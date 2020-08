Moción que busca reconocer el trabajo de la primera línea de la salud.

Santiago. 19/08/2020. Esta mañana la diputada Karol Cariola junto a parlamentarios de la oposición y representantes de las 17 organizaciones de la salud agrupadas bajo la Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), presentaron un proyecto de ley que busca reconocer el trabajo de quienes han estado en la llamada primera línea de la salud, estableciendo un descanso compensatorio y fuero laboral para todos los trabajadores de la red asistencial, tanto pública como privada.

La autora de la iniciativa, diputada Karol Cariola (PC) expresó en un punto de prensa que “hemos escuchado durante todos estos meses que las trabajadoras y trabajadores de la salud son aplaudidos por los usuarios, son aplaudidos por el gobierno, pero creemos que si bien los aplausos son valiosos y valorables, no basta solo con aplaudirlos sino que también con hacernos cargo de la seguridad laboral, con hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como Estado de Chile y con esto no me refiero solo al Gobierno que lo administra sino que también a los parlamentarios y a todos los poderes del Estado de garantizar por tanto su salud mental, de garantizar las condiciones con las que ellos se van a seguir desarrollando, el cumplimiento efectivo de derechos laborales que hoy día pudiesen estar en riesgo”.

Mediante cuatro artículos, la moción propone establecer fuero laboral desde la última prórroga del estado de excepción constitucional de catástrofe hasta un año después. También establece un descanso compensatorio especial de 14 días hábiles, con goce de remuneraciones y compatible con los feriados legales correspondientes que podrá ser utilizado en un período de dos años desde publicada la ley.

La moción parlamentaria fue una iniciativa que nace desde las distintas organizaciones de trabajadores de la salud. La propuesta excluye de dichos beneficios a los estamentos directivos, y suspende el derecho del empleador de poner término a los contratos de trabajo por las causales del numeral 6º del Artículo 159 y 161 del Código del Trabajo.

En la oportunidad, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, diputado Ricardo Celis (PPD), dijo que Chile “ha tenido una de las mayores mortalidades del mundo producto de malas decisiones estratégicas del Gobierno. Pese a ello, los trabajadores de la salud han salvado miles y miles de vidas, y han generado a muchas personas condiciones de bienestar. Eso ha sido a expensas de su trabajo, de su esfuerzo de largos turnos, de cambios de horarios, muchas ocasiones han abandonado el hogar para proteger a sus padres, a sus niños, para protegerse a ellos y sus familias. Esos actos que son casi de heroísmo, tienen que tener alguna compensación del estado, y esa compensación del estado y del país, además de los aplausos y además del cariño que es necesario y bienvenido, tiene que expresarse en medidas concretas”.

En la misma dirección, el diputado Independiente Patricio Rosas, agregó que sabemos que “hay mucho por hacer y avanzar todavía y máximo hoy día, que estamos enfrentando una pandemia que se va a extender probablemente todo este año y el año que viene, así que tenemos que hacer algo para ir mejorando las condiciones laborales de los que están, y también lamentar a los que ya no están”.

El diputado Miguel Crispi (RD) dijo que “espero que el Gobierno tome nota de este proyecto de ley, porque muchos días en el matinal del Ministerio de Salud se aplaude la labor que ustedes (los trabajadores) realizan pero no hay nada concreto para decir. Esta es la paga de Chile, y aquí hay dos cosas fundamentales que es el fuero y derecho al descanso, que esperamos se tramite rápido y cuente con el apoyo del Gobierno para dar una señal concreta de devolverles la mano a ustedes (los trabajadores)”.

En la misma dirección que su par frenteamplista, el diputado Diego Ibáñez (PCS) expresó que “si el Gobierno no hace algo, si el Presidente Piñera no hace algo, va a tener que hacerlo el Congreso y este es un primer proyecto de muchos que se tienen que venir en esta dirección, porque finalmente cuidar a quienes nos cuidan es cuidar a Chile, cuidar a los trabajadores es cuidar a Chile y si el Gobierno no está en disposición de las y los trabajadores, tendremos que ser nosotros quienes mediante un parlamentarismo de facto tendremos que empujar proyectos y colocarlos en tabla”.

En la ocasión, las 17 organizaciones agrupadas bajo el alero de la Secretaría de Salud de la CUT manifestaron sus posiciones favorables ante esta iniciativa, concordando en la necesidad de reconocer con hechos reales y vía ley la ardua labor que se realiza en toda la red asistencial, enfrentando la vida y la muerte a diario y sin contar -en muchos casos- con los implementos necesarios para su protección, lo que a la vez genera un riesgo tanto para el y la trabajadora como para sus familias.

La Consejera Nacional y Encargada de la Secretaría de Salud de la CUT, Karen Palma, manifestó su preocupación por las medidas de transición al desconfinamiento que ha implementado el Gobierno bajo el plan Paso a Paso y adelantó el total apoyo por parte de todas las organizaciones para que este proyecto se transforme en ley a la brevedad.

“Queremos mostrar nuestra preocupación a propósito del desgaste que tienen los funcionarios, de este no reconocimiento por parte del gobierno, pero también del plan que hoy se ha impulsado, Paso a Paso, que nos preocupa por sobre manera a partir de lo que puede significar en términos de un rebrote, o de una nueva situación crítica que los funcionarios de la salud vivimos muy de cerca” dijo Palma.

La dirigenta agregó que “hoy día se materializa una iniciativa positiva para los trabajadores y trabajadoras de la salud, que recoge uno de los temas más sentidos, que tiene que ver con el desgaste físico y emocional que tiene cada uno de los que está en esta primera línea y creemos que es necesario, desde las organizaciones de todo el sector salud, valorar y apoyar esta iniciativa (…) Vamos a seguir insistiendo al Gobierno en que necesitamos que se reconozca en su totalidad a los trabajadores de la salud por el nivel de exposición y también porque ha sido consecuencia de una mala política sanitaria, que ha costado inclusive la muerte de muchos funcionarios y funcionarias”.

La propuesta impulsada por la diputada Karol Cariola cuenta con el apoyo de la diputada Claudia Mix (COMUNES) y de los diputados Ricardo Celis (PPD), Patricio Rosas (IND), Miguel Crispi (RD), Boris Barrera (PC), Guillermo Teillier (PC), Diego Ibáñez (PCS), Juan Luis Castro (PS), Víctor Torres (DC).

A la pauta de prensa asistieron representantes de organizaciones de trabajadores de la salud privada y pública: CONFUSAM, CONAFUTECH, CONFEDEPRUS, FENATS RM, FENATS NACIONAL, FENPRUSS, FEDASAP, FENASSAP, FENATRASAP, FENFUSSAP, FENTESS, FENASENF, AFURED, y CONFENATS.