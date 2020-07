“Él sí es una carta, por eso seguramente salió diciendo que estaba disponible”. Presidente del PC indicó que el alcalde se perfila como candidato, pero faltan algunos pasos.

Equipo ES. 21/07/2020. A unas 24 horas de que el militante del Partido Comunista (PC) y actual alcalde de Recoleta dijera que está “absolutamente disponible para ser Presidente” de Chile, habló del tema el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier.

Entrevistado en Radio Nuevo Mundo por la periodista Macarena Vergara, Teillier dijo que “en el último Pleno (del Comité Central del PC) realizado el sábado pasado, en conocimiento de las últimas encuestas y en opinión de muchísima gente, más allá del partido incluso, ratificamos que Daniel Jadue era una carta que se iba perfilando como para ser candidato presidencial”.

Precisó, en todo caso, que “todavía no lo hemos proclamado, acordamos no proclamarlo todavía, falta para eso algunos pasos. Y como todavía falta, puede que surja otra carta, no lo sabemos, lo que sí decimos es que hoy, Daniel Jadue aparece con muy buenas posibilidades perfilándose claramente”.

Guillermo Teillier recordó que su partido efectuará un Congreso entre el 25 de octubre y el 30 de diciembre y que ahí se redactará un programa de gobierno, y puntualizó que en el PC “no nos movemos por una figura sino por un programa de gobierno. Y cuando lo tengamos, comenzará a definirse si es Jadue u otra persona quien nos va a representar”.

En la entrevista en Radio Nuevo Mundo, el timonel de la colectividad de la hoz y el martillo expresó que “algunos me han preguntado si es una carta para negociar. Quiero decir claramente que no es una carta para negociar, si es que el fuera candidato o cualquier otro u otra compañera que lo fuera. No vamos a negociar. Hay primarias, y veremos, o si es para la primera vuelta. Pero no es para negociar”.

Además, añadió que “lo estamos viendo con tranquilidad, Daniel Jadue tiene que ganar primero la elección como alcalde, se ha distinguido por ser un excelente alcalde, ha reivindicado un gobierno municipal que atiende a las personas, que se preocupa de las personas con menos recursos y por eso creo que él está arriba en las encuestas”.

En el diario La Segunda, en nota del periodista Diego Figueroa, Guillermo Teillier reiteró que “en el último Pleno (del Comité Central del Partido Comunista), el sábado pasado, ratificamos que él era una carta que se iba perfilando como para ser candidato (presidencial). Pero no lo hemos proclamado todavía, faltan algunos pasos”.

Y en el periódico La Tercera, en un reporte firmado por Felipe Cáceres e Isabel Caro, se indicó que el sábado pasado habrían conversado Tellier y Jadue sobre la definición del PC de llevar un candidato comunista a competir por La Moneda.

“Él lo había planteado en otro Pleno, antes, y el sábado fue ratificado que él sí es una carta, por eso seguramente salió diciendo que estaba disponible”, sostuvo Teillier.

Echando una mirada a recientes encuestas, el presidente del PC manifestó que “se ve que Jadue tiene alcanzadito a (Joaquín) Lavín”, el alcalde de Las Condes que figura en primer lugar en la mayoría de sondeos sobre candidaturas presidenciales.