compeljidad alguna en utilizar el nombre de Rodolfo Stange.

Finalmente, ante las presiones y críticas, el alto mando policial decidió echar pie atrás en lo que fue considerado una agresión a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente a familiares de los tres profesionales comunistas asesinados, y emitió un comunicado donde se señaló que se había determinado “suspender la decisión de rebautizar a la Academia de Ciencias Policiales a propósito de la polémica generada en torno a este tema, ello con un claro espíritu destinado a profundizar el vínculo forjado con la ciudadanía”.

Repudio total

Conocida la intención de Carabineros, la viuda de José Manuel Parada, unas de las víctimas de los uniformados (junto a Manuel Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en 1985), Estela Ortíz, declaró que esa institución “no ayuda a reconciliar el país ni a honrar a las víctimas de ayer y hoy. Nunca han pedido perdón por sus acciones, las que han dejado una fisura en nuestra historia”.

Enfatizó en que, por el contrario, “cada cierto tiempo realizan acciones provocadoras, que dividen a Chile”.

El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, manifestó que Mario debe renunciar y sostuvo que “desde el estallido social que venía demostrando que no daba el ancho, que una y otra vez bajo su mirada negligente se cometían violaciones a los derechos humanos, y actos que significaban negacionismo. Lo de Stange fue la gota que rebalsó el vaso”.

La diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, calificó el paso de Rozas como “una provocación de Carabineros” y señaló a Stange, como “encubridor de genocidas”. En su momento, señaló que “el Presidente de la República, con un mínimo de responsabilidad política, debiera pedir la renuncia inmediata del General Director de Carabineros Mario Rozas, quien ha ido acumulando a través de todo este tiempo, particularmente desde el estallido social, una larga suma de violaciones reiteradas, graves y sistemáticas a los derechos humanos que culmina hoy con esta provocación a la ciudadanía, de pretender ponerle el nombre de Stange a la academia policial”.

El senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática (RD), y presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado, indicó que la decisión inicial fue una “provocación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

La diputada del Partido Socialista (PS), Maya Fernández, expresó que “no puede ocurrir nunca más es que en Chile alguien piense colocar el nombre a una institución, cualquiera sea ella, de alguien vinculado a la dictadura, sobre todo a una dictadura tan brutal como la que tuvimos en Chile en materia de derechos humanos. Por tanto, si bien se valora esta decisión (revocar la medida), nunca más puede ocurrir el nombramiento de alguien cuya trayectoria haya estado vinculada a la dictadura en nuestro país”.

Para el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, colocar el nombre de Stange a la Academia de Ciencias Policiales fue “una muy mala señal” desde la policía uniformada y manifestó que el ex jefe de Carabineros y ex miembro de la Junta Militar “es un hombre que divide a los chilenos, ha quedado a la vista, en un momento en garantías de no repetición después de las graves violaciones a los derechos humanos a partir de octubre del año pasado es una muy mala noticia”.

Precisamente, y vinculado a lo planteado por el ministro Cristian Monckeberg, el director del INDH cuestionó la “excesiva autonomía” que tienen Carabineros y recordó que “hay una reforma que se requiere y es indispensable en el cuerpo Carabineros de Chile, que va desde su forma de concebirse, una organización militar, una cultura extraordinariamente militar para una fuerza que es policial y que debiera tener un cariz más comunitario”.

La jefa de la Bancada Parlamentaria del PC, diputada Camila Vallejo, señaló que “la decisión de Rozas no solamente constituye un acto de negacionismo, sino que un agravio a todas las víctimas de la dictadura cívico militar y más aún cuando hemos vivido los últimos meses sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones de orden y seguridad pública que están bajo su dependencia, por lo tanto nos parece importante y necesario que tanto el General Director de Carabineros como el Ministro del Interior den cuenta al país de esta situación”.

El recién pasado día miércoles, el senador Alejandro Guillier y los diputados Leonardo Soto (PS) y Daniel Núñez (PC), habían exigido la renuncia del jefe de la policía uniformada. También hubo llamados a que el Ministro del Interior explique a la opinión pública el papel que jugó en este episodio y qué postura adoptó ante el mando de Carabineros.