La propuesta de los comandos por el Apruebo. Además, avanzó proyecto de regulación de financiamiento de campañas. Colegio Médico reiteró necesidad de realizar la consulta.

Equipo ES. 19/08/2020. Tres comandos y un conglomerado de la opción Apruebo, para el plebiscito del 25 de octubre por nueva Constitución, emitieron una declaración con propuestas básicas para garantizar ese evento participativo y llamaron al gobierno a “establecer un compromiso nítido con los requerimientos necesarios para la realización de este acto electoral”. En tanto, la Comisión de Constitución del Senado aprobó este miércoles la idea de legislar del proyecto que reglamenta el financiamiento de las campañas plebiscitaria, donde hasta la fecha no hay tope. Y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, reiteró al gobierno y otros sectores que “es necesario tomar las medidas que permitan votar de manera segura” el día de la consulta plebiscitaria.

La propuesta de comandos por el Apruebo

Los tres comandos por el Apruebo, “Yo Apruebo”, “Chile Aprueba Nueva Constitución”, “#QueChileDecida” y el conglomerado Unidad para el Cambio, dieron a conocer un documento donde proponen 13 medidas básicas para la realización del plebiscito del 25 de octubre.

Entre ellas está el aumentar el número de mesas y locales de votación; desinfectar, de forma frecuente dichos locales, así como la cámara de secreta de votación y los implementos de uso regular; establecer la obligatoriedad del uso de mascarilla, disponer de alcohol gel (u otros implementos de desinfección) y de espacios demarcados para mantener el distanciamiento físico entre las personas; establecer el uso de lápices diferenciados por cada persona; formar a facilitadores sanitarios o “agentes COVID”, que serían monitores/as encargados/as especialmente de la seguridad sanitaria de las personas que asistan a sufragar resguardando el estricto cumplimiento de todos los protocolos.

En el documento, que los tres comandos y el conglomerado harán llegar al gobierno y a las autoridades electorales, se indicó que “el plebiscito de octubre es el desafío histórico más relevante de las últimas décadas. Para enfrentarlo, el Estado debe tomar todas las medidas que sean necesarias para su óptimo desarrollo. Convocamos al Gobierno a establecer un compromiso nítido con los requerimientos necesarios para la realización de este acto electoral”.

Otras de las 13 propuestas, tienen que ver con disponer de locales de votación, sectores específicos o urnas especiales para las Personas de la Tercera Edad, las personas que se encuentran en cuarentena o imposibilitadas de salir (o con problemas de movilidad), las personas privadas de libertad, así como también establecer atenciones especiales para las mujeres que concurren a sufragar acompañadas de sus hijos e hijas; en el caso de no ser posible implementar locales de votación especiales para personas en cuarentena, resulta indispensable generar alternativas tales como el voto anticipado, vía correo postal u otros; garantizar y promover el voto de las personas en el exterior, que también están sufriendo los efectos de la pandemia.

Se expresó que “en particular, llamamos al Ejecutivo a respaldar las modificaciones legales correspondientes que se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional, para inscribirse en el exterior para votar y el voto por correo”.

Además, se propuso “iniciar cuanto antes una campaña informativa sobre el Plebiscito y sobre todas las medidas de seguridad sanitaria que se van a implementar; regular el financiamiento electoral de las campañas, límite al gasto y aumento de la fiscalización por parte del Servel; priorizar, debido a la pandemia, las campañas digitales en vez de las presenciales. Además, solicitar que la franja gratuita en televisión se extienda también a otros soportes, como radio y diarios; establecer locomoción gratuita para el día de la votación; facilitar y velar por la seguridad y salud de las personas que participan en todas las actividades en los días previos, durante la votación y en los días posteriores; permitir, además, que todo tipo de trámite pueda realizarse de forma digital.

Para los comandos “Yo Apruebo”, “Chile Aprueba Nueva Constitución”, “#QueChileDecida” y el conglomerado Unidad para el Cambio, “un desafío de carácter histórico requiere el compromiso de toda la sociedad. El Gobierno, en particular, tiene la máxima responsabilidad de garantizar y promover todas estas medidas y de establecer un marco de seguridad sanitaria para el óptimo desarrollo del Plebiscito”.

En el documento dado a conocer, además se planteó que “los gremios de la salud, organizaciones sociales, académicas, centros de estudios y la oposición han impulsado, en diferentes espacios, una serie de medidas indispensables de tomar, y los Comandos por el Apruebo hacemos un llamado a implementarlas”.

Avanza regulación de financiamiento

La Comisión de Constitución del Senado aprobó este miércoles la idea de legislar del proyecto que reglamenta el financiamiento de las campañas para el plebiscito del 25 de octubre donde se medirán las opciones Apruebo o Rechazo.

Actualmente no hay tope de gastos para la campaña y desde diversos sectores se indicó que eso ayuda a quienes están en contra de una nueva Constitución, ya que es la postura de grupos financieros, grandes empresas, empresarios y los partidos de derecha que están vinculados al poder económico del país. De hecho, la iniciativa pudo avanzar este día por los votos de senadores de la oposición, pero la senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Luz Ebensperger, se abstuvo. De hecho, Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI, expresó hace días que se oponía a limitar los gastos de campaña por el plebiscito.

La idea es fijar topes y regular los gastos, evitar aportes desde el extranjero, y prohibir el financiamiento desde empresas privadas.

El proyecto apunta a que los partidos u otras entidades que participen del plebiscito y la campaña respectiva, no podrán recibir aportes de sus militantes por más de 500 UF (alrededor de 14,3 millones de pesos). En tanto, se indica que el aporte de personas no militantes no puede superar las 300 UF (8,6 millones). Se establece que los aportes deberán ser públicos, y solo en el caso de que sea inferior a 40 UF (1,5 millones), eso no será necesario. En el caso de los parlamentarios independientes y las organizaciones e la sociedad civil, se permitirá un gasto máximo de 0,0003 UF cada uno.

“Necesario tomar las medidas que permitan votar”

Así lo expresó la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien se reunió con autoridades del Servicio Electoral (SERVEL), para abordar el tema del plebiscito y las condiciones sanitarias ante la pandemia del nuevo coronavirus.

De entrada, y de acuerdo a los reportes de prensa, Siches planteó que “el plebiscito es más necesario que nunca” y enfatizó que el gobierno es el responsable de garantizar que se tomen las medidas para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a votar.

Declaró que “hoy convivimos con niveles heterogéneos de circulación viral a lo largo y ancho del país. Es por ello que reiteramos que es necesario tomar todas las medidas que permitan votar de manera segura y contar con una amplia participación el próximo 25 de octubre”.

La presidenta del Colegio Médico sostuvo que “para eso creemos fundamental reforzar el control de la pandemia. Es deber de la autoridad sanitaria mejorar sus indicadores en materia de testeo, trazabilidad y aislamiento, para lo cual hemos realizado varias propuestas y algunas de ellas todavía no son implementadas”.

Además, Izkia Siches, hizo alusión a la importancia de que la gente se exprese respecto a la posibilidad de una nueva Constitución en el país. “La pandemia ha reforzado la necesidad de un cambio profundo en Chile, desde nuestro lugar hemos visto cómo las desigualdades en salud se suman a una pobreza estructural que parecía escondida en los promedios de los macro indicadores y una debilidad institucional que cruza todos los espacios”, manifestó.

Y reforzó: “Por eso, como Colegio Médico de Chile sabemos que el plebiscito constitucional es más necesario que nunca, para construir una nueva forma de relacionarnos, un nuevo pacto social con mayor seguridad, igualdad y dignidad”.

La presidenta del gremio de las y los médico, reiteró que “es responsabilidad política y ética del Estado de Chile extremar los esfuerzos para el control de la pandemia y poder realizar de forma segura este acto tan relevante para nuestra convivencia. En una situación extraordinaria como la que vivimos, se requieren medidas extraordinarias”.