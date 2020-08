Se pidió esclarecer por qué la institución distribuyó video. Hecho se produjo un día después que el diputado entrevistara a ex infantes de Marina por malos manejos.

Equipo ES. 09/08/2020. El Partido Comunista (PC) emitió un comunicado ante el episodio de la distribución por redes sociales y algunos medios de prensa, de un video donde el diputado de esa colectividad, Hugo Gutiérrez, encara a personal de la Armada por un control agresivo en un estacionamiento en Iquique y hace valer su condición de parlamentario, de acuerdo a la versión entregada.

En la declaración, el PC demandó “total claridad sobre el proceder de los funcionarios de la Armada” en este caso, y que quede claro “el trato que se dio a la familia del diputado, que de ninguna manera fue deferente, como afirma el ministro de Defensa”, Mario Desbordes.

Así también, la colectividad exigió que se aclare “por qué la Armada entregó ese video de cámara Pro a conocimiento público por vías no regulares…¿Fue la patrulla o fue la Armada?”.

Se indicó en el texto que “el diputado no se negó al control, que se realizó en una estacionamiento privado, donde se encontraba de regreso de una actividad territorial propia del cargo”.

En el comunicado, el Partido Comunista hizo ver que “el lunes, en un programa transmitido a través de redes sociales, (Hugo Gutiérrez) había entrevistado a varios ex infantes de Marina que denunciaron actos de malos manejos en la Armada”. Y señaló que “es de esperar que esta entrega pública de un video que no recoge además toda la realidad del control realizado, no sea una respuesta a ese programa de denuncia”.