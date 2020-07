Últimos análisis de la OMS y de expertos. La pandemia sigue en situación crítica.

Equipo ES. Agencias. 08/07/2020. La posibilidad de que la Covid-19 se transmita por el aire, la advertencia de que el peak de la pandemia aún no llega, la continuidad de esfuerzos por una vacuna y análisis respecto al nuevo coronavirus, son factores que siguieron latentes en el escenario internacional.

El lunes 6 de julio, se supo a nivel mundial de un artículo publicado en la revista Clinical Infectious Diseases, de Oxford, que apuntó al estudio de un grupo de 239 científicos internacionales en el sentido de que la Covid-19 se contagia por el aire. Luego, se sumaron entidades médicas y científicas y la Organización Mundial de la salud (OMS) se abrió a reconocer esa posibilidad.

“Surgen pruebas en ese sentido y, por tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones, así como a las precauciones que deben adoptarse”, declaró la jefa técnica de infección y prevención de la OMS, Benedetta Allegranzi, en relación a que el nuevo coronavirus se puede desplazar por vía aérea. “No obstante, se deben reunir las pruebas e interpretarlas, y se aconseja ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física. Cuando no es posible, sugerimos usar mascarilla”, acotó la especialista.

En ese marco, este martes la OMS hizo ver que el alza de contagios en el mundo no está a la baja y que el peak no se ha producido aún, y puso como ejemplo los 400 mil contagiados en estos días. De hecho, en ciudades europeas, latinoamericanas y de países como Australia, se reanudaron cuarentenas y medidas de cese de actividades ante detección de nuevos casos de contagios, no siempre definido como un rebrote.

“La epidemia se acelera y no hemos alcanzado el peak de la pandemia”, enfatizó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dijo que los datos de menos muertos o menos contagiados en algunos países contrasta con las cifras contrarias en otros, pero en general se podría afirmar que la pandemia está en curso a nivel mundial.

La agencia de la Organización de Naciones Unidas informó que un equipo de sus expertos viajará este fin de semana a China para preparar un estudio sobre los orígenes de la cepa de coronavirus aparecida en Wuhan y determinar cómo empezó a transmitirse entre humanos. Esto se da mientras en el país asiáticos se sigue trabajando en una vacuna, lo mismos que en Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y Alemania, en donde hay esfuerzos de consorcios farmacéuticos, universidades, gobiernos e instituciones científicas.

Hasta el martes recién pasado, a escala global había 542 mil 310 muertos por el nuevo virus, 11 millones 776 mil 950 contagiados y 6 millones 405 mil 609 pacientes recuperados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.