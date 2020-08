Llamado a romper con estructura patriarcal en las instituciones. Ausencia de políticas públicas que resuelvan situación de vulnerabilidad.

Radio Nuevo Mundo. 08/2020. Desde el mundo social y político se manifestaron en repudio al horrible asesinato de Ámbar Cornejo en la comuna de Villa Alemana, cuyos restos fueron encontrados en el hogar de la pareja de su madre, Hugo Bustamante, quien anteriormente fue puesto en libertad sin haber cumplido ni la mitad de su condena por el crimen de su expareja y el hijo de ésta.

La exministra de la mujer y equidad de género, Claudia Pascual, afirmó que este caso demuestra lo mucho que hay que avanzar, respecto al funcionamiento de la justicia en casos de femicidio u otros crímenes de odio.

El diputado e integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Leonardo Soto, adjudicó a Sebastián Piñera la principal responsabilidad política y administrativa del asesinato de Ámbar, ya que si el mandatario hubiera hecho modificaciones al código procesal durante su primer mandato, Hugo Bustamante seguiría en prisión.

La diputada e integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Loreto Carvajal; aclaró que no ha existido voluntad política del Ejecutivo para generar condiciones normativas que establezcan el femicidio y la violencia de género como delitos de alta connotación social.

La presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre, Virginia Palma, criticó la ausencia de políticas públicas que resuelvan la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres al estar permanentemente expuestas a la violencia de género.

En tanto, Estefanía Campos, encargada nacional del Frente Poderosas, llamó a romper con la estructura patriarcal en las instituciones, subrayando que estamos ante una justicia conservadora, patriarcal y oligárquica.

Desde la Coordinadora Feminista 8M también enviaron un mensaje por el femicidio de Ámbar, asegurando que “la impunidad es la regla de esta (in)justicia patriarcal“. “Hoy volvemos a llorar una compañera. No estamos todas, falta Ámbar. Los que nos llaman a no consumir alcohol para no ser violadas nos muestran que quienes nos violenten estarán por sobre nosotras”, escribieron.