Está en marcha negociación por el salario mínimo. Garantizar poder adquisitivo y resguardo del empleo, entre los puntos clave.

Santiago. 18/08/2020. Está en marcha la negociación por el Ingreso Mínimo Mensual entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Ministerio de Hacienda, y más allá de cifras porcentuales, desde la multisindical se plantearon algunas exigencias de garantía para las y los trabajadores, sobre todo considerando el contexto de pandemia extendida del nuevo coronavirus y de crisis social y económica que, entre otras cosas, tiene a alrededor de 3 millones de personas sin trabajo ni ingreso.

De acuerdo a la información proporcionada por la CUT, su presidenta, Bárbara Figueroa, en las conversaciones con el titular de Hacienda, Ignacio Briones, hablando del tema salarial, sostuvo que “mientras los trabajadores tengan garantías de poder adquisitivo y tengan capacidad de consumo, va a ser más fácil poner a Chile de pie y reactivar la economía. Ese planteamiento sigue siendo fundamental para la Central Unitaria de Trabajadores”.

Asimismo, la dirigenta planteó que “no es posible que hoy tengamos en riesgo un tercio de la fuerza laboral potencialmente cesante”. En esta línea, planteó la exigencia de no despedir a sus trabajadores de las empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo: “No es posible que hoy quienes han tenido la garantía del subsidio por la vía del Seguro de Cesantía, mañana simplemente se deshagan de los trabajadores porque estos subsidios no siguen. En eso hemos sido inflexibles”, enfatizó Bárbara Figueroa.

También dentro de las exigencias que puso sobre la mesa la CUT, está la garantía de contratación de los trabajadores. “Para eso, no nos cerramos al debate de subsidio al empleo -dijo la presidenta de la organización- pero tiene que ser con condiciones: que no se pueda despedir trabajadores y que se garantice sobre pisos dignos”. En ese sentido, hay una insistencia de parte de la multisindical de terminar con prácticas antisindicales y de no respetar derechos laborales como la negociación colectiva, los contratos y el pago de cotizaciones que deben estar al día.

En días pasados, en declaraciones a CNN-Chile, Bárbara Figueroa explicó que “en la primera reunión (en Hacienda) fue un intercambio de opiniones y compartir diagnósticos de la realidad del trabajo, así que no hablamos de cifras (de salario mínimo)”.

Planteó que “hay dos maneras de entender este debate: hay quienes dicen que no podemos subir mucho el salario mínimo, porque eso va a ahogar a las empresas, y hay quienes sostenemos que darle más ingresos a los trabajadores es la mayor posibilidad de que Chile vuelva a ponerse de pie”.

En las negociaciones con Hacienda están participando, además de la presidenta de la CUT, Nolberto Díaz, secretario General; José Manuel Díaz, vicepresidente de Finanzas y Gestión Administrativa, y Guillermo Salinas, vicepresidente.