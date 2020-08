Presidente del Partido Comunista abordó varios temas de la contingencia política.

Equipo ES. 09/08/2020. Los problemas que se están presentando respecto al plebiscito por nueva Constitución, la instalación de la candidatura presidencial de Daniel Jadue, la necesidad de pelear por el impuesto a los súper ricos y la situación en La Araucanía, fueron temas abordados este domingo por el presidente del Partido Comunista (PC) y diputado, Guillermo Teillier.

Respecto a la consulta que se debe realizar el próximo 25 de octubre, el dirigente reiteró que casi la totalidad de los ministro del gobierno de Sebastián Piñera están por el Rechazo a la nueva Carta Magna, y por lo tanto se le viene encima una derrota en el plebiscito y sostuvo que en ese marco desde el oficialismo no se desecha sacar argumentos para no realizar ese proceso.

Es así que planteó que “lo que cabe hoy es exigirle al gobierno el máximo de garantías para la realización del plebiscito y sin que haya una postergación”. Enfatizó que “esa sería una determinación tomada por todos, no solo por el gobierno, porque si lo toma el gobierno, va a ser muy sospechoso. Eso significaría que están amañando la situación a su entera voluntad”.

Hablando en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, Teillier añadió que “hay otros problemas que tienen que ver con el plebiscito. Uno, es que no están todavía los cupos reservados para los pueblos indígenas; segundo, el límite para el gasto (de campañas), esto significa que si no se resuelve esta situación se afectará el proceso; y lo tercero, es que está ocurriendo una cosa muy curiosa en relación a la franja para el plebiscito, las campañas del Apruebo o Rechazo. Resulta que hay partidos de derecha, como Evópoli y un sector de Renovación Nacional que dicen que están por el Apruebo, y se inscribieron en el lugar de la franja que le corresponde al Apruebo, pero resulta que, por ejemplo, la mayoría de los dirigentes de Evópoli ha cambiado al Rechazo, y creo que en RN el único que queda es (Mario) Desbordes y todos el resto está por el Rechazo. Entonces, los que están por el Rechazo están usufructuando del tiempo que le corresponde a la campaña por el Apruebo y el Servicio Electoral no ha dicho nada. Es una cosa muy curiosa cómo se distribuyen los tiempos entre el Apruebo y el Rechazo”.

En ese sentido reiteró que hay una preocupación de parte de sectores de la oposición y que es fundamental defender la realización del plebiscito y trabajar por el Apruebo.

Jadue: Un sitial en las candidaturas presidenciables

Guillermo Teillier habló de la instalación de la candidatura presidenciable de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, notas de prensa y declaraciones surgidas en torno de esa opción. Partió diciendo que “es indiscutible que en las encuestas está primero, segundo, está peleando, se ha ganado un sitial en los posibles candidatos presidenciales. Eso no lo puede desconocer nadie porque el que ha dicho que es presidenciable es el pueblo, ni siquiera nosotros que no hemos proclamado todavía, lo único que hemos dicho es que Jadue es una gran carta presidencial”.

El presidente del PC sostuvo que “era previsible que esto ocurriera, porque no hay en la oposición otras figuras que tengan, en estos momentos, la estatura que tiene en las encuestas Jadue. No hay, ni que tampoco tengan tanta incidencia social, no existe”.

Sobre ciertas notas en medios, el dirigente planteó que “esos artículos que dicen que se ha instalado Jadue porque tiene diferencias en su partido, son cuestiones que no sé de dónde las sacan, un sombrero de mago, porque eso no existe en el partido. Además desvirtúan formas de trabajo del partido” y advirtió que “van a buscarle por todos lados” para afectar esa opción presidencial.

“La derecha va a empezar a hacer su campaña, y una campaña de descalificación. Acuérdense cómo trataron a nuestra compañera Gladys (Marín) cuando fue nuestra candidata presidencial, como la descalificaron y montaron campañas especialmente contra ella”, recalcó Teillier.

Luego, sobre declaraciones dentro del marco opositor, el timonel del PC anotó que “leí una entrevista al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, en que se refiere a la candidatura de Jadue y él dice muy claramente que es bueno que en el sector de la izquierda surjan liderazgos como éste. Dice que Jadue ha sido un buen alcalde, ha hecho una buena labor. Y dice que los socialistas presentaremos nuestro candidato que nos represente. Esa era la manera correcta de responder”. Y agregó: “No como algunos, como Heraldo Muñoz (presidente del Partido por la Democracia) que dijo cómo vamos a elegir entre (Joaquín) Lavín y Jadue. Es el chaqueteo”.

“Campaña feroz” contra impuesto a los súper ricos

El diputado del Partido Comunista analizó la situación presentada con la propuesta de su Bancada Parlamentaria de aplicar, por una única vez, un impuesto de 2,5% a los multimillonarios del país. Dijo que “el retiro del 10% de los fondos previsionales lo trataron de declarar inconstitucional. La paradoja era cómo declaraban inconstitucional lo que era una reforma constitucional. Porque para hacer eso, hubo que hacer una reforma constitucional, porque si no, iban a declarar inconstitucional el retiro. En el caso de este 2,5% de impuesto que se les cobraría a los súper ricos, también se está haciendo mediante una reforma constitucional, para que no se diga que es anti constitucional”.

Manifestó que “han reclamado mucho, que son los populistas que transgreden la Constitución, y hasta el propio Presidente (Sebastián Piñera), en su malogrado discurso del mensaje al país, trató de decir algo así. Y el tema es muy simple, que se le cobre por una vez, un impuesto del 2,5% a todos los que tienen un patrimonio superior a los 22 millones de dólares, y eso alcanzaría a unos 6 mil millones de dólares”.

Respecto a críticas surgidas desde la derecha y el oficialismo, Guillermo Teillier expresó que “si se ve el editorial de El Mercurio y otros diarios de derecha, comentaristas de derecha y del propio gobierno, dicen que esto es una ilusión, que nunca se va a juntar esa plata. Pero si se calcula sobre ese 2,5, se sabe del patrimonio, y las matemáticas no mienten, da esa suma. Pero ellos dicen que existe esa suma y más encima dicen que cómo van a juntar la plata rápidamente en estas condiciones. Dicen que ese impuesto ha fracasado en todo el mundo, lo que es mentira. En la Unión Europea van a juntar 50 mil millones de dólares por esa vía, los súper ricos en Estados Unidos están enviando cartas a sus colegas para que se aprueben leyes como esta, para contribuir con más impuestos”.

Recalcó que “a los únicos que no les entran balas es a los súper ricos chilenos. ¿Será porque el Presidente de la República es un súper rico?”. “La campaña es feroz. Es mucho peor que la campaña en contra del retiro del 10% previsional. Esta es más solapada, pero más profunda. Y el gobierno se ha preparado, porque perdió la otra batalla, pero ahora se ha preparado de mejor manera. Si en la otra usó tanques, en esta va a usar bombarderos. Va a ser dura esta batalla”, enfatizó.

El presidente del PC indicó que “el pueblo de Chile, todos aquellos que tienen tantos problemas, así como se manifestaron con los caceroleos para incidir en la discusión del 10% -algunos dijeron que era una amenaza, y solo era un anhelo, una necesidad del pueblo-, ahora si quieren tener una ayuda importante, adicional, porque seis mil millones de dólares es mucho más de lo que se ha gastado en el Ingreso Familiar y el crédito a la clase media, deben manifestarse”.

Teillier anotó que “si se está diciendo que la pandemia va a durar más, entonces se necesitan más fondos y pueden salir de ahí, de ese impuesto. Por un momento siquiera, los más ricos de este país, se pongan la mano en el corazón, y mejor discutamos de buena forma cómo se aplica este impuesto. Pero que se establezca, porque es una necesidad para el país”.

En torno del debate, el dirigente comunista señaló que “tras esto, hay posiciones ideológicas muy duras, de este gobierno. A cada rato acusa a la oposición de tener posiciones ideológicas, que por razones ideológicas permite el retiro del 10%, que por razones ideológicas quiere que sea mayor el Ingreso Familiar, que por razones ideológicas les estamos pidiendo un impuesto a los más ricos. No tiene nada que ver con posiciones ideológicas y si tuviera que ver con eso, es una ideología que propende a dar solución a los problemas de los trabajadores y a quienes más lo necesitan. Y la ideología de ellos, es defender a los más ricos, esa es la diferencia ideológica que existe en estos momentos en el país”.

El presidente del PC apuntó que “es muy importante pelear por el impuesto a los súper ricos, es una veta nueva, es dinero fresco”.

En La Araucanía un ensayo por protestas que vienen

En el programa de Radio Nuevo Mundo, Guillermo Teillier habló de los acontecimientos en La Araucanía y declaró que “gran parte de la oposición, todos los que velan por el respeto a los derechos humanos, consideramos que lo que ocurre en La Araucanía es muy grave. Se han hecho varios intentos para tratar de alguna manera de revertir la situación”.

Sobre el momento contingente manifestó que “se están instando a un diálogo. El gobierno dice que sí, pero bajo sus condiciones, y punto. Y a los demás, simplemente no los escucha, es lo que ha ocurrido en todo este tiempo. Cuando quiere dialogar, dialogan, pero imponen sus condiciones”.

Teillier proyecto lo que está ocurriendo. “Es muy grave lo de La Araucanía porque lo que se está haciendo ahí es casi como un ensayo respecto a lo que podría hacerse respecto al conjunto del país si es que crecen las demandas sociales y la gente sale a las calles. Ahí están las Fuerzas Armadas, resguardando, están los Carabineros”.

Reseñó que “hay un general que saca una declaración que dice que a la próxima ‘vamos a disparar’, porque parece que se había agredido a una patrulla. Puede haber provocaciones de diverso tipo, es bien difícil saber quién provoca qué cosa. Si apareció esta fuerza de ultraderecha que es tan agresiva en contra de los mapuches, en una actitud racista, es grave”.

El diputado de la colectividad de la hoz y el martillo manifestó: “Cuanto tiempo vienen luchando los mapuches por sus derechos, por ser reconocidos constitucionalmente, que se les reconozca como pueblo, muchos años”.

Y sobre planes fallidos, apuntó: “En qué quedó ese Plan Araucanía que iba a llevar ríos de dólares a La Araucanía, con grandes inversiones, que iba a favorecer a los mapuches. Parece que le llegó a unos poquitos empresarios, wincas, no sé si a un par de comunidades habrá llegado. Pero en general no ocurrió nada con ese famoso plan. Y el gobierno se sintió con derecho a aplicar la represión más dura”.

Además, indicó que “se están sobrepasando todos los tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Si uno lee prensa extranjera, empieza a ver que Chile está sindicado, primero, como que se violan los derechos humanos, que es palpable, y un país donde hay expresiones de racismo y se está sobre pasando todas las recomendaciones sobre cómo tratar a los pueblos originarios”.

El timonel del PC expresó que ojalá “siga creciendo en el país todo el movimiento social y político para tratar de buscar una salida a través de un diálogo verdadero, en que realmente se escuche a los pueblos originarios, eso es lo que esperamos. Pero que no se use la represión, porque eso va a traer otro tipo de acciones y situaciones y se culpará al más débil de ser violentista y causar daño al país”.