Más de 30 organizaciones del sector Salud y partidos políticos cuestionaron la estrategia. No se atendieron propuestas; no hay transparencia de datos; no hay trazabilidad.

Santiago. 28/07/2020. Más de 30 organizaciones de trabajadores del sector Salud y prácticamente todos los partidos de la oposición emitieron una declaración cuestionando seriamente los contenidos y la estrategia de desconfinamiento iniciada por el gobierno y específicamente por el Ministerio de Salud.

El siguiente es el texto íntegro del comunicado:

Frente al actual plan de desconfinamiento “paso a paso” del gobierno de Chile y los últimos anuncios del ministro de Salud, Dr. Enrique Paris, declaramos:

Las organizaciones firmantes, no podemos dejar de manifestar nuestra molestia y denunciar una vez más que la opinión del mundo social y sindical no se ha considerado para la planificación de la estrategia de desconfinamiento, desatendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que enfatizan la necesidad de incorporar todos los sectores y sus territorios en la toma de decisiones. Esto, a pesar que en reiteradas ocasiones se ha manifestado al Ministro Paris la urgencia de un trabajo conjunto, e incluso, se le ha propuesto una serie de medidas para implementar una “Nueva Estrategia Sanitaria” en el país, entre las que se incluyen criterios para una transición segura hacia el desconfinamiento. Lamentablemente, estas propuestas no han sido atendidas y el gobierno ha persistido en la actitud hermética, a pesar a los reiterados llamados a una política participativa para enfrentar la epidemia como una política de Estado.

Así, nos sumamos a los cuestionamientos hechos por diversos actores por la forma de confeccionar e implementar este plan, e insistimos en la necesidad de establecer una nueva gobernanza para enfrentar la epidemia, que incluya al menos la participación efectiva de trabajadoras y trabajadores de la salud, de la academia y de la comunidad científica.

Aún no existe la transparencia necesaria en datos claves para considerar el desconfinamiento como una medida razonable. Esto, a pesar de las recomendaciones del Comité Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y la insistencia de los múltiples actores de la salud en el país, de contar con transparencia total de datos y procesos de toma de decisión, para asegurar que las medidas tomadas sean adecuadas a las necesidades sanitarias. Nos parece imprudente y apresurada la decisión de avanzar hacia el desconfinamiento en 9 comunas del país, cuando aún no se cuenta con una estrategia de trazabilidad implementada de forma adecuada en todo Chile, y en particular, cuando no se conocen indicadores claves que permitan asegurar que los esfuerzos realizados en esta materia hayan sido suficientes en las comunas que han empezado a salir de las cuarentenas totales. El Gobierno debe resolver estos asuntos y dar certezas públicas de aquello, con datos objetivos, como condición de posibilidad para la apertura. Hoy no se cumplen las condiciones mínimas que permitan afirmar que los programas de trazabilidad cumplen con lo necesario para asegurar el bienestar de la población. Consideramos urgente mejorar los criterios definidos para avanzar en las etapas de desconfinamiento, incorporando las recomendaciones de organismos técnicos omitidos por la autoridad hasta la fecha. En este sentido, llamamos a establecer criterios claros para cada etapa de desconfinamiento o reconfinamiento, con indicadores auditables a través de información pública que expliciten umbrales para cada una. De igual forma, llamamos a la autoridad a abandonar la política de cuarentenas dinámicas y de desconfinamientos comunales, en el contexto de que ésta criticada estrategia ya ha costado miles de vidas en el país. Como alternativa, atendiendo a las recomendaciones de diversos organismos técnicos y sanitarios, pedimos a la autoridad que considere los centros urbanos en su conjunto para las etapas de desconfinamiento, lo cual tiene mayor sentido epidemiológico.

Estamos nuevamente frente a medidas cuestionables por parte de la autoridad sanitaria, la cual mantiene la toma de decisiones poco transparente y sin participación efectiva por parte de actores relevantes, lo cual sigue torpedeando la necesaria confianza en la autoridad sanitaria que necesitamos. Lamentablemente, una vez más nos enfrentamos a medidas que ponen en riesgo a la población. Llamamos al Gobierno a transparentar y clarificar los antecedentes que llevaron a tomar estas decisiones y lo emplazamos a considerar a todos los actores sociales que busque implementar las mejores políticas sanitarias, condiciones sociales y laborales frente a cualquier medida que busque cambios en la actual estrategia sanitaria.

Asociación Nacional de Consejos de Salud (ANCOSALUD)

Secretaria de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT CHILE)

Confederación Nacional de la Salud Municipal (CONFUSAM)

Confederación Nacional de Asociaciones Funcionarios Técnicos en Enfermería de Chile (CONAFUTECH)

Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS)

Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Unitaria (FENATS UNITARIA)

Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS NACIONAL)

Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS)

Federación de Asociaciones de la Salud Pública (FEDASAP)

Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y afines (FENASSAP)

Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada (FENATRASAP)

Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública (FENFUSSAP)

Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud (FENTESS)

Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (FENASENF)

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)

Asociación de Funcionarios y Funcionarias Subsecretaria de

Redes Asistenciales (AFURED)

Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Nacional Histórica (FENATS Nacional Histórica)

Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (CONFENATS)

Partido Radical de Chile (PR)

Partido Convergencia Social (CS)

Partido Socialista de Chile (PS)

Partido por la Democracia (PPD)

Partido Liberal de Chile (PL)

Partido Revolución Democrática (RD)

Partido Comunes

Partido Demócrata Cristiano (DC)

Partido Comunista de Chile (PC)

Partido Progresista de Chile (PRO)

Partido Humanista (PH)

Federación Regionalista Verde Social (FRVS)

Partido Igualdad

Izquierda Libertaria