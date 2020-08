Dijo que Piñera se debate en “ser o no ser” con mayoría de ministros por el Rechazo. Llamó a “trabajar para lograr un triunfo holgado del Apruebo”.

Equipo ES. 16/08/2020. Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista (PC), dijo que garantizar el buen desarrollo de un plebiscito seguro el próximo 25 de octubre es responsabilidad del gobierno, planteó que el Presidente Sebastián Piñera se debate entre apoyar el Apruebo o el Rechazo, y dijo que el proyecto gubernamental de reducir el número de diputadas y diputados es un atentado a la democracia y a la participación.

Al participar en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, el también diputado sostuvo que Piñera está entre declararse partidario del Apruebo o del Rechazo, pero que el gobierno, con los ministros que tiene, finalmente no puede ser neutral, ya que la mayoría está por el Rechazo. Planteó que el mandatario está en una encrucijada y está jugando a que la distancia en los resultados -entre Apruebo o Rechazo- sea lo más estrecha posible.

Teillier explicó que los análisis hablan que la votación sería entre un 60 por el sí y un 40 por el no a una nueva Constitución, y que en el gobierno temen que eso se dispare a un 70-30 o algo parecido. “Eso sería una derrota muy grande para el gobierno, la derecha y los que quieren mantener la Constitución pinochetista”, indicó.

Advirtió que en ese cuadro, desde la derecha han maniobrado para distorsionar el plebiscito y dar la espalda a la voluntad popular. La Unión Demócrata Independiente (UDI) planteó que no hubiera Convención Constitucional y que el próximo Congreso redactara la nueva Constitución o hiciera reformas. Después el senador Francisco Chahuán salió con la idea de que si vota menos del 50% se declare nulo el plebiscito, cuando hay presidentes, parlamentarios, alcaldes, concejales, que han sacado menos del 50%. El presidente del PC declaró que “por secretaría se quiere burlar la soberanía popular. Por eso hay que trabajar para lograr un triunfo holgado del Apruebo”.

Planteó que se debe exigir un plebiscito seguro, con facilidades para la ciudadanía, con medidas sanitarias, con financiamiento, y eso es responsabilidad del gobierno. Hay que disponer del financiamiento necesario, dar instrucciones al Ministerio de Salud para que tome las medidas sanitarias necesarias, alargar el horario de votación, manifestó Teillier.

Enfatizó que “el Presidente está entre ser o no ser frente a plebiscito, o abre las puertas al proceso o se resiste para evitar una derrotar del gobierno y la derecha”. Pero él tiene que garantizar que el plebiscito se haga bien, el gobierno es el principal responsable, recalcó el diputado.

El timonel del Partido Comunista se refirió al tema del tope de gastos para las campañas del Apruebo y el Rechazo, algo muy sensible ya que al no existir, se presume que habrá respaldo en dinero de grandes empresas, financistas y hasta desde el exterior a esta última opción. Guillermo Teillier recordó que el gobierno se había comprometido a enviar un proyecto para limitar el gasto de campaña plebiscitaria y no lo envío. La UDI dijo que eso beneficiaría al Apruebo, “lo que es absurdo, cuando la plata está en los que están por el Rechazo, y parece que el gobierno le hizo caso”. De tal manera que en el Parlamento se tendrá que ver una iniciativa para intentar colocar el límite de gastos.

“Un atentado a la democracia”

En relación al proyecto gubernamental para reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados, no así del Senado, y el argumento de que es para reducir gastos en dinero, el presidente del PC indicó que de esa manera el gobierno y la derecha quieren volver al sistema binominal y evitar que muchos partidos estén representados en el Parlamento, “quieren ponerle una lápida a la participación de partidos políticos”.

Remarcó que “es un atentado a la democracia, a la mayor diversidad que es beneficiosa para la discusión de las leyes, para la participación de distintos partidos políticos”.

Declaró que “todos los presidentes de partidos de la oposición están en contra de reducir los diputados, si eso se mantiene, el proyecto tendría que fracasar porque no tendrían los votos. Solo se podría aprobar si algunos diputados de la oposición votaran a favor”.

Para Teillier, esto es una materia a discutir en el proceso constituyente. Por ejemplo, si mantener las dos Cámaras (Diputados y Senado) o se pasa a sistema unicameral, como en muchos países. Si la derecha quiere ahorrar dinero y tener menos parlamentarios, que apoye el sistema unicameral, sostuvo el dirigente comunista.