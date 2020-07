“Se podrán dar salidas más favorables a los que están sufriendo miserias”, dijo el presidente del PC por aprobación del retiro del 10% de pensiones. “Se abrió una brecha en este sistema institucional”.

Hugo Guzman Periodista. 15/07/2020. ¿Qué significado tiene la votación de hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados de aprobación de la reforma que permite el retiro del 10% desde los fondos previsionales?

Tiene varios significados. El primero es que se produjo una gran alegría popular. El día anterior y al saberse la votación hubo caceroleo y manifestaciones en muchos lugares de la Región Metropolitana, hasta en sectores más acomodados, y en varias ciudades. La gente quería y exigía esta reforma. Hay que ver el interés que despertó la sesión en la Cámara (de Diputadas y Diputados), la transmisión fue seguida por miles de personas, estaban pendientes. Hay un significado más profundo. Uno, que por fin el pueblo soberano impone una de sus demandas, porque esto nació como una iniciativa popular, los parlamentarios nos hicimos eco de esa iniciativa y la supimos llevar adelante en el plano legislativo. Otro significado, es que se transformó en una batalla ideológica muy de fondo, porque la verdad es que este proyecto toca algo que es sagrado para los grandes empresarios, para los que dieron el golpe de Estado en 1973 y para que los que en dictadura crearon este sistema que les facilitó la vida, porque han usado durante décadas los fondos previsionales para amasar inmensas fortunas que no retribuyen en nada a las pensiones de la gente. Se abrió una pequeña brecha en todo este sistema institucional tan complicado que a veces no permite hacer los cambios que quisiéramos, porque la Constitución pinochetista permite defender todo lo que se institucionalizó como sistema económico y que se prolongó bajo la Concertación, por los altos quórum. Hoy logramos triunfar porque unos pocos diputados de derecha, viendo el desastre que está produciendo su gobierno al darle la espalda al pueblo, se atrevieron a dar el paso y otorgar el quórum suficiente porque la oposición no tenía los dos tercios que se necesitaban para aprobar esta reforma. Otro significado es que hay trasfondo político e ideológico, estamos hablando de uno de los sistemas creados por la derecha y el gran empresariado. No es fácil para el gobierno asimilar esta derrota, pudo haber llegado a un acuerdo con la oposición, haber conversado, hacerse parte de esto, pero no quiso por la defensa obtusa de la defensa de los privilegiados de este país.

¿Se puede hablar de uno de los más grandes triunfos de los sectores progresistas y populares en el último tiempo?

Claro. Y creo que hubo uno primero. Fue el imponer un proceso constituyente al cual el gobierno se vio obligado, que salió al final un poco trasnochado con limitaciones, pero que el pueblo igual lo hizo suyo. Fue el que se instalara la posibilidad cierta de una nueva Constitución. Este es el segundo gran triunfo. Abre una brecha en el actual sistema económico y abrió una brecha en el sistema institucional, que había sido casi imposible de lograr. La voluntad del pueblo ha sido más fuerte en esta oportunidad, el pueblo ha perdido el miedo, pensemos en todas las amenazas que hubo, y el pueblo va a seguir adelante, dando otros pasos, pero este fue, como dices, uno de los más importantes.

¿Cómo queda el gobierno? El ministro del Interior dijo que esto fue un traspié, el Presidente llamó otra vez a un comité político. ¿Y cómo queda particularmente Sebastián Piñera?

Creo que queda cada vez más mal. Se han sumido cada vez más en una crisis de gobernabilidad, porque la UDI (Unión Demócrata Independiente) está presionando cada vez más para cambiar al Ministro del Interior (Gonzalo Blumel), y a otros ministros, otro sector se opone a eso, una Bancada Parlamentaria se dividió por esta discusión, y al gobierno no le bastó todas las mentiras, todas las campañas de presiones y de terror, todo un lenguaje de otros tiempos de cómo amenazaban, de lo que podía pasar en nuestra sociedad si se aprobaba esta reforma. Bueno, se aprobó y no va a pasar nada de lo que dicen ellos, salvo que el gobierno en su desesperación y en relación a la crisis tan aguda que están viviendo, se deslice por un camino del autoritarismo, que no faltan los que quieren ese camino. Espero que todo lo que está como una tendencia absolutamente mayoritaria en Chile, se imponga, y que se produzcan los cambios que se necesitan. Creo que este gobierno ya está agotado, no da para más. Va a cumplir su periodo y lo va a cumplir porque sectores de oposición lo defendieron en su momento y seguramente algunos lo seguirán defendiendo, pero ya está agotado y no da para más.

Viene ahora la batalla en el Senado.

Mire, en la Cámara de Diputados se aprobó en general el proyecto y se aprobó el Artículo que permite el retiro de fondos sin pagar impuesto, y de manera voluntaria, porque se dice que es obligatorio y esto es voluntario. Pero se rechazó una indicación que proponía la creación de un Fondo Solidario para complementar los fondos de aquellos que hagan el retiro hoy, y para complementar el día que se pensionen. Mediante un sistema que dejaba en manos del Presidente de la República para en un año presentar un proyecto de esa naturaleza. Yo espero que el Senado lo reponga y espero también que en el Senado se mantenga la iniciativa de la Cámara de Diputados y se apruebe la reforma del retiro del 10%. Creo que esto ha tomado tal fuerza, que me parecería imposible que el Senado lo rechazara, a pesar de que faltan dos votos. Espero que se acoja este mandato popular, que es bueno que se exprese. Chile necesitaba un respiro en medio de la pandemia, de la crisis social, un momento de alegría, y si esto sigue así, se podrán dar salidas mucho más favorables a todos los que hoy están sufriendo miserias, a los millones de cesantes, a las familias con tantas necesidades.