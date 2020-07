Girardi, Molina y Jara plantearon que se aplica medida que “no existe en ninguna parte del mundo”. Enfatizaron que “no podemos equivocarnos por segunda vez”.

Santiago. 26/07/2020. Existe preocupación por el “desconfinamiento en bloque o progresivo” que se producirá con la “transición” anunciada por el Ministerio de Salud (MINSAL) en siete comunas de la Región Metropolitana y dos de la Región de Valparaíso, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo expresaron el senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, Jeanette Vega, experta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Helia Molina, ex ministra de Salud.

Hicieron ver que esta medida adoptada a partir de este martes una vez que finalice el horario de toque de queda, “no existe en ninguna parte del mundo” y advirtieron que “no podemos equivocarnos por segunda vez, pues los errores se pagan con vidas humanas”, en referencia tácita a equivocaciones que se habría cometido al inicio de la pandemia del Covid-19 que una extensa propagación y una cifra que supera los 9 mil fallecimientos.

Esta “transición” es parte del “Plan Paso a Paso” y conlleva que las nueve comunas consideradas, terminen la cuarentena obligatoria.

Uno de los puntos sensibles que médicos y científicos señalaron en las últimas horas, es que no hay una buena trazabilidad de los casos de contagios, lo que hace peligroso un desconfinamiento. Helia Molina enfatizó esta criterio y sostuvo que “este desconfinamiento parcial puede llevarnos a sorpresas muy desagradables si no tenemos el control absoluto de los datos. Es importante los datos y tiempo de trazabilidad, así como saber cuál es la positividad del PCR la que debe ser inferior al 5% -como en los países que han desconfinado con éxito- pero nosotros tenemos un promedio sobre el 10% y en algunos lugares es mucho más alto”.

Ante eso, planteó que “debe haber una fuerte campaña comunicacional para dejar claros los riesgos que se corren”.

La ex subsecretaria de Salud, Jeanette Vega, añadió que “no nos podemos equivocar por segunda vez, porque en este caso el error se paga con vidas y postergando la recuperación económica en un corto plazo. No basta con decir que tenemos los indicadores de trazabilidad hay que mostrarlos por comuna y esto se ha prometido y aún no se cumple”.

En esa línea, Guido Giraradi manifestó que se debe “fortalecer la estrategia de trazabilidad y que el 95% de todos los positivos estén en cuarentena o aislados en recintos o residencias sanitarias y de forma supervisada. Se debe tener una métrica y evaluación de lo que ocurre con los aislamientos para tomar decisiones”.

Para el senador Girardi es necesario “reforzar las estrategia comunicacional-educativa para toda la comunidad de no relajar las medidas, mantener el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, no salir de sus casas si no es estrictamente necesario, evitar los desplazamientos y las aglomeraciones, etc.”. Esto va en la línea de lo indicado desde el Colegio Médico y otras entidades, en cuanto a que la gente persista en el autocuidado, que se queden en casa si es posible y evitar las aglomeraciones.

Girardi advirtió que “esas medidas son más esenciales que nunca porque si los contagios no superan el 5% de la población, significa que hay un 95% susceptible a contagiarse. Es decir, son pasto seco ante una chispa de rebrote por eso llamo a mantener el modo de vida pandemia”.