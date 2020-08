Ahora Tribunal Constitucional postergó decisión sobre acusación contra el diputado. Hay un enrarecimiento del proceso.

Equipo ES. 14/08/2020. Sigue enrarecida la situación por la denuncia que hicieron varios parlamentarios de derecha en contra del diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, ante el Tribunal Constitucional, buscando destituirlo del cargo de elección popular. Junto a pruebas dudosas y cuestionadas, ahora se sumó una extraña postergación de parte del TC, en medio de versiones extraoficiales de que los jueces estarían recibiendo presiones de funcionarios del gobierno y de dirigentes del oficialista conglomerado Chile Vamos. Cada día el asunto toma más un cariz político y no jurídico, lo que incluye campañas por redes sociales y declaraciones en medio de prensa de legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en contra del congresista del PC.

Ante la decisión del TC de postergar hasta el 4 de septiembre su fallo ante el caso, el Partido Comunista emitió un comunicado donde se expresó “nuestra alarma ante la falta de transparencia del proceso, pues esta dilación sólo contribuye a acrecentar las desconfianzas en las maniobras de la derecha y en especial de la UDI”.

De acuerdo al texto difundido por el PC, se indicó que “de los alegatos formulados por los representantes de la derecha hoy ante el TC, queda de manifiesto la total ausencia de argumentos jurídicos de este requerimiento, lo que ratifica el propósito de los diputados oficialistas de atentar contra la soberanía popular y la democracia”.

Y se enfatizó: “Es por ello que aparece absolutamente infundado sostener que se requiere un “mejor estudio de los antecedentes”.

Apuntando a uno de los elementos raros en toda esta situación, en el comunicado el PC solicitó al Tribunal Constitucional que “ante los trascendidos de prensa, transparente el nombre de él o los ministros que pidieron la postergación del fallo, lo que contribuirá a despejar el verdadero sentido de esta decisión”.

De acuerdo a trascendidos, los ministros Cristián Letelier y Miguel Ángel Fernández pidieron postergar la decisión. Por cierto, el anuncio del TC no explicó nada respecto a las razones de postergación del fallo y solo adujo esa facultad de acuerdo a un articulado.

El diputado Hugo Gutiérrez desde el inicio de este proceso, le restó facultades al TC para juzgarlo, como un organismo creado en los parámetros de la dictadura cívico-militar, y ahora declaró que “no me interesa lo que decrete el TC. No me voy a someter a una persecución política que han iniciado partidos políticos, que buscan mi destitución por el compromiso que tuve con el estallido social”.

Este día, el legislador y abogado de derechos humanos puso en Twitter: “El TC fallará mi destitución el 4 de septiembre. Día en que se cumplirán 50 años de la Victoria electoral de nuestro Presidente Salvador Allende, día del triunfo popular”.

Los que están buscando la destitución del congresista comunista son los diputados de la UDI María José Hoffmann, Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri, Javier Macaya, Celso Morales, de Renovación Nacional Luis Pardo, Diego Schalper, Sebastián Torrealba y de Evópoli Luciano Cruz-Coke.