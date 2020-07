Ella al momento de abandonar su vida clandestina, por más de 10 años, lo hizo en un multitudinario acto realizado en un estadio deportivo de la ciudad de Santiago. Tremenda es su imagen de puño en alto, con una sonrisa amplia, entusiasta, de satisfacción por la lucha realizada bajo las condiciones de pinochetismo. Por naturaleza humana, la política no deja de comportarse, su relato nunca cesa, sus movimientos, acciones, asambleas, manifestaciones, huelgas, miradas, textos y reuniones; no descansa, no podría hacerlo. El movimiento popular, por esos días, en los inicios de los años noventa, sufre reveces en diferentes planos. A nivel internacional el socialismo real es traicionado y los países socialistas ven cambiadas sus estructuras internas y trastornada su economía a cambio de modelos de inspiración neoliberal. En Chile se plasma un acuerdo, entre la denominada “Concertación por la Democracia” y el dictador y su camarilla. Este pacto le permitió a Pinochet convertirse en un senador vitalicio, y al neoliberalismo levantar alas en todos los planos de la sociedad chilena. En síntesis, en esa acta de acuerdos dicha “Concertación” asume el gobierno a cambio de concesiones que, al calor del tiempo, se ha demostrado como inaceptables. Ellos las aceptaron todas las clausulas. El estatuto neoliberal es una aplicación ciega, con políticas monetaristas que abarcaban todas las áreas de la economía; el trasporte, la minería, la telefonía, el agua, la electricidad, y así para qué seguir. Probablemente unos de los crímenes más feroces contra la identidad del país fue entregarle la educación en todos los niveles a prácticas neoliberales. Bueno, así, suma y sigue.

En estas condiciones Gladys Marín no se desalienta, estimula a los dirigentes y al conjunto del partido a no desanimarse, a no desmoralizarse, a levantar la cabeza y no renunciar a su papel histórico, iniciado en 1912 con la fundación del Partido Obrero Socialista (POS) que dio paso en 1922, por cambio de denominación, a Partido Comunista de Chile. Al inicio, de los años 90’, una política de unidad y lucha antineoliberal, era extremadamente difícil. Es más, las miradas tenían como eje esos gobiernos de la Concertación, pero aún no habían evidencia de sus nefastas políticas. Esta claridad, al calor de los resultados, de esa filosofía de gobierno o gobernanza, se ha relevado lo inaceptable que ha sido para el largo plazo de un país, es decir de una sociedad completa, del mundo del trabajo, en la ciudad, en el sector rural y la pequeña empresa. En este contexto, Gladys Marín, tomaría con mucho énfasis la palabra, para promover discusiones en busca de un proceso de real democratización del país. Sin dejar de demandar una nueva Constitución, y aspirando a gobiernos democráticos con eje en derechos sociales, y muy alejado de soluciones neoliberales. Con una mirada aguda, buscaría potenciar la energía política que ha emanado desde el mundo de la educación superior y en particular desde el movimiento estudiantil (2006 y 2011), el Movimiento no más AFP y su tremenda marcha el 24 de julio del 2016, el movimiento por los derechos de la mujer del 2017, y para que decir el movimiento de derechos sociales del 18 de octubre 2019 y el movimiento para resistir los efectos sociales de la pandemia del presente 2020. En estos temas ha estado presente el Partido Comunista de Chile y otros actores políticos a favor del mundo del trabajo y derechos populares. Gladys Marín murió el 6 de marzo el 2005. Falleció como víctima de un tumor cerebral, que por dos años mortificó sus últimos días. El impacto entre el chileno, fue muy grande. De hecho, el gobierno declaró dos días de duelo nacional, una muchedumbre que superó los 500.000 asistió a sus funerales. Hoy un tramo importante de la avenida entre Santiago y Maipú hoy lleva su nombre. Una ley promulgada el año 2015 autoriza erigir un monumento en su memoria. Chile siglo XXI ya ha sacado a relucir sus aristas. Se está demostrado que la superación del neoliberalismo es posible, se debilita su estantería doctrinaria y políticas estructurales. Es posible remover la filosofía del egoísmo y construir nuevos espacios para la solidaridad. Que es posible lograr que la vida transcurra de acuerdo a la alegría de vivir. En la cual los hijos sonrían con un buen color en sus rostros, que los ancianos tengan cubiertas su rodilla y una mano cariñosa tomen la suya. Que la mujer, el hombre y su familia puedan pensar en un descanso reparador, en las próximas vacaciones. Que las enfermedades sean atendidas, desde su raíz, en los centros asistenciales. Que las viviendas sean temperadas y aireadas según la estación del año de cada región. Que el transporte sea confortable, y así, suma siguen. En definitiva, que la vida sea mejor. En esa vida o en esa forma de existir, la imagen y la memoria por Gladys Marín siempre estará presente.