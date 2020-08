Gloria Naveillán es el prototipo de ultraderechista. Agitó agresiones de este fin de semana. Calificó de “maldito” a Camilo Catrillanca. Apoyada por Piñera y Longueira.

Equipo ES. 02/2020. Gloria Naveillán es el prototipo de una persona ultraderechista. Grosera, agresiva, defensora de los carabineros que asesinaron a Camilo Catrillanca, militante de la UDI (Unión Demócrata Independiente), promotora de colectivos violentos y gremiales -en este caso de empresarios agrícolas-.

Este fin de semana volvió a estar en las redes sociales y en medios de prensa, porque se comprobó, mediante la filtración de un audio, que fue agitadora para que grupos de personas ultraderecha y racistas fueran a atacar a los mapuches que tenían tomadas sedes municipales en protestas por la situación de comuneros en huelga de hambre, y los instó a ir con palos y dispuestos a pelear.

“Ya señores, cuantos levantan la mano para ir, puta, de aquí a las doce, nos juntamos a las doce, a las doce y cuarto en la plaza. Con palos, hay que ir con palos porque nos van a pegar. Hay que ir con palos, con lo que necesiten…Quemaron la municipalidad y arrancaron los huevones…no hemos podido agarrar a ni un culiao”, fueron las palabras de Gloria Naveillán, quien habría coordinado las acciones y seguramente participado al menos en los alrededores de los sitios de agresión. Un llamando que hizo a salir en hora de toque de queda, con palos, lo que hace presumir una coordinación con Carabineros.

Ella figura como presidenta de la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Arauco-Malleco y amiga de los dirigentes e integrantes del grupo de ultraderecha Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA). Fue candidata a diputada por la UDI en la última elección parlamentaria…y perdió. Amiga de los Carabineros y destacada en los círculos de derecha y de empresarios agrícolas de La Araucanía.

En su momento, al considerar que no había querido ayudar a los uniformados procesados por el caso Catrillanca, acusó que “el ministro (Alberto) Espina fue tan maricón, como siempre ha sido, que dijo ya no soy senador por allá, no puede hacer nada”.

Como finalmente cursó la acusación y el proceso en contra de los carabineros por el crimen del comunero mapuche, la militante de la UDI y dirigenta gremial sostuvo sin más: “Acá la culpa es de un gobierno falto de pantalones, cobarde y maricón, que lo que ha hecho es entregarnos a nosotros en bandeja”.

Y es que Gloria Naveillán sostuvo y sostiene que Camilo Catrillanca, junto a otra persona, robó vehículos a unas profesoras (“habían aterrorizado a profesoras y niños”), huyó, se escondió en una zona boscosa, se subió a un tractor y ante el piquete que lo perseguía “trató de arremeter contra los carabineros, marcha atrás, y después arrancó avanzando hacia adelante…Carabineros lo conminó a detenerse y no se detuvo. En un procedimiento policial como ese, el GOPE tiene instrucción de actuar, y para eso se le dieron las armas, y para detener a los autores del atentado y de delito que había sido cometido un rato antes. Dispararon como forma de amedrentamiento, y para que ustedes lo tengan claro, lo que mató a Catrillanca, fue el rebote de una bala en un neumático del tractor…De hecho, el rebote quedó metido en la cabeza de Catriullanca que ni siquiera murió en el minuto”. Siguiendo con su versión de defensa del personal del GOPE (Grupo de Operaciones Especiales que actuaban como Comando Jungla), declaró que “de ahí el procedimiento fue ayudar a salvarle la vida al maldito este, que era un delincuente…”.

Así las cosas, según esta agitadora ultraderechista, “todo esto, no fue nada más que un montaje que vino de mucho más arriba que los pobres paco-paco que están detenidos y siendo juzgados por un asesinato que nunca cometieron…El culpable es un gobierno que no ha sido capaz de defender a su gente…”

Sobre lo que debería hacer el gobierno en La Araucanía, Gloria Naveillán planteó hace tiempo que “no han sido capaces de decretar un estado de excepción que nos asegure a nosotros poder transitar (y como) una manera de dormir tranquilo…Esta cuestión no da para más, no da para más. Este gobierno tiene el deber moral y legal de ponerse los pantalones. Lo que necesitamos en poner Estado de Sitio ahora”.

Ella, junto a empresarios agrícolas, dirigentes de partidos de derecha y organizadores de APRA, son partidarios de enfrentar violentamente a los mapuches y de que lleguen a la zona militares y que ejerzan ahí la fuerza.

Pablo Longueira, el ex presidente de la UDI, definió así su apoyo y la característica de esta dirigenta de la ultraderecha cuando pretendía convertirse en diputada: “Una mujer extraordinaria, valiente, en una región donde no nos rendiremos frente al terrorismo, que mejor que tener en el Parlamento a Gloria Naveillán…” Precisamente, desde la UDI siempre la vieron como una mujer que estaba en disposición de enfrentar a los comuneros, con una mirada criminalizadora de su protesta.

Para el actual legislador de la UDI, Patricio Melero, ella “tiene el temple, la fuerza, la claridad, para representar en la Cámara de Diputados las inquietudes, los anhelos, y los grandes desafíos” de La Araucanía.

En su momento, el Presidente Sebastián Piñera no dudó en darle también su respaldo: “Desde el fondo del corazón, les pido el apoyo para Gloria Naveillán, que estoy seguro será una gran diputada para la maravillosa región de La Araucanía”.