Decenas de psicólogos y psicólogas denunciaron atropellos mientras la profesional se encontraba en proceso de lactancia.

Santiago. 08/2020. Texto de la declaración de profesionales de psicología frente a la detención y formalización de la profesional Daniela Sierra:

Declaración Comunidad de Psicólogas y Psicólogos de Chile y Trabajadores/as del Área Psicosocial en apoyo a PS. Daniela Sierra y el pueblo mapuche.

La comunidad de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile, sociedades científicas, académicos y profesionales declaramos nuestro apoyo y solidaridad a la ex alumna de nuestra casa de estudios Ps. Daniela Sierra Soto, detenida el día 27 de Julio y quien, a petición del Gobierno de Chile, fue privada de libertad durante dos días luego de las manifestaciones en apoyo a los presos políticos mapuche en huelga de hambre en las afueras de la Intendencia de Temuco. Daniela, fue formalizada por los delitos de maltrato de obra a carabineros, lesiones menos graves, amenazas y el delito del 264 inciso segundo del Código Penal. El Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario total y la Intendencia de la Araucanía, a través de su abogado Sergio Arévalo Weddington, la medida cautelar de prisión preventiva.

Nuestra compañera estuvo detenida dos días en el Centro de Detención Femenino de Temuco a pesar de que la defensoría penal pública solicitó que ella pudiera esperar la decisión de la Corte en su domicilio, bajo arresto domiciliario total, dado que Daniela se encontraba en proceso de lactancia al ser madre de una recién nacida de 25 días de nacimiento. Esto se cumplió recién al tercer día y hoy se encuentra arrestada en su domicilio en la ciudad de Angol.

Es importante destacar que la serie de atropellos que Daniela sufrió en el marco de esta detención no es un hecho aislado, sino que responde a una política sistemática de atropellos de los derechos fundamentales de las comunidades mapuche y de su lucha por la recuperación de los territorios usurpados por empresarios forestales. Violencia que atenta sistemáticamente los estándares internacionales de derechos humanos amparada en un ordenamiento jurídico que progresivamente ha criminalizado la protesta social y el legítimo derecho a la autodeterminación garantizada por el convenio 169 de la OIT. También en este caso fueron vulnerados los derechos humanos de las mujeres contenidos en la Convención Belém do Pará que exige medidas especiales para las mujeres que se encuentren en etapa de lactancia, junto a los derechos contenidos en la Convención sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes al privar a sus hijos y especialmente a la recién nacida, de los cuidados maternos, poniendo en riesgo su salud en un contexto de pandemia. Cabe destacar que no es primera vez que se vulneran los derechos reproductivos de las mujeres en los territorios mapuche, basta nombrar el caso de Lorenza Cayuhan quien fue obligada a parir engrillada y que a pesar que se demostró el delito de tortura y trato inhumano, hoy los funcionarios acusados siguen en la impunidad.

El caso de Daniela también evidencia la falta de garantías para el ejercicio profesional tanto de psicólogas/os y abogadas/os; el rol de nuestras compañeras ha sido clave tanto para la defensa como para las diligencias periciales en los procesos de evaluación de daño de la violencia estatal y también en iniciativas de reparación en las comunidades asediadas y violentadas. En ese sentido, un Estado que no garantiza la protección de la integridad de los propios profesionales que participan en los procesos jurídicos y reparatorios, indica una crisis de gobernabilidad inaceptable en un Estado de Derecho.

Finalmente, nos preocupa que la situación de Daniela como del resto de los presos políticos mapuche empeore en un contexto de recrudecimiento de la violencia contra el pueblo mapuche, especialmente a partir del 18 de Octubre, momento en que el gobierno aumentó la presencia militar en el Wallmapu con el llamado Plan Araucanía y el envío de más efectivos policiales y armamento militar. También nos resulta preocupante que un gobierno con escaso apoyo ciudadano y en un contexto de crisis sanitaria, política y social nombre ministro del interior a un político que trabajó de forma directa en la dictadura, fue cómplice de las barbaridades cometidas en Colonia Dignidad, legitimando prácticas genocidas y antidemocráticas mientras, sin pudor, insiste en que su gestión ha puesto a los niños y a las mujeres como prioridad; no se puede pasar por alto que se trata de un representante del sector más radical de la derecha y que en su última visita a la zona fue incapaz de impulsar un proceso de diálogo y, finalmente, nos preocupa a la vez que rechazamos el actuar impune de grupos civiles que, como sabemos, este fin de semana y luego de la visita del ministro, provocaron atentados incendiarios con claras intenciones homicidas contra los familiares, hombres, mujeres y niños/as quienes mantenían ocupada la Municipalidad de Curacautín y que recuerda las más sanguinarias acciones del Ku Klux Klan (KKK) contra las comunidades afroamericanas en Estados Unidos.

Por eso, hoy con más fuerza que nunca, denunciamos y hacemos un llamado a respetar el Convenio 169 de la OIT y todos los instrumentos de Derechos Humanos que han sido vulnerados en el mal llamado “conflicto mapuche”, acabar con las injusticias que movilizan la huelga de más de 90 días de los comuneros, el arresto de Daniela y la lucha de siglos del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras; una lucha que sin duda es un ejemplo de dignidad para nuestro país.

Ps. Claudia Calquin Donoso (Usach).

Ps. Claudia Honorato Herrera (Usach).

Ps. Mariano Ruperthuz (Universidad Andrés Bello)

Ps. Pamela Vaccari (Universidad de Concepción)

Ps. Krisna Tolentino (Universidad Academia Humanismo Cristiano)

Ps. Jorge Castillo Sepúlveda (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Marcos Barraza (Director Escuela de Psicología/Usach ex ministro de Desarrollo Social)

Ps. Ana Vergara (Universidad de Santiago de Chile)

Ps.Irene Magaña (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Naiomi Naipán (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. María Isabel Reyes Espejo (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)

Ps. Rodrigo Lara Quinteros (Universidad Diego Portales)

Ps. Gonzalo Soto Guzmán (Universidad Central de Chile)

Ps. Irene Salvo (Universidad Alberto Hurtado)

Ps. Karla Henríquez Ojeda (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Cristopher Urbina Yáñez (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)

Ps. Rodrigo Guerra Arrau (Universidad Diego Portales)

Ps. Juan Urzúa Pineda (Universidad de las Américas)

Ps. Pedro Acuña Mercier (Universidad de Las Américas)

Ps. Bárbara Olivares Espinoza (Universidad Diego Portales)

Ps. Maria Gloria Cayulef (Universidad Central de Chile)

Ps. Alejandra Muñoz Tapia (Universidad Silva Henrìquez)

Ps. María José Morales Aguilar (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Damaris Merino Tapia (USACH)

Ps. Iván Torres Apablaza (Universidad de Chile)

Ps. Rodrigo Rojas Andrade (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

Ps. Makarena García Astudillo (Universidad de Chile)

Ps. Camila Valdés Valdés (Universidad de Concepción)

Ps. Marcela Apablaza Santis (Universidad Austral de Chile)

Ps. Andrea Puig (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Pablo Torrens Herrera (Universidad de Santiago de Chile Usach ex UTE)

Ps. Carlos Aguirre Catalán (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Daniel Henríquez Fernández (Universidad de La Frontera)

Ps. Adriana Kaulino (Universidad Diego Portales)

Ps. José Toro Leyton (Usach)

Ps. Cristóbal Fuentes Jaña (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Ingrid Aros Egaña (Universidad Diego Portales)

Ps. Gaspar Herrera (Universidad Diego Portales)

Ps. María José Lizana (Universidad Central de Chile)

Ps. Fernanda Bywaters Collado (Usach)

Ps. Antonio Letelier S. (Universidad de Chile)

Ps. Carlos Ascencio Garrido (Universidad Católica Silva Henríquez)

Ps. Stephanie Garin Rozas (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Mariela Muñoz Toro (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Paola A. Ramírez Pérez (USACH-UTE)

Ps. Tamara Navarrete Valdés (USACH)

Ps. Pablo Torrens, Identidades Consultores

Ps. Leonardo Lemos de Souza (Universidade Estadual Paulista/Brasil)

Ps. Deborah Carvallo Contreras (Universidad de Chile)

Ps. Francesca Montagna Letelier (Universidad Diego Portales)

Ps. Patricio Muñoz (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Constanza Méndez (Universidad Central)

Ps. Rayén Rovira (Universidad Nacional de Colombia)

Ps. Mirla Utreras Tapia (Universidad de Chile)

Ps. Virginia Ramírez (Universidad de Santiago)

Ps. Claudio Rodriguez (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Diego Becerra Quispe (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Stefanella Costa (Universidad Diego Portales).

Ps. Natacha Cárcamo Mandiola (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Marcela Veloso Urrutia (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Santiago Valenzuela Carter (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Jenny Cadin Quilaleo (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Cristian Yañez Medina (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Paulina Gallardo Martinez (Universidad De Santiago de Chile).

Ps. Liliana Cortés Berríos (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Paulette Folatre Tapia (Universidad de Santiago de Chile USACH).

Ps. Claudia Jeria V. (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Claudia González Gajardo (Universidad de Concepción).

Ps. Adriana Palacios Rojas ( Universidad de Chile).

Ps. Carola Núñez Cocq ( Universidad Arcis).

Ps. María Jesús Herrera Vilches (Universidad Central de Chile).

Ps. Antonia Gutiérrez Lagos (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Mariana Gálvez Ramírez (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Idream Menares Valdivieso (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Javiera Quiñones Lizana (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. David Pavón Cuéllar (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México).

Ps. Roberto Conejeros González (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Stephanie Oteiza Tello (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Lorena Zepeda Ramos (Psicóloga Clínica Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Cristian Peñaloza Saitua (Universidad de Santiago de Chile).

Ps. Francisco Castro Jorquera (Universidad De Santiago de Chile)

Ps. Fabiola Jadue Andriola ( Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Margarita Cortés Concha (Usach)

Ps. Priscilla Saavedra Medina (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Elia González Guerra (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Marcela Carvajal Salas (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Patricio Urbano Muñoz (Universität Bielefeld, Alemania)

Ps. Juan Carlos Romero Romero (Universidad de Tarapacá Arica)

Ps. Karla Espinoza Soto (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

Ps. Morelia Alvarez Decar (Universidad Santiago de Chile)

Ps. Marjorie Braniff Pérez ( Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

Gloria Jiménez Urruticoechea (Comunicadora Social)

Ps. Carlos Ramírez Muñoz (Universidad Santiago de Chile)

Fermin Mesina Marin (Los Angeles)

Ps. Rodrigo Valenzuela Abarca (Colectivo PreTexto) Valdivia

Ps. Natalia Feliú Assaél (Universidad Central de Chile)

Ps. Claudia Salgado Rojas (USACH)

Ps. Alicia Salas Muñoz ( Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Valeska Orellana Moraga (Universidad de Chile)

Ps. Clive Echagüe Alfaro (Universidad Católica del Norte)

Ps. Daniela Molina Pérez (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Patricia González López (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. María Victoria Leyton Araya (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Tracy Cea Rojas (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

Ps. Fernanda Urrutia Pérez (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

Ps. Margarita Loubat (Universidad de Santiago de Chile

Ps. Francisca Rodríguez Aguilera (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

Ps. Diana Pasmanik (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. José Olivares Espinoza (Universidad Católica del Norte)

Ps. Sebastián Miranda Payacán, Tesorero General Directorio Nacional Colegio de Psicólogos de Chile (Universidad Adventista del Plata, Argentina; Universidad de Chile)

Ps. Lucila Pizarro Letelier, (Universidad Católica de Chile ) miembro del Directorio y Comisión DDHH del Colegio de Psicólogos de Chile.

Psa. Andrea Alvarez Díaz (Universidad de Tarapacá).

As. Antonieta Hernández Sáez (U. Concep.)

Roberto González Loyola (Sociólogo; Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Andrea González Inostroza (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Michael Escobar Moyano (Universidad de Tarapacá)

Ps. Marcia Letelier Wittwer (Universidad de Santiago de Chile)

Vesna Karmelic Pavlov- Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

Ps. Zvi Tacussis Oblitas (Universidad de Tarapacá, Arica-Chile)

Ps. Alejandra Riquelme Ormazabal (Universidad Diego Portales)

Ps. Carolina Salvo González (centro comunitario de salud mental «AMANECER» – Temuco).

Ps. Mireya Palavecinos. Directora Magister en Psicología Comunitaria, Universidad de La Frontera, Temuco

Ps. Valentina Briones Plaza (Universidad de Tarapacá, Arica-Chile).

Ps Daniela Brion Cea (Universidad De Santiago de Chile)

Ps. Felipe Rodríguez Ulloa (Universidad de Chile)

Ps. Gilyan Riveros Medina (Universidad de Santiago de Chile)

Ps. Tito Aedo Saravia (Universidad de Concepción)

Ps. Verónica Sepúlveda Troncoso (Universidad UNIACC)

Ps. Francisca Luco (Aiglon College, Suiza )

Ps. Francisco Leal Soto, Universidad de Tarapacá, Iquique, Chile

Ps. Patricia Ramirez, Iquique.

Ps. Cristian Idiáquez, UCSH

Ps. Sandra Campos, Universidad Diego Portales, Temuco.

Ps. Marisol Navea Zárate (Universidad de La Serena)

Ps. Svenska Arensburg, Universidad de chile

Ps. Camila Aguilo (USACH)

Ps. Marina Muñoz Basualto (USACH)

Ps. Gustavo Avendaño (Universidad de Santiago)

Pa. Daniela González (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

Asociaciones

Sociedad Chilena de Historia de la Psicología

Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria

Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política

Sindicato nacional unitario interempresa de trabajadoras y trabajadores de casa participar actividades afines o conexas. Sinducap

Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ANFUPATRIMONIO.

Comisión Derechos Humanos Colegio de Psicólogos de Chile