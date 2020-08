Las Personas Mayores y nuestros Hermanos Mapuche.

Equipo ES. 18/08/2020. Las Personas Mayores y nuestros Hermanos Mapuche.

Las Personas Mayores agrupadas en la Federación Regional Metropolitana de Uniones Comunales de Adulto Mayor (Frucam) y en la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Personas Mayores (Confucam) queremos expresar nuestro más profundo, irrestricto y decidido apoyo a la causa de los Hermanos Mapuche. La ex Presidenta y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Señora Michelle Bachelet decía, años atrás, que este era un problema iniciado hace más de 500 años con la llegada de los españoles y que aún no tiene solución. Estaba equivocada, este problema comienza con la creación del Estado de Chile, para ser más exactos con la firma del pacto de Tapihue del año 1825. Dicho documento no fue respetado por el Estado chileno, iniciándose una política de constantes agresiones hacia los Mapuche a lo largo de los años, lo que incluyó la usurpación de las tierras ancestrales de los Lonkos y sus comunidades. A este estado de guerra de los chilenos con los Pueblos Originarios se le denominó “Pacificación de La Araucanía” y finalizó en una verdadera carnicería, en una guerra de exterminio, con el General Cornelio Saavedra al mando de soldados experimentados en la Guerra del Pacifico y con armamento moderno contra los Mapuche. Producida la “Pacificación” del Wallmapu a sangre y fuego, el Estado de Chile entregó las tierras a colonos, nacionales y extranjeros, despojando a los pueblos originarios de sus pertenencias y si se rebelaban, pues, los asesinaban.

A grosso modo, este es un resumen del drama de nuestros hermanos. Han sucedido el paso de un gobierno tras otro y no ha habido solución al problema, el cual pasa necesariamente por la recuperación de las tierras, por el reconocimiento de las etnias originales y a la Nación Mapuche, por entregar poder político y autoridad para gobernar sus tierras, entregar ayuda para hacer producir las tierras, entregar salud, educación etc. Etc. Por el inmediato retiro de las fuerzas represoras que tienen copados el Wallmapu y violando sistemáticamente los derechos humanos de los Mapuche.

Conscientes, las Personas Mayores, que la solución pasa por cambiar la actual constitución, nos comprometemos a votar durante el proceso constitucional para que obtengamos el anhelado cambio del contrato social que nos rige y que fue elaborado en dictadura dentro de cuatro paredes y aprobado sin Registros Electorales, ni una adecuada igualdad en lo que a información se refiere.

Ciro Erba Coloma

Presidente

Federación Regional Metropolitana de Uniones Comunales de Adulto Mayor (Frucam)

Eleazar Vargas Valeria

Presidente

Confederación Nacional de Uniones Comunales de Personas Mayores

Enrique Ahumada Fuentes

Encargado de Relaciones Públicas Frucam

Otras Organizaciones de Personas Mayores que adhieren

Asociación Chilena de Pensionados y Montepiadas ex SSS (Achipen)

Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas de Chile (Cupenchi)

Asociación ex Trabajadores Hospital Exequiel González Cortes

Asociación de ex Profesores Jubilados

Santiago, 18 de agosto de 2020.