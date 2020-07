Presidente del PC advirtió que con cambio de gabinete “se ha endurecido la línea del gobierno”. “No sé si va a lograr convencer a la ciudadanía” enfatizó.

Santiago. 28/07/2020. Entrevistado por Radio Nuevo Mundo, el diputado y presidente del Partido Comunista (PC), dijo que con el cambio de gabinete ministerial “se ha endurecido la línea del gobierno” de Sebastián Piñera.

Específicamente señaló que “la primera impresión que queda es que en el Ministerio del Interior ha quedado una persona, un senador de la UDI (Víctor Pérez), que está puesto para tener cierta mano dura debido a los acontecimientos que puedan venir, a la salida de la cuarentena. Porque ha resultado demasiado blando el ex ministro (Gonzalo) Blumel”. Eso en la línea sostenida desde la oposición que dado la crisis social y falta de respuestas a demandas ciudadanas se prevé manifestaciones sociales e inclusive otro estallido social.

Por cierto, ante el hecho de que varios parlamentarios de derecha fueron sacados de sus funciones para integrar el gabinete, Teillier expresó que “el Presidente se quiso llevar el Congreso a La Moneda, en vez de ir al Congreso a discutir los temas legislativos”.

Comentó que “me parece lógico que (Cristian) Monckeberg vaya a la SEGPRES (Secretaría General de la Presidencia) porque tiene mucha experiencia en el trabajo parlamentario, él fue parlamentario, fue presidente de Renovación Nacional, no hizo un mal trabajo en Vivienda”.

En las declaraciones a Radio Nuevo Mundo anotó que “a Defensa (llegó), el ahora ex diputado, presidente de RN, Mario Desbordes, que creo fue puesto allí para compensar y también para sacar prontamente la modernización del sistema de Inteligencia nacional, el gobierno quiere sacarlo luego (ese proyecto), también para lo que venga después de la cuarentena, y en lo cual no se manejó muy bien el ministro saliente, (Alberto) Espina”.

“Lo que no entiendo muy bien es el papel de (Andrés) Allamand en Relaciones Exteriores, no sé si él va a endurecer (esa área), porque el ministro saliente (Teodoro Ribera) tenía una posición más neutral, no beligerante, y ahora vamos a tener un ministro beligerante como fueron algunos anteriores de Piñera. En relación sobre todo a países como Venezuela, Cuba, Argentina y no sabemos cuáles otros”, manifestó el presidente del PC respecto al nombramiento del ahora ex senador de RN.

En cuanto a Jaime Bellolio como vocero de La Moneda, Teillier sostuvo que “es bueno para hablar en el Parlamento, por eso lo trasladaron para allá”, con la idea de “convencer a la sociedad entera de que lo está haciendo muy bien” el gobierno.

Sobre el marco en que se produjo este cambio, el dirigente indicó que había “una crisis de gobernabilidad que están tratando de superarla con este cambio de gabinete. Y también una crisis de credibilidad. No sé si el país le va a creer al Presidente que con este cambio de gabinete las cosas van a cambiar en favor de las demandas sociales, de mejores sueldos, de defensa del empleo, de mejores medidas sanitarias. No sé si va a lograr convencer a la ciudadanía y tener más credibilidad, eso está por verse”.