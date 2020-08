Una cincuentena de medios dio cuenta del encuentro. Miles de reacciones en RRSS. Los temas más allá de declaraciones puntuales.

Joaquín González. Periodista. 16/08/2020. Más de una cincuentena de medios de prensa nacionales e internacionales dieron cuenta de la entrevista de la diputada comunista Camila Vallejo, al cantautor inglés y ex integrante de la histórica banda roquera Pink Floyd, y miles de reacciones se produjeron en Twitter, Facebook e Instragram, entre la noche del sábado y este domingo. Fue un acierto comunicacional y político de alto impacto. Más allá de afirmaciones puntuales ampliamente difundidas, fue un diálogo profundo y amplio de temas sensibles y llamativos.

Se destacó la peculiar iniciativa de ver en un diálogo a una ex dirigenta estudiantil y actual congresista del Partido Comunista (PC) con uno de los más reconocidos y famosos roqueros del mundo, en un diálogo sobre la vida, el amor, la política, otros temas. Fue un encuentro virtual de amplio alcance en redes sociales y medios de comunicación. Hace unos ocho años, Camila Vallejo y Roger Waters habían tenido una conversación presencial aquí en Chile.

En distintos ámbitos políticos y sociales chilenos se valoraron las palabras de Roger Waters, mientras desde la derecha se reaccionó con enojo y agresiones.

Se habló de lo político, lo humano y lo divino.

Como cuando el músico inglés afirmó que “el comunismo es mucho más similar al amor, que el autoritarismo…Y el capitalismo es mucho más parecido al autoritarismo que al amor”. También, a reflexión de Camila, Waters habló del impacto de la mentira y cómo vio que Sebastián Piñera le mintió respecto a la represión hacia los estudiantes, “ese tipo me mintió”: dijo que hubo 1.300 lesiones en las manifestaciones y 1.100 fueron contra policías… “¿De verdad crees que soy estúpido”? Habló del “relato que nos han construido” desde los grandes medios asociados con políticos de derecha y la incidencia, por ejemplo, en proceso electorales.

Ejemplificando situaciones a la mano y que se pretende distorsionar con el papel de la propaganda, el compositor preguntó: “¿Quiénes son los doctores salvando personas alrededor del mundo? Haciendo voluntariado. Son cubanos. Esos son. O chinos”. Se habló de la religión, la Iglesia, los pueblos originarios.

Piñera y la lucha de los estudiantes

En lo más sonado de los dichos del cantautor inglés, estuvo su referencia al Presidente Sebastián Piñera. “Fue una sorpresa que ( ) haya sido reelecto…pero no es una sorpresa que los estudiantes y otros estén de vuelta en las calles”, dijo Waters, recordando las recientes revueltas sociales. Luego sentenció: “Todas las ratas huelen igual y Piñera es una rata. Así que la lucha continúa”.

En tono crítico, expresó que “los objetivos que Piñera y otros políticos quieren lograr, es que él y los suyos sean más y más poderosos y más y más ricos. Ese es el objetivo que ellos suscriben”.

Sobre las luchas de la juventud y otros sectores de la sociedad civil, Waters resaltó el hecho de que “la inmensa valentía de los estudiantes y otros que protestan en las calles, que se están levantando, arriesgando su vida y su vista. Donde tú estás, les están disparando en los ojos a los jóvenes en las calles de Santiago, por sacar la voz. Y no aceptarán un no”. Y apuntó que “cuando el coronavirus afloje, o cuando las cosas cambien, será interesante ver si volvemos al status quo o no. ¡No podemos! Si volvemos al status quo, todos moriremos”.

Plebiscito, “extraordinariamente revolucionario”

En la línea de las demandas y logros del movimiento social chileno, Roger Waters valoró que Chile esté en un proceso camino a una nueva Constitución, algo puesto sobre la mesa también por Camila Vallejo. Es “extraordinariamente revolucionario” el plebiscito indicó el artista y agregó: “La idea de darle al pueblo el poder de participar en la escritura de la Constitución del país. Nunca he escuchado algo así. Sería un avance impresionante. Para las actitudes globales hacia el pensamiento político, y también para sostener un gobierno. Me encantaría saber, tal vez ahora no es el momento, quienes y como se escribirá el borrador que la gente votará”.

Y recalcó que “no he visto el borrador de la nueva Constitución, pero si va a reemplazar la de Pinochet, será un millón de veces mejor. Así que los aplaudo Chile por moverse en esa dirección”.

En esa línea, hizo un llamado a “no distraerse por nada” antes del plebiscito y apuntó que “la clase gobernante hará todo lo que pueda para distraer su atención, lo que sea para impedir que ustedes traten de ensamblar algo que podríamos llamar democracia”.

También expresó: “¿Estoy sorprendido de que en 11 años las cosas no hayan cambiado mucho? En realidad no. Once años es un pestañeo en términos de movimiento social. ¿Pero creo que en 11 años las cosas seguirán igual? No. Creo que la resistencia global, basándome en el trabajo que ustedes estaban haciendo en ese entonces, está creciendo y vemos los cambios a nuestros alrededor, todos los días”.

El antiguo integrante de Pink Floyd se tomó el tiempo para hablar de temas como la religión, los pueblos originarios, el efecto en la historia. “Si hubiera un Dios -que no lo hay- le daría gracias por la ciencia”. “Los invasores con su cristianismo, en muchos casos, llegaron y destruyeron. No digo que todos los pueblo indígenas del mundo tenían sociedades perfectas, sé que había sacrificios y todo eso, pero en general entendían su relación con la tierra de formas que hemos perdido, y por eso la estamos destruyendo, al parecer sin que nos importe”.“Les deseo lo mejor, amo su país, siempre me ha encantado ir y tocar. Así que todos mis mejores deseos. Y toda la fuerza de mi corazón la comparto con ustedes para su nueva constitución”, se despidió en el registro que puedes ver completo a continuación.

El enojo en la derecha

Para Radio Agricultura se trató de “la polémica entrevista” de Camila Vallejo al rocanrolero. Muy enojado y agresivo reaccionó el cantante de ultraderecha, Alberto Plaza, quien puso en Twitter: “Dos burgueses que se han enriquecido gracias al capitalismo y la democracia, pero que admiran a Nicolás Maduro, un dictador que tiene a millones de seres humanos en la miseria. La demencia en todo su esplendor”.

La diputada de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffman, mostró su desagrado por las palabras de Waters y señaló: “Es verdaderamente lamentable su actitud, y lo único que provoca es que confirmemos de manera nítida que esa es una política concertada y arraigada en el Partido Comunista, considerando las constantes ofensas que han proferido también el diputado Hugo Gutiérrez y el alcalde Daniel Jadue”.

https://www.youtube.com/watch?v=Hg1vIdSITDo

https://www.youtube.com/results?search_query=conversan+camila+vallejo+y+roger+waters